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Как убрать вонь и почистить душевой слив: полезные советы
Запах из слива душевой кабины или медленный слив воды способны испортить даже самую приятную вечернюю рутину, ведь душ должен быть местом расслабления, а не источником неприятного запаха.
Часто виновниками являются остатки мыла, волос, жира, бактерии или даже пересохший сифон, через который проникают канализационные газы. Хорошая новость: большинство из этих проблем легко решить самостоятельно — без дорогого сантехника, об этом рассказало издание Real Simple.
Что нужно подготовить перед началом
Уберите все излишнее вокруг слива: шампуни, мыло, мочалки.
Наденьте резиновые перчатки и, при необходимости, защитные очки — вы имеете дело с бактериями и, возможно, с химикатами.
Подготовьте инструменты или бытовые средства в зависимости от метода очистки.
Как быстро очистить слив: проверенные методы
Классический способ: вантуз
Это идеальный вариант для легких засоров, еще не переросших в полную блокаду трубы.
Что нужно:
Вантуз для унитаза
Горячая вода
Что делать:
Наполните душевую кабину водой, чтобы она покрыла резиновый колпачок вантуза.
Разместите вантуз над сливом, сделайте несколько энергичных нажатий.
Если после этого вода быстро сливается — вы справились.
Удаление волос: сливная змейка или крючок
Самый распространенный источник засоров в душе — волосы, которые слиплись с мылом. Его нужно просто достать.
Что нужно:
Пластиковая или металлическая сливная змейка
Отвертка (чтобы снять крышку слива)
Горячая вода
Что делать:
Снимите крышку слива.
Осторожно вставьте змейку до того момента, пока она не встретит сопротивление.
Вращайте, чтобы подцепить засор.
Медленно извлеките содержимое.
Промойте трубы горячей водой несколько минут.
Химический способ: магазинные средства
Мощный метод, но нуждающийся в осторожности. Не смешивайте разные химикаты и никогда не используйте сразу после чистки вантузом — это опасно.
Что нужно:
Средство для прочистки труб
Перчатки, защитные очки
Что делать:
Внимательно прочтите инструкцию на этикетке.
Залейте в слив нужное количество средства.
Дождитесь указанного времени, затем смойте водой.
Натуральный способ: сода и уксус
Подходит для регулярной очистки и борьбы с запахами, но не удалит волосы.
Что нужно:
Пищевая сода 1 стакан
Белый уксус 1 стакан
Горячая вода (не кипяток для ПВХ труб) 4 стакана
Что делать:
Залейте в слив соду, затем уксус.
Дайте смеси «поработать» 10-15 мин.
Медленно залейте горячую воду.
Совет: для еще лучшего результата перед процедурой прочистьте поверхность слива старой зубной щеткой с моющим средством.
Как избавиться от запаха из слива и избежать его появления
Причины возникновения запаха:
Бактерии в мыльном налете
Пересохший сифон (особенно в гостевых ваннах)
Плесень
Что делать:
Ежемесячно проводите промывку содой и уксусом.
Если подозреваете пересохший сифон — просто раз в месяц включите душ на 2–3 мин.
Для дезинфекции можно использовать разбавленный отбеливатель (½ стакана отбеливателя и 2 стакана горячей воды).
Никогда не смешивайте отбеливатель с уксусом или аммиаком — это опасно для здоровья!
Как предотвратить засор
Установите улавливатель волос. Внутренние модели — эстетические, но требующие регулярной чистки. Внешние экраны — более дешевые и более простые в уходе.
Избегайте средств с грубыми частицами — они могут оседать в трубах.
Промывайте слив горячей водой еженедельно. Это помогает избежать накопления жира, мыла и органики.
Регулярная уборка: после каждого душа протирайте крышку слива и плитку вокруг.
Часто задаваемые вопросы
Что реально растворяет волосы в трубах? Бытовая сода с уксусом может частично растворить жир и налет, но не сами волосы. Для этого лучше использовать змейку или ферментные средства.
Почему ливень воняет, если он чист? Возможно, пересох сифоновый барьер — в этом случае просто периодически включайте воду. Причина может быть также в плесени или бактериях в трубах или даже в неисправном сифоновом соединении.
Душ — это место отдыха, а не раздражающих проблем. С правильными средствами и регулярным уходом вы легко сможете избежать неприятных запахов, засоров и необходимости вызвать сантехника. Превентивные действия — ваша лучшая стратегия.