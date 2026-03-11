Как удвоить цветение ваших растений этим летом: 4 секрета обрезки многолетников в марте

Обрезка гортензии

Наши растения — это большие эмоциональные инвестиции, и никто не хочет тратить деньги впустую, поэтому обрезка может быть испытанием для нервов. И правда в том, что если вы хотите лето пышных и ярких цветов, нужно сделать правильную обрезку ваших любимых цветущих растений.

Как это сделать, рассказывает GardeningKnowHow .

Для большинства любимых садовых растений худшее, что вы можете сделать, — это пропустить основные процедуры обрезки. Наблюдать за тем, как растение превращается в путаницу, — это большая трагедия, чем случайная неудачная обрезка. И поверьте, если оставить все на произвол судьбы, это не означает увеличить количество цветов — довольно часто все наоборот.

Март — лучший месяц в садоводческом календаре для определения ваших намерений по саду и использования инструментов для обрезки, поэтому, если вы хотите больше цветов или больших цветов, именно эти обрезки имеют значение. Обрезайте целенаправленно и используйте эти простые хитрости обрезки, чтобы создать цветочный взрыв.

Зачем вам нужны эти хитрости обрезки

Удвоение ваших цветов — это не пустая риторика, а то, что нужно делать обрезки по намерению. В зависимости от ваших растений, может применяться более одного из следующих методов обрезки. Не волнуйтесь, все они полезны, если вы подберете правильную обрезку для правильного растения и цели. Вместо того, чтобы спрашивать «где мне срезать?», полезно начать с вопроса «чего я хочу?».

Важно также время. Эти хитрости обрезки можно применять в марте. Для ключевых цветущих растений важно уловить тот момент, когда растение просыпается, но еще не передало энергию листьям. Обратите внимание на небольшое набухание листовых почек, эти зеленые бугорки, которые выглядят так, будто вот-вот лопнут от волнения. Стадия до распускания листьев — это время для обрезки, чтобы удвоить количество цветов. Именно тогда растение устойчивое и готово адаптировать рост к вашим потребностям.

Вы не просто обрезаете, вы направляете энергию. Как только вы поймете, какие растения процветают на новой древесине, а каким нужно разжижить старые кости, чтобы дышать, ваши инстинкты сработают. Правильная обрезка гарантирует лучшее начало для двора, полного цветов, поэтому берите свои инструменты и давайте уверенно делать этот выбор.

Выберите правильные инструменты для обрезки

Чтобы максимально использовать своевременную обрезку, вам нужны чистые срезы. Тупое лезвие не только усложняет срезы, но и повреждает сосудистую ткань, способствует развитию болезней и замедляет восстановление — противоположное нашей цели — двойное цветение. Вам также нужно правильное лезвие для каждого среза. Обходные секаторы лучше всего подходят для живых тканей, тогда как опорные лезвия подходят для мертвых, деревянистых излишков. Это одобренное профессиональными инструментами оборудование позволяет вам уверенно обрезать для двойного цветения.

Скоростная обрезка

Вот первый трюк обрезки, который является низкорисковым, но важным. Всего лишь сантиметр обрезки зелени помогает активировать дополнительную силу цветения у ключевых небольших кустарников и многолетних цветущих трав, заставляя растения разветвляться, создавая более кустистое растение с вдвое большей поверхностью цветения.

Это лучший вариант обрезки для начинающих и тех, кто не любит обрезать, и идеальный способ разогреть кусты. Большинство растений имеют главную почку на кончике, которая называется верхушечной почкой, которая поглощает всю энергию, сообщая нижним боковым почкам спать. Срезание сантиметра-двух кончиков в марте запускает сигнал, который пробуждает все эти спящие боковые почки. бутоны. Результат? Вместо одного длинного, одинокого цветоноса вы получите три, четыре или пять — умножив свою цветущую площадь.

Вот замечательные растения для быстрой обрезки:

Лаванда: Для английских и французских видов используйте ножницы, чтобы удалить 3-5 см листьев. Ножницы лучше подходят для деликатной, высокоскоростной обрезки. Но не режьте старую древесину. Лаванда не имеет спящих почек в старой древесине, поэтому если Если углубиться слишком, она не отрастет.

Шалфей: Если оставить его без присмотра, он увядает. Обрезка до 15 см от основания обеспечивает прочное облако голубого цвета.

Сантолина: С возрастом они могут расщепляться и выглядеть неопрятно посередине. Куполообразная обрезка предотвращает появление характерного отверстия в виде дырки от бублика.

Зимний вереск: Если ваш вереск только что завершил зимнее шоу, слегка подстригите его в марте, чтобы сохранить густой лиственный ковер для следующего года.

Декоративный тимьян: Легкое подрезание сверху теперь способствует образованию плотного, ароматного ковра, который будет покрыт цветением до июня.

В более холодных северных зонах подождите до конца марта, чтобы убедиться, что неожиданные заморозки не укусят ваши свежие срезы. В южных зонах, вы можете броситься к делу, как только увидите первые намеки на зелень. Стоит ногтем пальца осторожно поцарапать кусочек стебля. Если снизу он ярко-зеленый, значит, он живой и готов к обрезке кончиков. Если он коричневый и ломкий, вы можете обрезать его вплоть до главного стебля.

Бокаловидный срез (прореживание)

Теперь переходим к определению потока воздуха. Это требует от нас заглянуть в брюхо зверя, если хотите. Некоторые растения склонны к скоплению в центре, со временем заполняя его тонкими, слабыми веточками. Более слабый центральный рост не только вряд ли покажет хороший вид, но и блокирует поток воздуха вокруг более здоровых веток.

Бокаловидный срез заключается в создании полого центра. Удаляя перегруженные, перекрещенные ветви, вы позволяете солнечному свету попадать внутрь, а воздуху свободно циркулировать. Это важно для двойного цветения. Создание бокаловидной формы пробуждает любую спящую цветущую древесину в центре. которые могли быть неактивными из-за нехватки света. Это также помогает предотвратить грибковые заболевания, такие как мучнистая роса, которая может вызвать гниение или опадение цветочных почек.

Растения для бокаловидной обрезки включают:

Гибридные чайные розы: Ищите 3-5 крепких, направленных наружу побегов. Удалите все, что растет к центру или пересекает другую ветку. Используйте обходные секаторы.

Гибискус сирийский: Они известны тем, что часто перерастают. Проредите старую, серую древесину у основания, чтобы дать возможность более молодым, сильным ветвям развиться. Для более толстых стеблей используйте сучкорезы.

Красивопитомник: Мы любим эти фиолетовые ягоды, но они начинаются как цветы. Прореживание самых старых побегов у земли в марте способствует щедрому развитию цветов и ягод, которые поражают цветом.

Физокарпус (пузыреплодник): Это растение, происходящее из США, быстро растет и может превратиться в настоящий кошмар. Сосредоточьтесь на удалении мертвых, поврежденных, больных ветвей, а затем удалите треть самых старых, отслоившихся ветвей на уровне почвы.

Чубушник (Филадельфус): Если вы хотите, чтобы этот пьянящий аромат наполнял ваш двор, вам нужен воздух. Прореживание самой старой древесины не только улучшает внешний вид чубушника, но и заставляет растение направлять свою энергию на свежую, насыщенно ароматную цветочную древесину.

Скелетная обрезка (каркасная)

Если наши предыдущие хитрости касались аккуратности и циркуляции воздуха, то эта касается прочности. Подготовка ключевых растений к длительному выдерживанию массивных цветоносов также повышает наш потенциал цветения. Поэтому нам нужно обеспечить правильный фундамент, давая правильным опорным ветвям лучший шанс.

Скелетная обрезка помогает нам определить и оптимизировать кости — самые толстые, самые крепкие ветви. Ключевое слово — крепкий.

Когда вы обрезаете боковые стебли, растение направляет всю свою весеннюю энергию на основные побеги. Результат: цветы, которые не только вдвое больше, но и держатся высоко на стеблях, которые не гнутся под собственной красотой.

Вот какие кусты нуждаются в скелетной обрезке:

Гортензии метельчатые: Срежьте прошлогодние побеги на одну треть, оставляя прочный каркас. Это заставляет растение образовывать меньше (но более тяжелых и симметричных) цветочных шишек. Однако не используйте этот обрез на гортензиях с большим или дубовым листьями, которые имеют цветочные почки на старой древесине. Если вы это сделаете, вы срежете свои летние блестящие цветы.

Глициния: Ищите длинные, тонкие побеги и срежьте их до 2-3 почек от основного ствола. Это стимулирует рост цветочных побегов. Сохраняя косточки короткими, вы запускаете эти культовые цветения.

Дымчатый куст (скомпия): Чтобы создать динамичное небольшое дерево, удалите низко свисающие ветви, чтобы обнажить ствол, вернитесь к верхушке, чтобы стимулировать густую крону. Имейте в виду, что может потребоваться несколько лет, чтобы насладиться дополнительными пушистыми облаками цветов.

Бузина: Чтобы облака пенистых цветов были больше, обрежьте их до каркаса на высоте 60-90 см от земли.

Креп-мирт: Удалите крошечные веточки у основания растения, чтобы показать гладкую кору основных косточек.

Выбирая, какие веточки оставить, вот совет: если стебель тоньше вашего мизинца, он, вероятно, слишком слаб, чтобы удерживать тяжелую цветочную головку. Если он толще большого пальца, его можно оставить. Но опять же, подумайте, какие цветы вы хотите. Если вы хотите несколько массивных цветочных головок трофейного размера, обрежьте больше. Если вы предпочитаете мерцающее облако меньших цветов, оставьте еще несколько.

Сброс Феникса (жесткая обрезка)

Название говорит само за себя, ведь эта обрезка (также известная как жесткая обрезка) на самом деле является возрождением и восстанием из пепла. И с помощью этих обрезок мы возвращаем растение в землю, чтобы оно вернулось полным жизни (и дополнительными цветами). Хотя это кажется радикальным, это действительно лучшее, что вы можете сделать для ключевых декоративных растений в марте.

Для определенной группы растений это перезагрузка — единственный способ спровоцировать наш цветочный взрыв. Некоторые растения имеют наибольшее цветение на свежих стеблях, выращенных в текущем сезоне. Срезая их сразу в марте, вы заставляете эти растения направить эту огромную корневую энергию на новый рост, что приводит к большему цветению или более обильному цветению.

Для этого метода омоложения используйте сучкорезы для толстых основных стеблей и обходные секаторы для точного срезания возле бутонов. Если вы боретесь с разросшейся будлеей, не бойтесь использовать пилу. Это чище, чем пытаться раскроить ствол 5 см секатором.

Вот несколько идеальных кандидатов для перезагрузки феникса:

Клематисы: Если вы не обрезаете их, они превратятся в путаницу, которая цветет только сверху. Ищите самую низкую пару зеленых бутонов, на расстоянии 30 см от земли, и срезайте все, что находится над ними. К июлю она будет покрыта пурпурными звездами.

Гладкие гортензии: В отличие от своих двоюродных братьев, гладкие гортензии цветут на молодых побегах. Срежьте их до 15 см от основания, чтобы получить более пышные, пушистые белые снежки, массивные и вертикальные.

Красногрудый кизил: Срежьте треть самых старых стеблей до земли.

Японская спирея: Они могут стать веточками, поэтому срежьте их до кучки высотой 10 см. Они вознаградят вас ковром из цветов.

Куст бабочки (будлея): Если будлею оставить на произвол судьбы, она одревесневает с крошечными цветами. Срежьте ее до 30-45 см высотой. Это создаст свежий всплеск пышных, богатых нектаром колосков для вас и ваших друзей-опылителей.

Предупреждение: выполняйте эту обрезку только на молодых цветущих растениях. Если вы попробуете это на сирени, клематисе, цветущем весной, или гортензии с большими листьями, вы потеряете свою летнюю красоту. Кроме того, поскольку вы обрезаете так близко к корням растения, гигиена не подлежит обсуждению. Протирайте лезвия после каждого растения спиртом. Почвенные патогены любят свежие, неглубокие раны, поэтому делайте это хирургическим путем, чтобы ваши любимые фениксы росли здоровыми.

После того как вы сделали это, замульчируйте свои только что обрезанные декоративные растения успокаивающим способом. Нанесите слой выдержанного компоста толщиной 2-3 дюйма (8 см), измельченной коры или органической смеси. Также полезно добавить органическое удобрение с медленным высвобождением для растений с большим количеством ветвей, чтобы стимулировать цветение.