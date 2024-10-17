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Как убрать желтые пятна с матраса и подушек в домашних условиях

Как убрать желтые пятна с матраса и подушек в домашних условиях

Пятна на матрасе / Фото: Credits

Желтые пятна на матрасе и подушках – это распространенная проблема, которая может возникнуть вследствие потоотделения, косметических средств или даже со временем из-за старения материала вашего матраса.

Впрочем, не стоит паниковать, на странице sizovasofiaa рассказали о хорошем лайфхаке, который поможет вам вернуть текстилю первоначальный вид без использования дорогостоящих химических средств.

Ингредиенты:

  • Вода 1 литр
  • Мыло 1 ч. л
  • Спирт 70% 2 ст.л. л
  • Перекись водорода 2 ст. л

Что делать:

  1. Смешайте все ингредиенты и смочите полотенце в растворе;
  2. Прогладьте пятна через мокрое полотенце и они начнут исчезать на глазах;
  3. Для удобства можно одеть полотенце на утюг.
  4. После этого просто прогладьте влажные места, чтобы убрать лишнюю влагу.

Этот метод работает благодаря активным компонентам, каждый из которых выполняет свою роль в удалении желтых пятен.

  • Мыло – это поверхностно-активное вещество, которое помогает растворить жир и другие органические загрязнения, образующие пятна.
  • Спирт – (70%) эффективно растворяет жиры и бактерии, которые могут присутствовать на подушках и матрасе. Также он быстро улетучивается, что помогает сократить время высыхания.
  • Перекись водорода – отбеливающее средство, окисляющее органические пятна. Оно также дезинфицирует поверхности и уничтожает бактерии.

Желтые пятна на матрасе и подушках не приговор и с ними можно справиться дома без лишних затрат. Используя простые средства и методы, вы сможете вернуть текстилю чистый вид и свежесть.

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