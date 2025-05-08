Как ухаживать за длинношерстными собаками: 20 самых лохматых пород

Йоркширский терьер / © Associated Press

Реклама

Длинношерстная собака нуждается в специальном уходе и внимании к ее проблемам. Это может быть сложно, если у вас нет на это времени или страдаете от аллергии.

Как ухаживать за собаками с длинной шерстью, практикующий ветеринар, доктор Лиза Чаймс рассказала Рurewow.

Типы шерсти длинношерстных собак

Эксперты различают несколько типов собачьей шерсти:

Реклама

Шелковистая — блестящая, гладкая, может быть с двойным или одинарным покрытием.

Двойная — один мягкий, пушистый подшерсток со вторым густым, длинным наружным слоем

Кудрявая/шерстяная — может быть плотно завитой, слегка волнистой или прямой; многие из них гипоаллергенны

Проволочная — более грубая на ощупь, больше похожая на волосы, чем на мех.

Иногда эксперты утверждают, что любая длина длиннее короткой гладкой шерсти лабрадора-ретривера означает, что это длинношерстная порода. Другие скажут, что пока у вашей собаки нет кудрей, как у Рапунцель, это не длинная шерсть. В общем, все, что длиннее нескольких сантиметров, можно считать длинной шерстью.

Уход за длинношерстной породой собак

Тип шерсти вашей собаки определяет, как вы должны за ней ухаживать. Длинношерстные породы обычно требуют больше внимания, когда дело доходит до расчесывания.

Расчесывание — важнейшая часть ухода за шерстью, говорит доктор Лиза. В идеале это следует делать каждый день. Расчесывание помогает собрать свободные волосы, грязь и мусор, одновременно распределяя натуральные смазки шерсти и улучшая кровообращение в коже.

Шелковистая шерсть лучше всего подходит для ежедневного расчесывания щеткой для вычесывания. Этот инструмент не только распутывает и удаляет мусор, но и бережно относится к тонкому меху. Вьющимся и шерстяным собакам также следует часто расчесывать щеткой, чтобы поддерживать здоровье шерсти. Если ваш пес вьющийся, подойдет щетка для распутывания.

Реклама

Длинношерстных собак с двойной шерстью, таких как ньюфаундленды, не следует коротко подстригать или брить. Их шерсть защищает от холодной погоды и жаркого солнца. Но доктор Лиза говорит, что длинношерстные породы собак обычно нуждаются в визитах в профессиональный грумер для стрижки каждые 4-6 недель.

Многие собаки линяют со сменой сезонов, чтобы мех был гуще или тоньше, в зависимости от времени года. Породам с двойной шерстью нужно регулярно удалять свободный подшерсток, когда они линяют, говорит доктор Лиза.

Расческа с широкими зубцами, пригодится, если вы заметите любые небольшие колтуны или узелки. Доктор Лиза говорит, что такая расческа с широкими зубцами также хорошо подходит для длинношерстных пород с однослойной шерстью, которых полезно регулярно расчесывать.

Собакам с проволочной шерстью нужно проходить процесс, который называется стриппингом, каждые 3-4 месяца. Поскольку эта шерсть не линяет так, как мягкая шерсть, волосы нужно стричь вручную, чтобы удалить отмершие пряди. Грумеры, безусловно, могут справиться с этим за вас, или вы можете приобрести расческу для вычесывания, чтобы сделать это самостоятельно.

Реклама

Длинношерстных собак обязательно следует часто проверять на наличие клещей или блох. При расчесывании осмотрите их кожу и тщательно исследуйте, чтобы убедиться, что ничего не скрыто в их локонах.

Собаки смешанных пород могут создавать особые проблемы, если их шерсть обладает свойствами нескольких типов. В этом случае наблюдайте за вашей собакой или обратитесь за советом к ветеринару.

Нужно ли длинношерстным породам собак чаще купаться

Мойте их только тогда, когда им это совершенно необходимо, говорит доктор Лиза о длинношерстных породах. Она рекомендует очищающие салфетки, чтобы освежить собаку между купаниями.

Если ваша собака заметно грязная и вы не можете очистить ее салфеткой или щеткой, тогда пора купаться. Рекомендуется расчесывать собаку перед купанием, чтобы удалить выпавшие волосы. Затем используйте мягкое очищающее средство, а затем кондиционер.

Реклама

После высушивания полотенцем, если ваша собака позволит, используйте мягкий фен, чтобы расчесывать ее шерсть и предотвратить спутывание.

Конечно, из каждого правила есть исключения, потому узнайте свою породу. Один совет, который касается всех собак и всех типов шерсти: не игнорируйте шерсть вашей собаки. Спутанная шерсть и грязная шерсть могут быть болезненными и привести к поражению кожи или инфекциям. Уход за шерстью вашего любимца является частью этого процесса.

Вот 20 самых длинношерстных пород собак:

Афганская борзая

Афганская борзая / © Associated Press

Рост: 63-73 см

Реклама

Вес: 22-27 кг

Характер: Независимый, гордый

Уровень активности: От среднего до высокого

Коэффициент линьки: Низкий

Реклама

Продолжительность жизни: 12-18 лет

Способность к дрессировке: независимый, тяжело дрессируется

У щенков афганские борзые имеют короткую кудрявую шерсть. С возрастом шерсть превращается в длинные, шелковисто-гладкие произведения искусства. Никогда не следует расчесывать сухую афганскую шерсть, это означает, что вам понадобится использование пульверизатора, наполненного водой, смешанной с кондиционером для собак, перед ежедневным расчесыванием или купанием собаки несколько раз в неделю перед грумингом. Обязательно обратитесь к авторитетному заводчику, чтобы получить несколько полезных советов по поддержке здоровья шерсти афганской борзой.

Барбет

Барбет / © Associated Press

Рост: 48 — 63 см

Реклама

Вес: 15-29 кг

Характер: Веселый, неутомимый

Уровень активности: Умеренный

Фактор линьки: Не линяет

Реклама

Продолжительность жизни: 12-14 лет

Дрессировка: довольно легко дрессируется

Эта французская порода собак является водяной собакой, что означает, что шерсть густая, длинная и вьющаяся (или волнистая). Барбет можно подстригать до 7-12 cм. Рекомендуется часто расчесывать их шерсть во избежание спутывания или колтунов. Повторное увлажнение вернет им упругие кудри.

Бергамская овчарка

Бергамская овчарка / © Associated Press

Рост: 56-60 см

Реклама

Вес: 25-38 кг

Характер: Независимая, спокойная

Уровень активности: низкий

Коэффициент линьки: Не линяет

Реклама

Продолжительность жизни: 13-15 лет

Дрессировка: хорошо дрессируется с помощью четких, последовательных приемов.

Добро пожаловать в мир шнуровой шерсти. Бергамская овчарка — это спокойная пастушья порода, созданная для суровых условий в Итальянских Альпах. Ее дреды полностью естественны и помогают регулировать температуру тела, поэтому ее никогда не следует брить или коротко подстригать. Бергамские овчарки имеют три разных типа меха: собачий, козий и шерстяной. Как только появится козий и шерстяной меха (около одного года), вам нужно разделить шерсть вручную. Несмотря на сложный вид, эта шерсть достаточно легко распутывается.

Бриард

Бриард / © Associated Press

Рост: 56-68 см

Реклама

Вес: 25-45 кг

Характер: Защитный, милый

Уровень активности: Высокий

Коэффициент линьки: Низкий

Реклама

Продолжительность жизни: 10-12 лет

Дрессировка: может быть трудным для дрессировки

Их шерсть длинная, волнистая и немного жесткая. Вы будете тратить не менее двух часов в неделю на расчесывание и груминг. Они не сильно линяют, и их шерсть не накапливает много грязи, но поддерживать ее в чистоте обязательно.

Колли

Колли / © Associated Press

Рост: 56-68 см

Реклама

Вес: 27-34 кг

Характер: Преданный, спортивный

Уровень активности: От среднего до высокого

Коэффициент линьки: Сезонный

Реклама

Продолжительность жизни: 12-14 лет

Дрессировка: легко дрессируется

Колли бывают как с жесткой, так и с гладкой шерстью. Жесткошерстный колли — это тот, которого большинство людей узнают по его длинной, пушистой шерсти. Эту шерсть нужно расчесывать примерно раз в неделю. Хотя они не сильно линяют, смены сезонов, вероятно, наполнят ваш дом большим количеством шерсти, чем вы привыкли. Сосредоточьтесь на ушах и локтях, чтобы убедиться, что вы не пропустили колтуны.

Немецкий длинношерстный пойнтер

Немецкий длинношерстный пойнтер / © Getty Images

Рост: 56-70 см

Реклама

Вес: 25-36 кг

Характер: Дружелюбный, милый

Уровень активности: Высокий

Коэффициент линьки: Умеренный

Реклама

Продолжительность жизни: от 12 до 14 лет

Дрессировка: легко дрессируется

Если вы планируете охотиться на свежем воздухе со своим немецким длинношерстным пойнтером, приготовьтесь каждый день расчесывать и выстригать любые застревающие в его шерсти иголочки или веточки. Шерсть за ушами также легко слипается. Поскольку эти немецкие собаки имеют двойную шерсть, частое расчесывание облегчит сезон линьки для вас обоих.

Гордон-сеттер

Гордон-сеттер / © Associated Press

Рост: 58-69 см

Реклама

Вес: 20-36 кг

Характер: Ласковый, умный

Уровень активности: Высокий

Коэффициент линьки: Умеренный

Реклама

Продолжительность жизни: 12-13 лет

Дрессировка: достаточно легко дрессируется, но ему может это быстро надоесть

Мех гордон-сеттера следует расчесывать по крайней мере раз в неделю. Независимо от того, волнистый или прямой, ежемесячное подстригание вокруг лап, ушей и хвоста помогает сохранить эти места без колтунов, обязательно часто проверяйте их висячие уши на наличие накопившейся грязи.

Ирландский сеттер

Ирландский сеттер / © Associated Press

Рост: 65-73 см

Реклама

Вес: 27-30 кг

Характер: Ласковый, общительный

Уровень активности: Высокий

Коэффициент линьки: Умеренный

Реклама

Продолжительность жизни: 12-15 лет

Дрессировка: достаточно легко дрессировать

Как и гордон-сеттеры, ирландские сеттеры имеют шелковистую шерсть, которую нужно еженедельно расчесывать. Расчески и инструменты для расчесывания колтунов идеально подходят для этих собак, поскольку их шелковистая шерсть может легко запутываться, особенно потому, что большая часть более длинной шерсти находится на лапах и животе. Выставочные собаки, безусловно, будут иметь более прямую и длинную шерсть, но как домашних любимцев ирландских сеттеров можно подстригать немного короче.

Кеесхонд

Кеесхонд / © Associated Press

Рост: 43-45 см

Реклама

Вес: 16-20 кг

Характер: Резвый, умный

Уровень активности: От среднего до высокого

Коэффициент линьки: Умеренный

Реклама

Продолжительность жизни: 12-15 лет

Дрессировка: легко дрессируется

Кеесхонды — это немецкие породы собак в стиле шпица с уникальной окраской мордашек, похожей на очки. Их шерсть состоит из двух слоев пушистого меха, который невероятно неприхотлив в уходе. Рекомендуется иметь различные щетки и расчески для расчесывания подшерстка и верхнего слоя в течение года, даже если не сезон линьки, и уделять время тому, чтобы убедиться, что нет скрытых колтунов.

Комондор

Комондор / © Associated Press

Рост: 63-71 см

Реклама

Вес: 36-45 кг

Характер: Милый, защищающий

Уровень активности: Умеренный

Фактор линьки: Не линяет

Реклама

Продолжительность жизни: 10-12 лет

Способность к дрессировке: самостоятельный, может быть сложно дрессировать

Посмотрите на эти дреды. Комондоры, как и бергамские овчарки, не нуждаются в расчесывании после того, как их мех скручивается в дреды. Это большие, но ловкие собаки. Дреды комондоров начинают формироваться (с вашей помощью) в возрасте от 8 месяцев до года. С возрастом их дреды удлиняются. Грязный мех можно просто промыть водой. Всегда — всегда — полностью высушивайте их мех теплым воздухом. Влажные дреды могут образовать плесень. Поддержка здорового меха требует усердия, но он того стоит, чтобы видеть этих ловких, сильных собак счастливыми и здоровыми.

Лхаса-апсо

Лхаса-апсо / © Associated Press

Рост: 25-28 см

Реклама

Вес: 5-8 кг

Характер: Умный, защитный

Уровень активности: Умеренный

Коэффициент линьки: Низкий

Реклама

Продолжительность жизни: 12-15 лет

Способность к обучению: достаточно хорошо дрессируется, но может быть упрямым.

Если вы не планируете выставлять лхаса-апсо на выставках собак или не хотите хорошо купать ее каждые две недели, короткая стрижка вполне подойдет. Оба стиля нуждаются в расчесывании, чтобы предотвратить запутывание шелковистого меха. Как и шерсть с древами, полностью высушите шерсть лхаса-апсо. Если оставить ее влажной, она может стать более лохматой, чем до купания.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд / © Associated Press

Рост: 66-71 см

Реклама

Вес: 45-68 кг

Характер: Дружелюбный, любящий

Уровень активности: Умеренный

Коэффициент линьки: От среднего к высокому

Реклама

Продолжительность жизни: 9-10 лет

Дрессировка: довольно легко дрессируется

Хотите настоящего вызова — ухаживайте за ньюфаундлендом. Приготовьтесь расчесывать этих больших, тихих собак несколько раз в неделю как гладкой щеткой, так и расческой. Их густая, двойная шерсть легко слипается, и они сильно линяют, расчесывание помогает контролировать обе проблемы. Действуйте медленно и осторожно, убедившись, что вы не пропустите ни одного участка на теле этой большой собаки.

Староанглийская овчарка

Староанглийская овчарка / © Associated Press

Рост: 53-60 см

Реклама

Вес: 27-45 кг

Характер: Умная, милая

Уровень активности: Умеренный

Фактор линьки: Умеренный

Реклама

Продолжительность жизни: 12-12 лет

Дрессировка: хорошо дрессируется, но это ему может легко надоедать

Еще одна длинная двойная шерсть. Староанглийская овчарка — это, по сути, гигантский клубок пуха. Ключ к счастливому, здоровому щенку — это расчесывание кожи несколько раз в неделю, чтобы убедиться, что нет колтунов. Также разумно подстригать им лапы, поскольку лишние волосы между пальцами могут привести к накоплению грязи. Если вашему староанглийскому овчарке нужна ванна, тщательно расчесывайте ее перед этим. В противном случае вам, возможно, придется полностью побрить собаку, чтобы избавиться от неприятных колтунов. Не весело.

Пекинес

Пекинес / © Столичні ініціативи

Рост: 15-23 см

Реклама

Вес: 6,5 кг

Характер: Уверенный, преданный

Уровень активности: низкий

Коэффициент линьки: Умеренный

Реклама

Продолжительность жизни: 12-14 лет

Дрессировка: может быть трудным для дрессировки

Длинношерстный пекинес с двойной шерстью имеет длинные волосы вокруг шеи и головы, похожие на пушистую гриву. Хотя вы, конечно, можете подстричь их шерсть короче, постоянное удержание ее очень короткой шерсти может испортить цвет и текстуру. Лучше всего подстригать время от времени. Независимо от того, продолжительное или короткое, расчесывание несколько раз в неделю имеет решающее значение для поддержания здоровья шерсти пекинеса. Рекомендуется не менее одного часа в неделю.

Португальская водяная собака

Португальская водяная собака / © Associated Press

Рост: 43-58 см

Реклама

Вес: 16-27 кг

Характер: Умная, спортивная

Уровень активности: Высокий

Коэффициент линьки: Гипоаллергенная

Реклама

Продолжительность жизни: 11-13 лет

Дрессировка: хорошо дрессируется

Еще одна водяная собака с густой шерстью. Португальская водяная собака гипоаллергенна и имеет вьющиеся или легкие волны на черном, коричневом и белом мехах. Часто выставочным собакам стригут задние конечности очень близко к коже. расчесываете их каждый день, чтобы избежать узловатых кучеров, и подстригаете их по всему телу раз в месяц, они будете в идеальном состоянии.

Пули

Пули / © Associated Press

Рост: 40-43 см

Реклама

Вес: 11-16 кг

Характер: Послушный, любящий

Уровень активности: Умеренный

Фактор линьки: Не линяет

Реклама

Продолжительность жизни: 10-15 лет

Способность к обучению: умный, хорошо дрессирующий, но ему это может легко надоедать

Шерсть пули нуждается в достаточно высоком уходе. Их шерсть можно расчесывать (что в результате выглядит как смятый пух), подстригать или держать в дредах. Через двойной вьющийся мех шерсть пули может легко запутываться. Как и других собак с дредами, их можно купать, но их нужно тщательно промывать и сушить, что может занять много времени.

Пиренейская овчарка

Пиренейская овчарка / © Associated Press

Рост: 38-53 см

Реклама

Вес: 7-14 кг

Характер: Игривая, ласковая

Уровень активности: Высокий

Коэффициент линьки: Умеренный

Реклама

Продолжительность жизни: 17-19 лет

Дрессировка: легко дрессируется

Пиренейские овчарки бывают как с гладкой, так и с жесткой шерстью. Все имеют двойную шерсть, хотя уход не слишком сложен. Расчесывание один или два раза в неделю необходимо, чтобы их шерсть была чистой от мусора. У грубошерстной разновидности могут появиться естественные пряди, если его не расчесывать, что выглядит немного растрепанным, но на самом деле это вполне нормально.

Шетландская овчарка

Шетландская овчарка / © Associated Press

Рост: 33-40 см

Реклама

Вес: 7-11 кг

Характер: Игривый, дружелюбный

Уровень активности: Высокий

Коэффициент линьки: Умеренный

Реклама

Продолжительность жизни: 12-14 лет

Дрессировка: умный, легко дрессируется

Шетландские овчарки прекрасно ладят с детьми, поэтому не бойтесь привлекать всю семью, когда дело доходит до их груминга. Эта пастушья порода, родственники колли, имеет такую же грубую двойную шерсть. На самом деле их густой подшерсток делает расчесывание необходимым каждые несколько дней во избежание спутывания и колтунов. Не подстригайте их. Шерсть шетландской овчарки защищает ее от непогоды — жары и холода.

Тибетский терьер

Тибетский терьер / © Associated Press

Рост: 35-43 см

Реклама

Вес: 8-13 кг

Характер: Умный, чувствительный

Уровень активности: От среднего до высокого

Коэффициент линьки: Умеренный

Реклама

Продолжительность жизни: 15-16 лет

Дрессировка: хорошо дрессируется, но ему это может легко надоедать

Двойная шерсть тибетского терьера согревает его даже при низких температурах. Его шерсть вьющаяся, волнистая, жесткая, гладкая и даже прямая. Чем длиннее шерсть, тем чаще ее нужно расчесывать. Хотя их, конечно, можно подстригать короче, тибетские терьеры могут захотеть сохранить свои роскошные локоны в зависимости от времени года.

Йоркширский терьер

Йоркширский терьер / © Associated Press

Рост: 18-20 см

Реклама

Вес: 3 кг

Характер: Ласковый, резвый

Уровень активности: Умеренный

Фактор линьки: Гипоаллергенный

Реклама

Продолжительность жизни: 11-15 лет

Дрессировка: хорошо дрессируется при ранней социализации

Шерсть йоркширских терьеров похожа на человеческие волосы. Через шелковистую текстуру ее нужно расчесывать каждый день и купать еженедельно. Триминг абсолютно не является проблемой для йоркширских терьеров и рекомендуется каждые 4-6 недель, если вы хотите пойти по этому пути. Чтобы избежать глазных инфекций или проблем со зрением, собирайте любые длинные пряди на их голове в милый пучок. Поскольку их шерсть состоит только из одного слоя, обязательно согревайте йоркширские терьеры в зимние месяцы с помощью свитеров или курток.