Как ухаживать за деревянными кухонными досками: рассказывает повар

Доска на кухне – обязательный атрибут. Деревянные доски нуждаются в правильном уходе и тщательной чистке, чтобы они максимально долго оставались в исходном состоянии.

Повар o_gorodnik рассказал своим подписчикам, как правильно ухаживать за деревянными кухонными досками, чтобы они служили вам как можно дольше.

Мытье

После каждого использования тщательно мойте вручную доску мягким моющим средством и теплой водой. Избегайте ее погружения в воду, чтобы предотвратить разбухание и растрескивание древесины.

Сушка

Сразу после мытья протрите доску чистым полотенцем и дайте ей просохнуть на воздухе. Лучше всего ставить доску вертикально для циркуляции воздуха.

Дезинфекция

Лимон и соль: для дезинфекции и удаления запахов посыпьте доску солью грубого помола, а затем потрите поверхность половинкой лимона. Оставьте все на несколько минут, затем смойте теплой водой и высушите;

Уксус: Периодически протирайте доску раствором белого уксуса, чтобы уничтожить бактерии.

Маскировка царапин и пятен

Сода: Для удаления пятен и царапин посыпьте доску пищевой содой и потрите влажной губкой или тканью. Промойте и высушите.

Если вам необходимо удалить старые пятна на этапе натирания доски солью и лимоном, просто посыпьте ее содой и также натрите лимоном.

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