Как удалить следы от жесткой воды с разных поверхностей

Жесткая вода с высоким содержанием минералов может оставлять пятна на поверхностях вашего дома, которые очень трудно убрать.

Вода, насыщенная кальцием и магнием, оставляет непривлекательные налеты на сантехнике и бытовых приборах, особенно в ванной и кухне. Хотя самая жесткая вода не представляет угрозы для здоровья, ее следы могут быть настоящей головной болью для хозяек. Однако не стоит волноваться – есть несколько эффективных методов, о которых рассказало издание Martha Stewart и они помогут вам избавиться от пятен от жесткой воды с помощью привычных бытовых средств.

Лучшие чистящие средства

Существует несколько натуральных и доступных средств, которые отлично справятся с удалением пятен от жесткой воды.

Пищевая сода: благодаря своим абразивным свойствам пищевая сода прекрасно растворяет кальциевые отложения. Вы можете создать пасту из равных частей воды и пищевой соды или смешать с уксусом для более сильного эффекта, в зависимости от того, на какой поверхности вы работаете.

благодаря своим абразивным свойствам пищевая сода прекрасно растворяет кальциевые отложения. Вы можете создать пасту из равных частей воды и пищевой соды или смешать с уксусом для более сильного эффекта, в зависимости от того, на какой поверхности вы работаете. Уксус : это еще одно замечательное средство для борьбы с пятнами от жесткой воды. Благодаря своей кислотности уксус эффективно расщепляет отложение кальция, что делает его идеальным для использования на сантехнике и других поверхностях. Для приготовления раствора смешайте воду и уксус, налейте в бутылку с распылителем. Важно не использовать уксус для очистки поверхностей из мягких камней, таких как мрамор или гранит.

: это еще одно замечательное средство для борьбы с пятнами от жесткой воды. Благодаря своей кислотности уксус эффективно расщепляет отложение кальция, что делает его идеальным для использования на сантехнике и других поверхностях. Для приготовления раствора смешайте воду и уксус, налейте в бутылку с распылителем. Важно не использовать уксус для очистки поверхностей из мягких камней, таких как мрамор или гранит. Перекись водорода: это средство позволяет не только удалять пятна от жесткой воды, но и избавляться от мыльной пены. Нанесите раствор на пятно, оставьте на 15 мин, затем осторожно почистите щеткой.

Необходимые инструменты

Дистиллированный белый уксус

Спирт

Пищевая сода

Вода

Распылитель

Губка

Щетка для чистки

Полотенце из микрофибры

Как удалить пятна из стекла

Использование уксуса – это самый простой и эффективный способ удалить пятна от жесткой воды из стекла. Это касается как зеркал, так и душевых дверей. Уксус помогает растворить кальциевые отложения благодаря своей кислотности.

Смешайте 1 стакан воды и 1 стакан уксуса, перелейте смесь в пульверизатор. Распылите раствор на загрязненное место и оставьте на 30 мин. С помощью губки очистите пятно. Если пятно не исчезло, смешайте равные части пищевой соды и воды, чтобы получить пасту. Нанесите его на поверхность, дайте ей постоять 10 мин. Сбрызгивайте пасту раствором уксуса и воды и оставьте на 10 мин. Снова протрите пятно губкой, смоченной горячей водой.

Как избавиться от пятен из душа и ванны

Метод очистки для душевых кабин и ванн похож на метод для стекла, но если ваши поверхности из мрамора или другого мягкого камня откажитесь от уксуса – он может повредить поверхность. Вместо уксуса используйте изопропиловый спирт.

Смешайте 1/4 стакана спирта и 1 стакан воды, перелейте в пульверизатор. Распылите раствор на поверхность ванны или душа и оставьте на несколько минут. Протрите загрязненный участок губкой. Смочите губку горячей водой и еще раз протрите. Промойте водой и протрите насухо.

Как очистить унитаз

Для очищения унитаза можно использовать смесь уксуса и пищевой соды. Этот метод не только эффективен, но и прост.

Налейте 1 стакан уксуса в унитаз, покрывая пятна. Дайте уксусу постоять примерно 10 минут. Посыпьте 1 стакан пищевой соды, затем еще 1 стакан уксуса. Дайте раствору подействовать и подождите еще 10 мин. Используйте туалетную щетку для чистки поверхности. Промойте туалет.

Как удалить пятна из раковины

Раковина нуждается в таком же подходе, как и унитаз, за исключением некоторых нюансов в применении средств.

Смешайте равные части пищевой соды и воды, получив пасту. Нанесите пасту на раковину. Смешайте 1 стакан воды и 1 стакан уксуса, перелейте в пульверизатор и распылите раствор на пасту. Дайте смеси подействовать и подождите еще 10 мин. Смойте раствор и протрите губкой.

Как избавиться от пятен из смесителей и душевых воронок

Смесители и душевые лейки можно очищать с помощью уксуса. Лучше всего для этого использовать ткань из микрофибры.

Смочите ткань из микрофибры белым уксусом и оберните ею смеситель или душевую воронку. Оставьте ткань на поверхности примерно на один час. Потрите смеситель или воронку старой зубной щеткой или губкой. Смойте водой.

Как удалить пятна из посуды

Если на вашей посуде появляются пятна от жесткой воды, вот что следует сделать:

Наполните раковину или ведро раствором равных частей белого уксуса и воды. Для дополнительной очищающей силы можно добавить пищевую соду. Замочите посуду в этом растворе на 15–30 мин. После замачивания протрите посуду мягкой губкой или тканью из микрофибры и тщательно промойте.

Как предотвратить появление пятен

Чтобы уменьшить образование пятен от жесткой воды, важно протирать поверхность сразу после их намокания. Пятна образуются, когда вода высыхает и оставляют после себя минералы. Другой эффективный способ – приобретение смягчителя воды, который поможет удалять минералы из воды, вызывающие образование этих пятен.

Мы также писали о том, как отмыть разводы от жесткой воды на унитазе.

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