Как убрать тоналку с воротника вашей куртки: полезные советы

Если вы когда-нибудь сталкивались с неприятным пятном тональной косметики на вашей любимой куртке, знайте – вы не одиноки. Сегодня попробуем разобраться, как исправить эту неприятную ситуацию.

Эта проблема встречается каждый год, и блогер skok.viktoria поделилась на своей странице двумя эффективными лайфхаками, которые помогут вам быстро избавиться от пятен тонального крема.

Суть лайфхаков заключается в использовании двух разных методов очищения:

Влажные салфетки

Этот метод предполагает аккуратное протирание пятна с помощью обычных влажных салфеток.

Мицеллярная вода

Мицеллярная вода бережно удаляет косметику, не повреждает ткань и возвращает воротничок к первоначальному виду.

По словам блогера, оба метода работают почти одинаково, однако финальный вид важно оценить именно после полного высыхания. Для этого фен становится незаменимым помощником – всего за несколько минут ваша куртка приобретет чистоту, а пятно тонального крема исчезнет.

Постоянное использование тонального крема может приводить к образованию стойких пятен на одежде и воротник куртки – это место, которое находится в постоянном контакте с кожей. Эти лайфхаки позволяют легко и быстро справиться с проблемой, сохранить ваш гардероб чистым и ухоженным.

С помощью двух простых лайфхаков вы сможете быстро избавиться от пятен тонального крема из воротника вашей куртки. Оба метода демонстрируют одинаково хорошие результаты, поэтому выбор остается за вами.

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