Как ухаживать за елкой, чтобы она не облысела: 4 важных совета

Украшение настоящей живой елки часто является любимым семейным делом в праздничный период. Но очень часто елка, поставленная за несколько недель до Нового года, к празднику успевает полностью осыпаться.
Осыпающаяся новогодняя елка - это проблема. Иглы застревают в коврах, причиняют вред домашним животным и могут впиться в ноги, если наступить на них босой ногой.
Имея это в виду, Express.co.uk поговорил с несколькими экспертами о том, как остановить облысение елки, чтобы она достояла в вашем доме до конца рождественских праздников.
Размещение подальше от батарей
Одна из главных ошибок — это размещение новогодних елок рядом с источниками тепла, это способствует их высыханию, увяданию и потерю иголок.
В домах с подогревом пола следует попытаться выключить его в том месте, где стоит елка.
Обильный полив
Если не удается избежать размещение елки возленагревающихся поверхностей, убедитесь, что дерево постоянно поливают водой, так как рождественская елка потребляет до двух литров воды в день.
Рекомендуется поливать рождественскую елку один раз в день холодной водой.
Используйте консервант
Вы также можете использовать консервант для деревьев или спрей-антидесикант, который может помочь сохранить иголки на дереве в течение более длительного периода времени.
Избегайте ударов
Лучше всего размесить елку подальше от проходов, желательно в углу, чтобы поменьше ее травмировать. Каждый раз? когда вы будете задевать ветви дерева, оно будет терять иголки.
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