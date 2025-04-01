Как избавиться от запаха пота из одежды для тренировок

Как убрать запах пота из одежды для тренировок / © Credits

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Это происходит из-за накопления бактерий, остатков пота, жиров и омертвевших клеток кожи в волокнах ткани. Но не стоит отчаиваться, издание Real Simple рассказало, о нескольких эффективных способах, которые помогут вам навсегда избавиться от неприятного запаха.

Что понадобится

Для эффективной очистки спортивной одежды от запаха пота вам понадобятся:

Белый уксус

Кислородный отбеливатель

Холодная вода

Мощное моющее средство с высоким содержанием ферментов

Средство для удаления плесени (необязательно)

Мягкая щетка для обработки пятен

Пошаговая инструкция

Предварительное замачивание

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Сразу после тренировки желательно замочить спортивную одежду в специальном растворе. Это поможет расщепить бактерии и удалить жирные загрязнения, которые могут оставаться даже после обычной стирки.

В ведро или миску налейте холодную воду. Добавьте одну часть дистиллированного белого уксуса в четыре части воды. Окуните одежду в раствор и оставьте на 4-5 часов.

Альтернативный вариант: используйте порошковый кислородный отбеливатель, растворите его в теплой воде (не горячей и холодной).

Если у вас нет возможности постирать одежду сразу после тренировки, избегайте ее сборки в корзину для грязного белья. Повесьте его на веревку или сушилку, чтобы предотвратить размножение бактерий и появление плесени.

Основная стирка

После замачивания хорошо отожмите одежду и поместите ее в стиральную машину.

Используйте мощное моющее средство, содержащее достаточно ферментов для расщепления жировых загрязнений.

Соблюдайте дозировку: обычно достаточно двух столовых ложек жидкого стирального средства. Избыток моющего средства может скапливаться в волокнах и провоцировать появление еще более неприятного запаха.

Какую температуру воды выбрать

Если ваша одежда изготовлена из натуральных тканей, можно использовать горячую воду, она поможет убить бактерии.

Для синтетических тканей (спандекс, полиэстер) выбирайте теплую или холодную воду, поскольку высокая температура может разрушить эластичность материала.

Сушка одежды

После стирки рекомендуется сушить спортивную одежду естественным способом. Это поможет сохранить форму и предотвратить повреждение эластичных тканей. Если вы пользуетесь сушилкой, выбирайте самый низкий температурный режим.

Как предотвратить появление запаха пота в будущем

Чтобы избежать проблем с неприятным запахом в дальнейшем, воспользуйтесь этими советами:

Не используйте смягчители тканей и сушильные простыни. Они оставляют на ткани тонкую пленку, которая содержит бактерии и препятствует нормальному поглощению влаги.

Не складывайте потную одежду в корзину для белья. Если вы не планируете стирать его сразу, повесьте его сушиться.

Наносите средство удаления запахов на проблемные участки. Например, на подмышки или внутреннюю часть леггинсов можно предварительно распылить специальный дезинфекционный спрей или пятновыводитель.

Заботьтесь о стиральной машине. Время от времени очищайте ее внутреннюю часть от остатков моющих средств и микробов.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться свежестью вашей спортивной одежды после каждой тренировки и больше не беспокоиться о неприятных запахах.