Как убрать желтые пятна с матраса и подушек в домашних условиях

Желтые пятна на матрасе и подушках – это распространенная проблема, которая может возникнуть вследствие потоотделения, косметических средств или даже со временем из-за старения материала вашего матраса.

Впрочем, не стоит паниковать, на странице sizovasofiaa рассказали о хорошем лайфхаке, который поможет вам вернуть текстилю первоначальный вид без использования дорогостоящих химических средств.

Ингредиенты:

Вода 1 литр

Мыло 1 ч. л

Спирт 70% 2 ст.л. л

Перекись водорода 2 ст. л

Что делать:

Смешайте все ингредиенты и смочите полотенце в растворе; Прогладьте пятна через мокрое полотенце и они начнут исчезать на глазах; Для удобства можно одеть полотенце на утюг. После этого просто прогладьте влажные места, чтобы убрать лишнюю влагу.

Этот метод работает благодаря активным компонентам, каждый из которых выполняет свою роль в удалении желтых пятен.

Мыло – это поверхностно-активное вещество, которое помогает растворить жир и другие органические загрязнения, образующие пятна.

– это поверхностно-активное вещество, которое помогает растворить жир и другие органические загрязнения, образующие пятна. Спирт – (70%) эффективно растворяет жиры и бактерии, которые могут присутствовать на подушках и матрасе. Также он быстро улетучивается, что помогает сократить время высыхания.

– (70%) эффективно растворяет жиры и бактерии, которые могут присутствовать на подушках и матрасе. Также он быстро улетучивается, что помогает сократить время высыхания. Перекись водорода – отбеливающее средство, окисляющее органические пятна. Оно также дезинфицирует поверхности и уничтожает бактерии.

Желтые пятна на матрасе и подушках не приговор и с ними можно справиться дома без лишних затрат. Используя простые средства и методы, вы сможете вернуть текстилю чистый вид и свежесть.

Читайте также: