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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
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Как ухаживать за комнатными растениями во время жары: 5 способов защиты от экстремальных температур

Лето — это не только сезон отпусков, солнца и морского бриза, но и настоящий вызов всем владельцам комнатных растений, ведь жара, сухой воздух, прямые солнечные лучи и резкие перепады температур могут стать настоящим испытанием для цветов в горшках.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как ухаживать за комнатными растениями во время жары

Как ухаживать за комнатными растениями во время жары / © Credits

Чтобы избежать пересыхания, ожогов, увядания и других досадных последствий, нужно немного изменить свой подход к уходу за «зелеными друзьями». Издание Woman&Home поделилось самыми важными советами, как помочь растениям выжить во время волн жары.

Защитите растения от солнечных ожогов

Даже самые светолюбивые растения могут пострадать от прямых солнечных лучей в жару. Особенно это касается растений, стоящих на подоконниках, с выходом на юг или запад.

Что делать:

  • Переместите растения в полутень или как можно дальше от окна.

  • Для рассеивания света используйте полупрозрачные шторы или жалюзи.

  • Помните, если вам слишком жарко сидеть на солнце, растениям тоже неуютно.

Особенно чувствительны к солнцу: фикусы, орхидеи, папоротники, спатифиллум, калатеи.

Контролируйте влажность почвы

Повышенная температура и сухой воздух заставляют растения быстрее улетучиваться влагу. Но важно не перепутать с чрезмерным поливом, ведь переливать в жару тоже небезопасно.

Что делать:

  • Проверяйте пальцем или деревянной палочкой влажность почвы: верхний слой может быть сухим, а нижний влажным.

  • Поливайте утром или вечером во избежание испарения воды в жару.

  • Во время полива давайте растению достаточно воды, чтобы оно прошло до дна горшка, а излишки стекли.

Не поливайте по чуть-чуть каждый день — это неэффективно. Лучше реже, но основательно.

Повышайте влажность воздуха

Во время жары воздух в квартире становится очень сухим, особенно если вы пользуетесь вентилятором или кондиционером. Некоторые растения, в частности тропические, очень страдают этим.

Что делать:

  • Опрыскивайте растения утром из пульверизатора, избегайте попадания на цветы.

  • Используйте поддоны с водой и камешками, тогда влага испаряется вокруг растения.

  • Ставьте растения группами, вместе они образуют микроклимат.

Корректируйте подкормку

Растениям в жару требуется дополнительное питание, но важно не перекормить их в неподходящее время.

Что делать:

  • Питайте только утром или вечером, но не в жару.

  • Используйте разбавленное удобрение в половинной дозе, чтобы не обжечь корни.

  • Приостановите подкормку, если растение имеет признаки стресса, например увядание, ожоги или сброс листьев.

Удобрение должно быть универсальным для комнатных растений или соответствовать конкретному виду.

Разворачивайте горшки

Растения в жару могут активно расти в одну сторону, к свету, что провоцирует неравномерный рост и даже ожоги с одной стороны.

Что делать:

  • Раз в неделю умеренно прокручивайте растение на 90°, чтобы все стороны получали свет равномерно.

  • Особенно это касается крупных растений, стоящих на одном месте долгое время.

Часто задаваемые вопросы

  • Как понять, что растение перегревается? Тогда листья становятся вялыми, скручиваются, желтеют или сохнут по краям, а также растение сбрасывает листья или останавливается в росте.

  • Все ли растения все равно реагируют на жару? Нет. Суккуленты, сансевиерия, кактусы, юкка, хавортии, замиокулькас и т.д., более устойчивы к высоким температурам. Папоротники, калатеи, бегонии, стрелиции более уязвимы.

  • Как спасти растение после теплового стресса? Переместите ее в более холодное, но не холодное место. Обеспечьте равномерную влажность почвы, не переливайте. Поставьте на поддон с влажными камешками или увлажнителем воздуха. Приостановите подпитку до стабилизации состояния.

Жара — непростой период не только для людей, но и для наших комнатных растений. Но если придерживаться простых правил зеленые любимцы прекрасно перенесут лето и будут радовать вас свежестью и красотой весь сезон.

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