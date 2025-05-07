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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Как убрать вонь и почистить душевой слив: полезные советы

Запах из слива душевой кабины или медленный слив воды способны испортить даже самую приятную вечернюю рутину, ведь душ должен быть местом расслабления, а не источником неприятного запаха.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как убрать вонь и почистить душевой слив:

Как убрать вонь и почистить душевой слив: / © Associated Press

Часто виновниками являются остатки мыла, волос, жира, бактерии или даже пересохший сифон, через который проникают канализационные газы. Хорошая новость: большинство из этих проблем легко решить самостоятельно — без дорогого сантехника, об этом рассказало издание Real Simple.

Что нужно подготовить перед началом

  • Уберите все излишнее вокруг слива: шампуни, мыло, мочалки.

  • Наденьте резиновые перчатки и, при необходимости, защитные очки — вы имеете дело с бактериями и, возможно, с химикатами.

  • Подготовьте инструменты или бытовые средства в зависимости от метода очистки.

Как быстро очистить слив: проверенные методы

Классический способ: вантуз

Это идеальный вариант для легких засоров, еще не переросших в полную блокаду трубы.

Что нужно:

  • Вантуз для унитаза

  • Горячая вода

Что делать:

  1. Наполните душевую кабину водой, чтобы она покрыла резиновый колпачок вантуза.

  2. Разместите вантуз над сливом, сделайте несколько энергичных нажатий.

  3. Если после этого вода быстро сливается — вы справились.

Удаление волос: сливная змейка или крючок

Самый распространенный источник засоров в душе — волосы, которые слиплись с мылом. Его нужно просто достать.

Что нужно:

  • Пластиковая или металлическая сливная змейка

  • Отвертка (чтобы снять крышку слива)

  • Горячая вода

Что делать:

  1. Снимите крышку слива.

  2. Осторожно вставьте змейку до того момента, пока она не встретит сопротивление.

  3. Вращайте, чтобы подцепить засор.

  4. Медленно извлеките содержимое.

  5. Промойте трубы горячей водой несколько минут.

Химический способ: магазинные средства

Мощный метод, но нуждающийся в осторожности. Не смешивайте разные химикаты и никогда не используйте сразу после чистки вантузом — это опасно.

Что нужно:

  • Средство для прочистки труб

  • Перчатки, защитные очки

Что делать:

  1. Внимательно прочтите инструкцию на этикетке.

  2. Залейте в слив нужное количество средства.

  3. Дождитесь указанного времени, затем смойте водой.

Натуральный способ: сода и уксус

Подходит для регулярной очистки и борьбы с запахами, но не удалит волосы.

Что нужно:

  • Пищевая сода 1 стакан

  • Белый уксус 1 стакан

  • Горячая вода (не кипяток для ПВХ труб) 4 стакана

Что делать:

  1. Залейте в слив соду, затем уксус.

  2. Дайте смеси «поработать» 10-15 мин.

  3. Медленно залейте горячую воду.

Совет: для еще лучшего результата перед процедурой прочистьте поверхность слива старой зубной щеткой с моющим средством.

Как избавиться от запаха из слива и избежать его появления

Причины возникновения запаха:

  • Бактерии в мыльном налете

  • Пересохший сифон (особенно в гостевых ваннах)

  • Плесень

Что делать:

  1. Ежемесячно проводите промывку содой и уксусом.

  2. Если подозреваете пересохший сифон — просто раз в месяц включите душ на 2–3 мин.

  3. Для дезинфекции можно использовать разбавленный отбеливатель (½ стакана отбеливателя и 2 стакана горячей воды).

Никогда не смешивайте отбеливатель с уксусом или аммиаком — это опасно для здоровья!

Как предотвратить засор

  1. Установите улавливатель волос. Внутренние модели — эстетические, но требующие регулярной чистки. Внешние экраны — более дешевые и более простые в уходе.

  2. Избегайте средств с грубыми частицами — они могут оседать в трубах.

  3. Промывайте слив горячей водой еженедельно. Это помогает избежать накопления жира, мыла и органики.

  4. Регулярная уборка: после каждого душа протирайте крышку слива и плитку вокруг.

Часто задаваемые вопросы

  • Что реально растворяет волосы в трубах? Бытовая сода с уксусом может частично растворить жир и налет, но не сами волосы. Для этого лучше использовать змейку или ферментные средства.

  • Почему ливень воняет, если он чист? Возможно, пересох сифоновый барьер — в этом случае просто периодически включайте воду. Причина может быть также в плесени или бактериях в трубах или даже в неисправном сифоновом соединении.

Душ — это место отдыха, а не раздражающих проблем. С правильными средствами и регулярным уходом вы легко сможете избежать неприятных запахов, засоров и необходимости вызвать сантехника. Превентивные действия — ваша лучшая стратегия.

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