Как удалить следы от жесткой воды с разных поверхностей

Жесткая вода с высоким содержанием минералов может оставлять пятна на поверхностях вашего дома, которые очень трудно убрать.
Вода, насыщенная кальцием и магнием, оставляет непривлекательные налеты на сантехнике и бытовых приборах, особенно в ванной и кухне. Хотя самая жесткая вода не представляет угрозы для здоровья, ее следы могут быть настоящей головной болью для хозяек. Однако не стоит волноваться – есть несколько эффективных методов, о которых рассказало издание Martha Stewart и они помогут вам избавиться от пятен от жесткой воды с помощью привычных бытовых средств.
Лучшие чистящие средства
Существует несколько натуральных и доступных средств, которые отлично справятся с удалением пятен от жесткой воды.
- Пищевая сода: благодаря своим абразивным свойствам пищевая сода прекрасно растворяет кальциевые отложения. Вы можете создать пасту из равных частей воды и пищевой соды или смешать с уксусом для более сильного эффекта, в зависимости от того, на какой поверхности вы работаете.
- Уксус: это еще одно замечательное средство для борьбы с пятнами от жесткой воды. Благодаря своей кислотности уксус эффективно расщепляет отложение кальция, что делает его идеальным для использования на сантехнике и других поверхностях. Для приготовления раствора смешайте воду и уксус, налейте в бутылку с распылителем. Важно не использовать уксус для очистки поверхностей из мягких камней, таких как мрамор или гранит.
- Перекись водорода: это средство позволяет не только удалять пятна от жесткой воды, но и избавляться от мыльной пены. Нанесите раствор на пятно, оставьте на 15 мин, затем осторожно почистите щеткой.
Необходимые инструменты
- Дистиллированный белый уксус
- Спирт
- Пищевая сода
- Вода
- Распылитель
- Губка
- Щетка для чистки
- Полотенце из микрофибры
Как удалить пятна из стекла
Использование уксуса – это самый простой и эффективный способ удалить пятна от жесткой воды из стекла. Это касается как зеркал, так и душевых дверей. Уксус помогает растворить кальциевые отложения благодаря своей кислотности.
- Смешайте 1 стакан воды и 1 стакан уксуса, перелейте смесь в пульверизатор.
- Распылите раствор на загрязненное место и оставьте на 30 мин.
- С помощью губки очистите пятно.
- Если пятно не исчезло, смешайте равные части пищевой соды и воды, чтобы получить пасту. Нанесите его на поверхность, дайте ей постоять 10 мин.
- Сбрызгивайте пасту раствором уксуса и воды и оставьте на 10 мин.
- Снова протрите пятно губкой, смоченной горячей водой.
Как избавиться от пятен из душа и ванны
Метод очистки для душевых кабин и ванн похож на метод для стекла, но если ваши поверхности из мрамора или другого мягкого камня откажитесь от уксуса – он может повредить поверхность. Вместо уксуса используйте изопропиловый спирт.
- Смешайте 1/4 стакана спирта и 1 стакан воды, перелейте в пульверизатор.
- Распылите раствор на поверхность ванны или душа и оставьте на несколько минут.
- Протрите загрязненный участок губкой.
- Смочите губку горячей водой и еще раз протрите.
- Промойте водой и протрите насухо.
Как очистить унитаз
Для очищения унитаза можно использовать смесь уксуса и пищевой соды. Этот метод не только эффективен, но и прост.
- Налейте 1 стакан уксуса в унитаз, покрывая пятна.
- Дайте уксусу постоять примерно 10 минут.
- Посыпьте 1 стакан пищевой соды, затем еще 1 стакан уксуса.
- Дайте раствору подействовать и подождите еще 10 мин.
- Используйте туалетную щетку для чистки поверхности.
- Промойте туалет.
Как удалить пятна из раковины
Раковина нуждается в таком же подходе, как и унитаз, за исключением некоторых нюансов в применении средств.
- Смешайте равные части пищевой соды и воды, получив пасту.
- Нанесите пасту на раковину.
- Смешайте 1 стакан воды и 1 стакан уксуса, перелейте в пульверизатор и распылите раствор на пасту.
- Дайте смеси подействовать и подождите еще 10 мин.
- Смойте раствор и протрите губкой.
Как избавиться от пятен из смесителей и душевых воронок
Смесители и душевые лейки можно очищать с помощью уксуса. Лучше всего для этого использовать ткань из микрофибры.
- Смочите ткань из микрофибры белым уксусом и оберните ею смеситель или душевую воронку.
- Оставьте ткань на поверхности примерно на один час.
- Потрите смеситель или воронку старой зубной щеткой или губкой.
- Смойте водой.
Как удалить пятна из посуды
Если на вашей посуде появляются пятна от жесткой воды, вот что следует сделать:
- Наполните раковину или ведро раствором равных частей белого уксуса и воды. Для дополнительной очищающей силы можно добавить пищевую соду.
- Замочите посуду в этом растворе на 15–30 мин.
- После замачивания протрите посуду мягкой губкой или тканью из микрофибры и тщательно промойте.
Как предотвратить появление пятен
Чтобы уменьшить образование пятен от жесткой воды, важно протирать поверхность сразу после их намокания. Пятна образуются, когда вода высыхает и оставляют после себя минералы. Другой эффективный способ – приобретение смягчителя воды, который поможет удалять минералы из воды, вызывающие образование этих пятен.
Мы также писали о том, как отмыть разводы от жесткой воды на унитазе.
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