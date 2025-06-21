Как убрать плесень с внешних стенок цветочных вазонов: простое решение, которое действительно работает

Как убрать плесень с наружных стенок цветочных вазонов / © Associated Press

Реклама

В этой ситуации главное — не спешите покупать агрессивные чистящие средства — решение ближе, чем кажется. И оно совершенно безопасно как для растений, так и для вашего здоровья, об этом на своей странице рассказала блогер Tina Dehnfjeld.

Простой секрет: сода и вода

Блогер решила провести собственный эксперимент: действительно ли обычная сода может удалить плесень и водоросли с вазонов. Ее большая терракотовая ваза стала жертвой сезонной сырости и покрылась плотным зеленым слоем. Но после несложной обработки ваза снова выглядела, как новая.

И что самое приятное — все это без использования никакого химического средства.

Реклама

Эффективный рецепт

Этот метод подходит для:

керамических, терракотовых и бетонных вазонов;

пластиковых горшков с шероховатой или пористой поверхностью;

садовой мебели и декора с подобными загрязнениями.

Вам понадобится:

Обычная пищевая сода

Вода

Бутылка с распылителем

Жесткая щетка или грубая губка

Садовый шланг или ведро воды для смывания

Что делать:

Смешайте соду с водой. В пропорции примерно 2 ст. л соды на 1 стакан теплой воды. Залейте в бутылку с распылителем. Хорошо встряхните. Обработайте поверхность. Щедро распылите раствор на пораженные участки внешней части вазона. Оставьте на 15 мин. Сода начнет растворять биопленку и грибок. В это время можно полить цветы или насладиться кофе на террасе. Повторно увлажните и еще раз сбрызните раствором, чтобы поверхность оставалась влажной во время чистки. Скребите щеткой или губкой. Налет отходит очень легко. Особенно эффективно на терракотовых горшках. Тщательно промойте, используйте садовый шланг или ведро чистой воды. Ваза снова станет яркой и чистой.

Почему этот метод работает

Пищевая сода — это мягкая, экологически безопасная щелочь, которая обезжиривает, нейтрализует запахи и обладает антибактериальными свойствами. В отличие от агрессивных моющих средств, сода:

не вредит растениям;

не оставляет опасных следов на руках или поверхности;

не вызывает аллергии;

разлагается естественным образом в окружающей среде.

Как предотвратить повторное появление плесени

Следите за вентиляцией, храните горшки в сухом помещении зимой.

Избегайте застоя воды, после дождя или полива протирайте низ горшка, особенно если он стоит на подставке.

Не ставьте вазоны вплотную друг к другу — дайте им «дышать».

Очистка хотя бы раз в сезон поможет сохранить эстетику и долговечность вазонов.

Цветы в вазонах — это настоящее украшение балкона или сада, и они заслуживают чистый, ухоженный горшок. Благодаря простой домашней смеси из соды и воды вы легко вернете им привлекательный вид, не тратя средства на агрессивные средства.