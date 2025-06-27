Как убрать пятна от краски с ковра: действенные советы / © Credits

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Даже если пятно уже давно высохло, не все потеряно. Издание Martha Stewart поделилось эффективными методами, которые помогут вернуть ковру чистоту и красоту.

В первую очередь — не паникуйте. Краска на ковре выглядит страшно, но ее можно убрать, даже если она давно высохла. Главное — знать, какой тип краски оставил пятно:

На водной основе — латексная, акриловая, эмульсионная краска

На масляной основе — эмали, художественные краски, грунтовки

От типа краски зависит выбор средств и техника выведения.

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Вам понадобится

Белые чистые тряпки или салфетки

Маленькая ложка, шпатель или пластиковый ножик

Теплая вода

Мягкое мыло или бесцветное средство для мытья посуды

Минеральный растворитель

Ацетон

Строительный нож или канцелярское лезвие

Пылесос

Шаг 1: удалите остатки краски

Этот этап важен для любого пятна — нового или старого.

Соскребите излишки краски ложкой или пластиковым шпателем. Не трите, вместо этого аккуратно промокните пятно влажной белой тряпкой. Повторяйте промокание новыми чистыми участками ткани, пока не впитается максимум краски.

Шаг 2: водная краска

Краски на водной основе — самые простые для удаления, даже если они уже подсохли.

Как удалить:

Смешайте теплую воду с ложкой бесцветного мягкого мыла. Смочите белую ткань и промокните пятно, не растирайте. Продолжайте до полного исчезновения следа. Если пятно въелось, оставьте немного мыльной воды на 5-10 мин, затем снова промокните. Осторожно смойте чистой водой и просушите тряпкой.

Шаг 3: масляная краска

Такие пятна нуждаются в растворителе.

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Как действовать:

Смочите белую ткань минеральным раствором (не выливайте его на ковер). Аккуратно промокните пятно и повторяйте, пока пятно не исчезнет. Смойте остатки теплой водой и хорошо просушите.

Если минеральный раствор не помог — попробуйте ацетон, но очень осторожно!

Совет: перед использованием ацетона проверьте действие на незаметном участке ковра — он может растворить основу или изменить цвет ворса.

Шаг 4: старые засохшие пятна

Не все потеряно, даже если краска уже стала «коркой».

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Что делать:

Осторожно измельчите краску на поверхности, отделите ее от ворса ножом или шпателем. Пропылесосьте крошки краски. Смочите остаток минеральным раствором или мылом, чтобы смягчить остатки. Смойте теплой водой и хорошо просушите. Если нужно, повторите процесс несколько раз.

Шаг 5: бытовой ковроочиститель

Используйте только чистую горячую воду (без мыла) после предварительной чистки вручную.

Рекомендация: никогда не запускайте машинку сразу после разлива краски — это может только усугубить ситуацию.

После процедуры тщательно уберите лишнюю влагу.

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Советы

Избегайте использования агрессивных средств с хлором или аммиаком — они портят волокна.

Всегда используйте белые ткани — цветные могут «отдать» краситель.

Для натуральных ковров (шерсть, шелк) лучше сразу обратиться в клининг.

Краска на ковре — не приговор. Обычная ложка, немного терпения, теплая вода и правильные средства — и даже старое пятно исчезает. Главное — действовать осторожно, не вредить волокнам и не размазывать краску. А еще лучше — всегда иметь под рукой защитные накидки во время ремонта.