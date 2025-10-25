Как убрать оранжевый тон с деревянной мебели и придать ей современный вид / © Credits

Реклама

Со временем лак и полиуретан темнеют под воздействием кислорода и ультрафиолета, об этом рассказало издание Martha Stewart. И хотя теплый оттенок может быть очаровательным в классических интерьерах, в современном пространстве он часто выглядит устаревшим. Хорошая новость заключается в том, что вернуть мебели естественную благородность дерева можно без сложного реставрационного марафона.

Почему дерево со временем «желтеет»

Проблема не в самом дереве, а в покрытии. Масляные лаки, шеллак и старый полиуретан со временем окисляются, поэтому создается оранжевый или янтарный налет. Даже самое качественное масло с годами меняет тон под действием ультрафиолета. Это естественный процесс старения, но его можно замедлить или скорректировать.

Как исправить ситуацию

Если вы не готовы к полному обновлению мебели, есть более деликатное решение. Можно использовать голубовато-зеленый тонер. Это не маскировка, а баланс цвета. Легкая прохладная пленка нейтрализует теплый оттенок и делает дерево более естественным.

Реклама

Что нужно:

Наждачная бумага зернистостью 220

Серая шлифовальная губка серого цвета

Голубовато-зеленый тонер

Прозрачный водорастворимый лак прозрачный

Как это сделать:

Слегка зашлифуйте поверхность наждачкой и губкой. Протрите влажной тканью, чтобы убрать пыль. Нанесите тонкий слой тонера, он приглушит оранжевый оттенок. После высыхания зафиксируйте результат прозрачным лаком на водной основе, он со временем не желтеет.

Совет: работайте с тонером постепенно, лучше несколько легких слоев, чем один плотный.

Полное перекрашивание

Этот способ займет больше времени, но результат выглядит, как после салона красоты для мебели.

Реклама

Материалы:

Мягкое моющее средство

Губка или ткань

Минеральные спирты

Наждачная бумага (120, 150, 180, 220)

Щавелевая кислота (для пятен)

Двухкомпонентный отбеливатель для дерева

Дистиллированная вода

Уксус для нейтрализации

Водорастворимый финишный лак водорастворимый

Что делать:

Очистите дерево мягким средством и дайте высохнуть. Протрите поверхность минеральными спиртами. Начните шлифовку со 120 зерна, постепенно переходите к 220. Если есть темные пятна, обработайте щавелевой кислотой. Промойте дистиллированной водой и дайте высохнуть. Нанесите двухкомпонентный отбеливатель, который убирает теплые пигменты. Когда дерево посветлеет, обработайте смесью уксуса и воды (1:1), чтобы остановить реакцию. Дайте высохнуть за ночь. Слегка пройдитесь 180-й наждачкой. Закрепите результат прозрачным лаком на водной основе.

В результате дерево сохраняет естественную текстуру, но без застарелого «медового» налета.

Как предотвратить появление оранжевого тона

Даже после обновления важно позаботиться, чтобы теплый оттенок не вернулся. Масляные покрытия имеют склонность желтеть под ультрафиолетом. Поэтому лучшая профилактика — минимизировать попадание солнечного света.

Реклама

Советы:

Выбирайте водорастворимые лаки, они не меняют цвет со временем.

Не ставьте мебель рядом с большими окнами без штор или UV-защиты.

Раз в год обновляйте финишный слой лака для защиты поверхности.

Современные интерьеры тяготеют к натуральности, прохладным оттенкам и текстурности дерева, без лишней глянцевости. Достаточно убрать теплый оттенок и ваш старый комод или стол будут выглядеть как с Pinterest. И главное, не бойтесь экспериментов.