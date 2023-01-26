Как ухаживать за кактусами: советы для начинающих

Одно время кактусы были самыми модными домашними растениями. Но, поскольку не все, кто заводил себе кактусы, умели правильно за ними ухаживать и иногда выбирали очень капризные разновидности, за этими растениями закрепилась плохая слава.

На самом деле кактусы являются едва ли не самыми простыми для выращивания комнатными цветами.

Чтобы кактус чувствовал себя хорошо, ему нужно не так много: дренируемый горшок и редкий полив. Есть множество видов кактусов для начинающих, из которых можно выбирать тот, который будет интересен именно вам. Кактусы, не требующие особого ухода, идеально подходят для комнат общего пользования и даже для офисных помещений.

О том, как выбрать кактус и как за ним ухаживать, рассказывает Gardening know how.

Выбор кактуса для начинающих

Даже если вы считаете, что у вас нет способностей к садоводству, вы можете успешно вырастить простой кактус. Кактусы для начинающих бывают самых разных размеров и форм, некоторые из них имеют удивительные цветы, как в случае привитых сортов. Им просто нужен правильный свет и контейнер, чтобы они хорошо себя чувствовали без особой заботы с вашей стороны.

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Существуют как тропические, так и пустынные разновидности кактусов. Тот, который вы выберете, будет зависеть от ваших условий выращивания. Если вы живете в помещении с недостаточным естественным освещением, выберите тропический экземпляр. Если у вас хорошее окно с солнечной стороны и низкая влажность, выберите пустынный вид. Легче выбрать кактус, который подходит для ваших условий выращивания, чем менять эти условия выращивания.

Однако, если вам не хватает яркого света, вы всегда можете использовать фитолампу. Использование осушителя может помочь уменьшить влажность окружающей среды. Но, согласитесь, гораздо проще будет просто подобрать для ваших условий подходящий кактус.

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Типы кактусов для начинающих

Внутри каждого рода кактусов есть множество разновидностей видов и подвидов, из которых можно выбирать.

Попробуйте выращивать маммиллярии — большой род растений с особенно простым уходом и симпатичными маленькими формами. Им нравится яркий свет, хорошо дренирующая почва и полив, когда почва сухая.

Другие роды, которые идеально подходят для начинающих производителей:

Echinopsis

Rebutia

Euphorbia

Astrophytum

Cereus

Ferocactus

Opuntia

Gymnocalycium

Как ухаживать за кактусами

Независимо от того, выбираете ли вы пустынный или тропический сорт, все они чувствительны к переувлажнению. Поэтому главные правила ухода за кактусами касаются контроля полива:

Не допускайте скопления влаги под корнями в неглубокой посуде.

Используйте хорошую дренирующую почву, которая поможет удалить влагу.

Поливайте растение, когда оно становится сухим на ощупь, а зимой сокращайте полив наполовину.

Дайте большинству кактусов яркий свет, за исключением тропических видов, которым нужен рассеянный свет.

Подкормите весной хорошим удобрением для кактусов.

При чуть большем уходе эти виды кактусов будут не просто хорошо расти, но и начнут цвести.

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