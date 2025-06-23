Как ухаживать за гортензиями, страдающими от жары: три действенных совета

Гортензия

Реклама

Содержание Полив Мульчирование Затенение

Когда наступает летняя жара, ожоги ощущаем не только мы, наши любимые гортензии тоже.

Поэтому Еxpress.co.uk публикует рекомендации профессионального садовода по сохранению гортензий от перегрева.

Полив

Поливайте гортензии до 9 утра или после 7 вечера. Полуденное солнце быстро улетучивает воду и может даже сжечь листья.

Реклама

Идеальный утренний полив. Это дает почве время впитать влагу до наступления жары.

Во время полива важно учитывать не только время суток. Садоводам нужно поливать гортензии глубоко и медленно. Сосредоточьтесь на медленном, глубоком поливе у основания растений. Для контейнеров убедитесь, что вода достигает корней, тщательно пропитав почву.

Это побуждает корни прорастать глубже в почву, делая растение более устойчивым к засухе.

Мульчирование

Садоводы могут пойти еще дальше, добавив слой мульчи вокруг основания гортензий, чтобы удерживать влагу и регулировать температуру почвы. Лучше всего подойдет органическая мульча, например древесная стружка или солома.

Реклама

Затенение

Третьим советом, который посоветовал специалист по растениеводству, было затенение гортензий, где это возможно.