ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
60
Время на прочтение
3 мин

Как убрать пятна от кофе с одежды: действенные советы

Утренний кофе — любимый ритуал многих женщин. Но иногда неудачное движение — и на вашей белой рубашке или любимом платье появляется характерное коричневое пятно.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как убрать пятна от кофе из одежды: действенные советы

Как убрать пятна от кофе из одежды: действенные советы / © Credits

Казалось бы, мелочь, но пятна от кофе обладают способностью въедаться в волокна ткани. Однако не стоит паниковать. Издание Real Simple рассказало о самых эффективных способах, которые помогут спасти вашу одежду.

Как и с большинством пятен, чем быстрее вы начнете удаление — тем больше шансов на полное лишение пятна. Свежее пятно еще не успело закрепиться в волокнах ткани, поэтому действовать нужно сразу:

  • Осторожно промойте пятно холодной водой из изнанки ткани, чтобы предотвратить глубокое проникновение.

  • Продолжайте промывать до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

  • Помните: не используйте горячую воду на начальных этапах — тепло может закрепить пятно.

А теперь подробно о проверенных методах.

Метод №1: газировка

Газировка содержит углекислый газ, который помогает поднять загрязнение из волокон ткани.

Что нужно:

  • Газированная вода (без добавок)

  • Бутылочка-распылитель (по желанию)

  • Мягкая микрофибровая салфетка

Что делать:

  1. Залейте газировку в распылитель или смочите салфетку в стакане с содовой.

  2. Аккуратно сбрызгайте пятно, не допускайте его растекания.

  3. Промокните пятно салфеткой, двигайтесь от краев к центру, чтобы не растянуть пятно.

  4. Промойте холодной водой, оцените результат.

  5. Если пятно исчезло, постирайте одежду по инструкции на этикетке и высушите естественным путем.

Совет: этот метод идеально подходит, если ситуация произошло вне дома — в кафе или офисе. Просто попросите стакан содовой.

Метод №2: кипяток

Этот метод работает благодаря высокой температуре, которая помогает вымыть кофе из волокон ткани. Но с осторожностью используйте его на щекотливых тканях.

Что нужно:

  • Чистая белая ткань (салфетка)

  • Жаркостойкая миска или кастрюля

  • Чайник

Что делать:

  1. Натяните ткань над миской, расположив пятно по центру.

  2. Вскипятите воду и с высоты около 30 см медленно заливайте пятно, начиная с краев.

  3. Осторожно отожмите ткань (будьте внимательны: вода горячая!).

  4. Промокните чистой салфеткой.

  5. Тщательно промойте холодной водой и постирайте.

Предостережение: не используйте синтетические ткани (полиэстер, спандекс, нейлон), так как высокая температура может повредить волокна.

Метод №3: моющее средство для посуды или стиральный гель

Подходит для устаревших или сложных пятен.

Что нужно:

  • Жидкое средство для посуды или жидкое стиральное средство

  • Миска с холодной водой

Что делать:

  1. Нанесите несколько капель средства прямо на пятно.

  2. Оставьте замачиваться в прохладной воде на 5–10 мин.

  3. Легкими движениями пальцев вотрите средство в ткань.

  4. Замочите еще на 30 мин.

  5. Промойте холодной водой и постирайте по инструкции.

Совет: этот метод универсален — подходит как для хлопка, так и для льна, трикотажа, джинса.

Дополнительные лайфхаки

Быстрые помощники под рукой:

  • Детская присыпка или соль хорошо впитывают свежую жидкость, если быстро насыпать их на пятно.

  • Пена для бритья — временно «блокирует» закрепление пятна, если другого средства под рукой нет.

Знайте свой тип ткани:

  • Для хлопка, льна, денима можно применять все методы.

  • Для синтетики — избегайте высоких температур.

  • Для шелка, шерсти, кашемира лучше обратиться к профессиональной химчистке.

Не сушите одежду до полного удаления пятна:

После стирки внимательно проверьте, исчезло ли пятно. Тепло сушилки окончательно закрепляет остатки пятна в волокнах.

Обращайтесь к профессионалам, если:

  • Одежда деликатная или дорогая.

  • Пятно не поддается домашним методам.

Удалить пятно от кофе — абсолютно реально, даже если инцидент произошел вне дома. Главное — не терять время, правильно выбрать метод и учитывать особенности ткани.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie