Как убрать ванную комнату за 15 минут: действенные советы

Издание Martha Stewart рассказало, что блестящую ванну можно сделать всего за 15 мин, без стресса и изнурительной уборки. Главное — не бездумно тереть, а чистить с умом. И даже когда время играет против вас, хитрости, о которых мы вам расскажем, превратят вашу ванную комнату в опрятное, ароматное пространство, будто из Pinterest.

Подготовьте «арсенал красоты»

Правильные средства экономят не только усилия, но и драгоценные минуты. Базовый набор должен выглядеть вот так:

универсальное средство для ванной (спрей или пенка),

средство для стекла,

несколько микрофибровых салфеток разных цветов, чтобы не перепутать, где какая поверхность,

ручной пылесос — идеальный для волос и пыли,

щетка или удлиненная швабра для освещения и вентиляции,

бумажные полотенца или влажные салфетки.

Начинайте сверху вниз и двигайтесь в направлении вашей ведущей руки. Так пыль падает вниз, а не наоборот, и вы не чистите один и тот же участок дважды.

План уборки за 15 минут

Минута 1: потолок и светильники. Быстро пройдитесь пылесборником по лампам и углам. Паутина над головой — главный «демаскирующий агент» даже после блестящей раковины.

Минуты 2-3: распылите средства. Обработайте все ключевые поверхности, например, умывальник, кран, столешницу, унитаз (внешне), душевые стенки и мыло-держатель. Пока средство «работает», переходите к следующему этапу. Не смывайте сразу, дайте химии растворить грязь за вас.

Минуты 4-6: быстрое приведение в порядок. Верните все на место, а именно, закройте тюбики, выбросьте пустые бутылочки и повесьте полотенца. Этот этап — магический, даже без чистки пространство выглядит опрятнее на 50%.

Минута 7: зеркало без пятен. Распылите средство для стекол на микрофибровую салфетку, а не на само зеркало, и протрите сверху вниз. Без разводов, без раздражения.

Минуты 8-10: умывальник и поверхности. Протрите столешницу, кран и раковину. Полируйте блестящие детали, они создают эффект «свежеотмытой» ванной даже без глубокой чистки. Душ или ванну можно просто прикрыть занавеской, если времени не хватает.

Минуты 11-13: унитаз. Начинайте с менее загрязненных частей — крышка, бачок, затем сиденье и база. Несколько секунд обработки дезинфектором заменяют полноценное мытье, если нужно быстро создать эффект свежести.

Минуты 14-15: пол и финальный штрих. Пройдитесь ручным пылесосом или влажными салфетками, это займет максимум 2 мин.

Напоследок — ароматизированный спрей или душистая свеча. Подберите легкий аромат цитруса или лаванды, тогда пространство сразу кажется более ухоженным.

Советы

Сложите полотенце треугольником или рулоном.

Поставьте маленькую вазу с цветком или ароматную свечу возле зеркала.

Если есть время — распылите немного спрея на шторы или полотенца.

Уборка — это не наказание, а забота о себе. Чистое пространство очищает и ум. Поэтому не гонитесь за идеалом, 15 мин, несколько правильных движений и ваша ванна выглядит так, будто вы потратили на нее целый день.