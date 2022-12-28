Как ухаживать за елкой, чтобы она не облысела: 4 важных совета

Украшение настоящей живой елки часто является любимым семейным делом в праздничный период. Но очень часто елка, поставленная за несколько недель до Нового года, к празднику успевает полностью осыпаться.

Осыпающаяся новогодняя елка - это проблема. Иглы застревают в коврах, причиняют вред домашним животным и могут впиться в ноги, если наступить на них босой ногой.

Имея это в виду, Express.co.uk поговорил с несколькими экспертами о том, как остановить облысение елки, чтобы она достояла в вашем доме до конца рождественских праздников.

Размещение подальше от батарей

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Одна из главных ошибок — это размещение новогодних елок рядом с источниками тепла, это способствует их высыханию, увяданию и потерю иголок.

В домах с подогревом пола следует попытаться выключить его в том месте, где стоит елка.

Обильный полив

Если не удается избежать размещение елки возленагревающихся поверхностей, убедитесь, что дерево постоянно поливают водой, так как рождественская елка потребляет до двух литров воды в день.

Рекомендуется поливать рождественскую елку один раз в день холодной водой.

Используйте консервант

Вы также можете использовать консервант для деревьев или спрей-антидесикант, который может помочь сохранить иголки на дереве в течение более длительного периода времени.

Избегайте ударов

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Лучше всего размесить елку подальше от проходов, желательно в углу, чтобы поменьше ее травмировать. Каждый раз? когда вы будете задевать ветви дерева, оно будет терять иголки.

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