Как удалить пригоревшие следы со дна чайника / © Associated Press

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Такие пятна не только портят внешний вид, но могут способствовать неприятному запаху или даже изменению вкуса воды. К счастью, существуют эффективные способы борьбы с такими пятнами — без ущерба для посуды и с минимальными усилиями, именно о них рассказало издание Martha Stewart.

Откуда берутся следы

Темные пятна и пригоревшие следы на дне чайника могут возникать по разным причинам:

Сахарные вещества. Если вы кипятили воду с добавлением сахара (например, для приготовления напитка или сиропа), даже незначительные остатки могут прилипнуть к внутренней или наружной поверхности чайника. Когда чайник стоит на плите, эти вещества быстро карамелизируются и сгорают.

Жиры и растительные масла. При жарке или приготовлении жирной пищи брызги могут случайно попасть на чайник, особенно если он стоит рядом с плитой. Под воздействием высокой температуры жир сгорает и оставляет темные следы.

Жесткая вода. Если в вашем регионе вода содержит высокое содержание кальция и магния, после испарения остаются минеральные соли, которые образуют белые или желтоватые пятна, которые со временем темнеют.

Резкий нагрев. Если вы ставите чайник на уже раскаленную плиту, это может привести к термическому шоку для материала, особенно если чайник пуст или в нем мало воды. В результате — обугливание дна.

Как безопасно и эффективно удалить пригоревшие следы

Для очищения вам понадобятся:

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резиновые перчатки;

пищевая сода;

белый уксус;

моющее средство (жидкое для посуды или порошок для посудомоечной машины);

губка или щетка;

теплая вода;

мягкая тряпка.

Что делать

Замачивание

Налейте в раковину или большую миску горячую воду (но не кипяток) и добавьте несколько капель моющего средства. Поместите туда чайник так, чтоб вода покрыла дно. Оставьте на 30 мин — 2 часа, в зависимости от степени загрязнения.

Пищевая сода

После замачивания посыпьте дно чайника пищевой содой. С помощью влажной губки или щетки вотрите соду в пятна круговыми движениями. Если пятна очень устойчивы, сделайте густую пасту из соды и нескольких капель воды, нанесите на дно и оставьте на 15–20 мин.

Сода и уксус

Для усиленного эффекта посыпьте пятна содой, а сверху налейте уксус. Начнется реакция — шипение и пена. Оставьте на 10 мин, затем потрите поверхность губкой. В большинстве случаев пятна исчезнут уже после первого раза.

Для очень сложных случаев

Если пригоревшие остатки не исчезли, повторите процедуру несколько раз или добавьте в воду 1 ст. л порошка для посудомоечной машины и прокипятите чайник (только если он не электрический!).

Как предотвратить появление новых пятен

Контролируйте температуру плиты. Не ставьте чайник на максимальный огонь — медленный нагрев безопаснее.

Избегайте перегрева. Всегда следите, чтобы в чайнике была вода перед тем, как ставить его на плиту.

Чайник — не подставка. Не оставляйте его рядом с кастрюлями, в которых что-нибудь жарится. Брызги масла — главный враг чистоты дна.

Протирайте после каждого использования. Даже если пятен не видно — обычная вода может оставить минеральные отложения, которые впоследствии потемнеют.

Используйте специальные подставки. Они предохраняют чайник от прямого контакта с жиром или остатками пищи на плите.

Даже если у вашего чайника уже есть солидная «история», не спешите его списывать. Немножко терпения, правильные инструменты и домашние средства — и он снова будет блистать, как новенький. А если сделать профилактику частью бытовой рутины — можно надолго забыть о пригоревших пятнах.