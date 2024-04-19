Как удалить шерсть домашних животных с дивана: 5 простых шагов

Если у вас есть домашнее животное, это может означать, что у вас повсюду шерсть. Но есть несколько лайфхаков, которые помогут сохранить чистоту.

Жизнь с котами и собаками дарит нам много позитивных эмоций, но может возникнуть ощущение, что их шерсть проникает повсюду.

Чтобы избавиться от шерсти животных на диване, воспользуйтесь советами экспертов, которые собрал Express.co.uk.

Вот несколько способов почистить диван.

Пылесосить

Использование пылесоса с мощной силой всасывания — самый простой способ избавиться от шерсти. Он соберет все волосы и перхоть, которые могут усилить аллергию и оставить неприятный запах.

Самый простой пропылесосить диван — использовать насадку-щетку. Таким образом вы сможете добраться как до подушек, так и до труднодоступных мест.

Инструменты для удаления шерсти

Существуют определенные инструменты, специально предназначенные для сбора шерсти и волос. Липкие валики или щетки для мебели позволяют легко и быстро удалить волосы.

Эти инструменты можно использовать непосредственно перед приходом гостей, и для этого не нужно доставать пылесос. Они также хороши, если есть небольшой участок, который нужно быстро убрать.

Домашняя утварь

Иногда вам не нужно идти и покупать новые инструменты — вы можете просто использовать те, которые у вас уже есть. Резиновые перчатки — хороший способ удалить волосы. Просто наденьте чистую пару и проведите ею по дивану.

Волосы прилипнут к резиновой текстуре. Влажная губка дает тот же эффект.

Уксус

Этот кухонный ингредиент можно использовать для отделения шерсти от тканевой поверхности дивана. Смешайте 60 мл уксуса, 170 мл теплой воды и 1 столовую ложку средства для мытья посуды. Налейте все в распылитель и распылите на диван. Протрите тканью, чтобы собрать шерсть.

Уход за вашим питомцем

Предотвращение скопления шерсти может быть лучшим решением для поддержания чистоты в доме. Возможно, стоит инвестировать в инструменты для ухода за вашим питомцем, такие как щетки.

Частота ухода за питомцем зависит от его шерсти. Вы можете использовать щетку или перчатки для ухода, которыми расчесываете животное, пока вы его гладите.

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