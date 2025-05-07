Как убрать вонь и почистить душевой слив: полезные советы

Как убрать вонь и почистить душевой слив: / © Associated Press

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Часто виновниками являются остатки мыла, волос, жира, бактерии или даже пересохший сифон, через который проникают канализационные газы. Хорошая новость: большинство из этих проблем легко решить самостоятельно — без дорогого сантехника, об этом рассказало издание Real Simple.

Что нужно подготовить перед началом

Уберите все излишнее вокруг слива: шампуни, мыло, мочалки.

Наденьте резиновые перчатки и, при необходимости, защитные очки — вы имеете дело с бактериями и, возможно, с химикатами.

Подготовьте инструменты или бытовые средства в зависимости от метода очистки.

Как быстро очистить слив: проверенные методы

Классический способ: вантуз

Это идеальный вариант для легких засоров, еще не переросших в полную блокаду трубы.

Что нужно:

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Вантуз для унитаза

Горячая вода

Что делать:

Наполните душевую кабину водой, чтобы она покрыла резиновый колпачок вантуза. Разместите вантуз над сливом, сделайте несколько энергичных нажатий. Если после этого вода быстро сливается — вы справились.

Удаление волос: сливная змейка или крючок

Самый распространенный источник засоров в душе — волосы, которые слиплись с мылом. Его нужно просто достать.

Что нужно:

Пластиковая или металлическая сливная змейка

Отвертка (чтобы снять крышку слива)

Горячая вода

Что делать:

Снимите крышку слива. Осторожно вставьте змейку до того момента, пока она не встретит сопротивление. Вращайте, чтобы подцепить засор. Медленно извлеките содержимое. Промойте трубы горячей водой несколько минут.

Химический способ: магазинные средства

Мощный метод, но нуждающийся в осторожности. Не смешивайте разные химикаты и никогда не используйте сразу после чистки вантузом — это опасно.

Что нужно:

Средство для прочистки труб

Перчатки, защитные очки

Что делать:

Внимательно прочтите инструкцию на этикетке. Залейте в слив нужное количество средства. Дождитесь указанного времени, затем смойте водой.

Натуральный способ: сода и уксус

Подходит для регулярной очистки и борьбы с запахами, но не удалит волосы.

Что нужно:

Пищевая сода 1 стакан

Белый уксус 1 стакан

Горячая вода (не кипяток для ПВХ труб) 4 стакана

Что делать:

Залейте в слив соду, затем уксус. Дайте смеси «поработать» 10-15 мин. Медленно залейте горячую воду.

Совет: для еще лучшего результата перед процедурой прочистьте поверхность слива старой зубной щеткой с моющим средством.

Как избавиться от запаха из слива и избежать его появления

Причины возникновения запаха:

Бактерии в мыльном налете

Пересохший сифон (особенно в гостевых ваннах)

Плесень

Что делать:

Ежемесячно проводите промывку содой и уксусом. Если подозреваете пересохший сифон — просто раз в месяц включите душ на 2–3 мин. Для дезинфекции можно использовать разбавленный отбеливатель (½ стакана отбеливателя и 2 стакана горячей воды).

Никогда не смешивайте отбеливатель с уксусом или аммиаком — это опасно для здоровья!

Как предотвратить засор

Установите улавливатель волос. Внутренние модели — эстетические, но требующие регулярной чистки. Внешние экраны — более дешевые и более простые в уходе. Избегайте средств с грубыми частицами — они могут оседать в трубах. Промывайте слив горячей водой еженедельно. Это помогает избежать накопления жира, мыла и органики. Регулярная уборка: после каждого душа протирайте крышку слива и плитку вокруг.

Часто задаваемые вопросы

Что реально растворяет волосы в трубах? Бытовая сода с уксусом может частично растворить жир и налет, но не сами волосы. Для этого лучше использовать змейку или ферментные средства.

Почему ливень воняет, если он чист? Возможно, пересох сифоновый барьер — в этом случае просто периодически включайте воду. Причина может быть также в плесени или бактериях в трубах или даже в неисправном сифоновом соединении.

Душ — это место отдыха, а не раздражающих проблем. С правильными средствами и регулярным уходом вы легко сможете избежать неприятных запахов, засоров и необходимости вызвать сантехника. Превентивные действия — ваша лучшая стратегия.