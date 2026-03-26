Как удалить траву с клумб: простые хитрости от опытных садоводов

Клумба / © Credits

Когда на ваши клумбы со всех сторон наступает газонная трава - это может быть проблемой, ведь избавиться от нее довольно трудно.

Как эффективно удалить траву с любимой клумбы, рассказывает GardeningKnowHow.

Мульчирование

Положите несколько листов газеты или расплющенную картонную коробку на участки, где растет трава, и смочите их садовым шлангом. Это предотвратит развеивание газет ветром. Затем нанесите сверху слой мульчи толщиной 5-7 см и попрощайтесь с травой. Обязательно перекрывайте бумажные изделия, чтобы не было щелей, через которые может прорасти трава. Трава будет подавлена под газетой и мульчей.

Ручная прополка

Если у вас на клумбах ползет небольшое количество травы, ручная прополка хорошо справляется. Используйте совок, чтобы выкопать корневую систему. Если корни все еще под землей, трава будет продолжать расти и распространяться.

Химические средства

Если ручное удаление травы или подавление травы вам не помогает, существуют некоторые химические варианты для удаления. Как в случае со всеми химическими средствами, всегда внимательно читайте инструкции, надевайте надлежащее защитное снаряжение и не используйте их в ветреный день. Всегда держите людей и животных подальше от химических средств, пока они не высохнут.

Профилактические барьеры

Теперь, когда вы успешно удалили траву со своих клумб, пришло время не допустить ее попадания повторно. Профилактический барьер — ваш лучший способ для дальнейшего контроля. Сначала сделайте красивый край вокруг вашей грядки с помощью инструмента для обрезки краев. Это обеспечит вам красивый край для вашей новой ограды. Затем вы можете установить пластиковый или металлический бордюр, чтобы трава не врастала обратно в ваши грядки.

Заполните свою только что окаймленную грядку свежей мульчей, чтобы ваши растения были здоровы, а другие сорняки не росли. Следите за своими клумбами в течение года, чтобы убедиться, что агрессивная трава не растет под или над вашим ландшафтным бордюром. Как и все в садоводстве, уход является ключевым. Используйте инструмент для обрезки бордюров осенью, чтобы сделать необходимые коррекции бордюра, чтобы удержать траву.