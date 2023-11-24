Как удалить черную плесень с окон: назван самый безопасный способ

Сырость и плесень в доме не только некрасиво выглядят, но и могут подвергнуть вас большему риску респираторных заболеваний и ослабить иммунную систему.

В зимние месяцы многие дома становятся более уязвимы к плесени, чаще всего из-за сырости, приводящей к образованию конденсата.

Однако виноваты также протекающие окна, крыши и трубы, а также поднимающаяся влажность.

При благоприятных условиях плесень может начать расти уже через 24 часа после воздействия влаги, и, если с ней не начать бороться немедленно, она может продолжать расти. Это может не только повредить стены и мебель, но и нанести вред вашему здоровью. Плесень в доме может сделать вас более уязвимыми к респираторным заболеваниям и инфекциям, аллергиям и астме.

Сырость и плесень также могут повлиять на иммунную систему. Наиболее уязвимы к воздействию плесени дети, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Поэтому крайне важно как можно скорее очистить плесень при ее появлении в вашем доме.

Особенно подвержены образованию плесени окна, поскольку там легко скапливается конденсат. Эксперт по уборке рассказал Express.co.uk о самых безопасных способах удаления плесени с ваших окон.

Как удалить плесень

Самый безопасный метод удаления плесени с окон — использовать раствор мыла и воды или легкое моющее средство, нося при этом средства защиты. В качестве альтернативы плесень можно успешно удалить с помощью перекиси водорода или уксуса и воды. Используйте губки или полотенца для аккуратной очистки поврежденных участков во избежание распространения спор.

А вот отбеливатель при борьбе с плесенью использовать не стоит. Отбеливатель может повредить отделку и не сможет эффективно избавиться от плесени на пористых материалах, поэтому воздержитесь от нанесения его на оконные поверхности.

Следует ли надевать средства защиты при очистке плесени

Начиная борьбу с плесенью стоит позаботиться о собственной защите и надеть перчатки и маску. Маска помогает отфильтровывать споры плесени, которые могут попасть в воздух во время процедуры очистки, снижая опасность их вдыхания, перчатки помогают избежать прямого контакта с плесенью и чистящими растворами.

При значительном или повсеместном распространении плесени очистка может быть небезопасной, особенно для людей с ослабленной иммунной системой или респираторными проблемами. Большие площади плесени, потревоженные при зачистке, могут выделять споры, переносимые по воздуху, что может вызвать аллергические реакции, респираторные расстройства и другие проблемы со здоровьем.

В таких обстоятельствах было бы предпочтительнее обратиться за помощью к профессионалам.

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