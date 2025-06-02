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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
12
Время на прочтение
3 мин

Как убрать запах мочи из ковров и других тканей

Жизнь с домашними питомцами, маленькими детьми или пожилыми членами семьи порой ставит перед нами неприятные вызовы. Один из них — борьба с пятнами и запахом мочи на мягких поверхностях. Но не беспокойтесь, с правильным подходом вы сможете не только удалить пятна, но и полностью нейтрализовать неприятный запах.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как убрать запах мочи из ковров и других тканей

Как убрать запах мочи из ковров и других тканей / © Associated Press

Каждая мама или владелец домашних любимцев хотя бы раз сталкивалась с проблемой неприятного запаха мочи в доме. Это может быть связано с маленькими детьми, которые учатся пользоваться горшком, или с животными, еще не привыкшими к лотку. Неприятный аромат, который въедается в ковры, диваны или одежду, не только портит впечатление о чистоте дома, но может вызвать стресс или неудобство перед гостями.

К счастью, с этой задачей можно справиться без вызова профессиональных клинеров — достаточно знать правильный подход и иметь под рукой несколько доступных средств, об этом рассказало издание Real Simple, а также собрало самые эффективные советы, как быстро и безопасно удалить запах мочи с разных поверхностей — от мягкой мебели до детских бодиков.

Советы перед началом уборки

  • Реагируйте быстро. Чем раньше вы уберете мочу, тем меньше шансов, что запах впитается в волокна.

  • Не используйте горячую воду или пар для удаления запаха. Высокая температура «запечатывает» запах в ткани.

  • Не используйте средства с аммиаком. Для животных он похож на запах мочи, и это может провоцировать повторные «инциденты».

Ковры: как удалить мочу и запах из ворса

Для свежих пятен

Что понадобится:

  • Бумажные полотенца

  • Дистиллированный белый уксус

  • Вода

  • Жидкость для мытья посуды

  • Бутылка с распылителем

  • Пищевая сода

  • Вакуум

Что делать:

  1. Промокните пятно полотенцами, пока жидкость не перестанет впитываться.

  2. В распылителе смешайте: 1 стакан уксуса, 1 стакан воды и 2 ч. л моющего средства.

  3. Распылите раствор на пятно, дайте постоять 10–15 мин.

  4. Осторожно потрите чистой белой тканью, двигайтесь от краев к центру.

  5. Промокните и сбрызните чистой водой, чтобы смыть остатки мыла.

  6. Когда высохнет — пропылососье.

Для устаревших пятен

Добавьте: 1 стакан 3% перекиси водорода и 3 ст. л пищевой соды к раствору (только для светлых ковров).

Обивка мебели: как удалить запах с диванов

Перед началом: проверьте маркировку на этикетке:

  • W или WS — можно использовать влажные средства.

  • S или X — только сухая или профессиональная чистка.

Для тканей с маркировкой W/WS

Вам нужно:

  • Пищевая сода

  • Белый уксус

  • Вода

  • Бумажные полотенца

  • Микрофибровая тряпка

  • Вакуум

Что делать:

  1. Промокните пятно, но не вотрите.

  2. Смешайте 1 часть уксуса с 4 частями воды (против сильного запаха — 1:1).

  3. Распылите или нанесите губкой на место загрязнения.

  4. Протрите пятно от середины до краев.

  5. Засыпьте пищевой содой, оставьте на ночь.

  6. На следующий день — пропилотяжело.

Для микрофибры: уксус может оставить след — лучше используйте медицинский спирт.

Одежда: как выстирать вещи от мочи

Если на этикетке «только химчистка» — несите к специалистам и укажите причину.

Для одежды, пригодной для стирки

Вам нужно:

  • Пищевая сода или стиральная буря

  • Стиральный порошок с ферментами

  • Дезинфекционное средство или хлорный отбеливатель (для белых тканей)

Что делать:

  1. Замачивание. Наполните таз теплой водой. Добавьте 1 стакан соды или ½ стакана буры на 4 л воды. Замочите вещь на 1-2 часа (можно на ночь).

  2. Стирка. Выберите самую высокую температуру, допустимую для ткани. Добавьте ферментный порошок и 1 стакан соды. При необходимости дезинфекционное средство или отбеливатель (только для белых 100% хлопчатобумажных вещей).

  3. Проверка. После стирки понюхайте — если запах сохранился, не кладите в сушилку, повторите замачивание.

  4. Сушка. Лучше всего — на воздухе, желательно на солнце.

Советы

  • Используйте ферментные средства, особенно против кошачьей мочи.

  • Выбирайте ткани с антипятной пропиткой для мебели, особенно если у вас маленькие дети или животные.

  • Если повторяются случаи — обратитесь к ветеринару или педиатру, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Запах мочи — это не приговор для вашего ковра, любимой блузки или мягкого дивана. Благодаря простым домашним средствам и своевременным действиям вы сможете сохранить свой дом чистым, уютным и приятным запахом. Даже самые неприятные ситуации можно исправить — главное иметь четкий план действий и терпение.

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Количество просмотров
12
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