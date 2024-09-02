Как ухаживать за деревянными кухонными досками: рассказывает повар

Доска на кухне – обязательный атрибут. Деревянные доски нуждаются в правильном уходе и тщательной чистке, чтобы они максимально долго оставались в исходном состоянии.
Повар o_gorodnik рассказал своим подписчикам, как правильно ухаживать за деревянными кухонными досками, чтобы они служили вам как можно дольше.
Мытье
После каждого использования тщательно мойте вручную доску мягким моющим средством и теплой водой. Избегайте ее погружения в воду, чтобы предотвратить разбухание и растрескивание древесины.
Сушка
Сразу после мытья протрите доску чистым полотенцем и дайте ей просохнуть на воздухе. Лучше всего ставить доску вертикально для циркуляции воздуха.
Дезинфекция
Лимон и соль: для дезинфекции и удаления запахов посыпьте доску солью грубого помола, а затем потрите поверхность половинкой лимона. Оставьте все на несколько минут, затем смойте теплой водой и высушите;
Уксус: Периодически протирайте доску раствором белого уксуса, чтобы уничтожить бактерии.
Маскировка царапин и пятен
Сода: Для удаления пятен и царапин посыпьте доску пищевой содой и потрите влажной губкой или тканью. Промойте и высушите.
Если вам необходимо удалить старые пятна на этапе натирания доски солью и лимоном, просто посыпьте ее содой и также натрите лимоном.
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