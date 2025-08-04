Как ухаживать за комнатными растениями во время жары: 5 способов защиты от экстремальных температур

Как ухаживать за комнатными растениями во время жары / © Credits

Реклама

Чтобы избежать пересыхания, ожогов, увядания и других досадных последствий, нужно немного изменить свой подход к уходу за «зелеными друзьями». Издание Woman&Home поделилось самыми важными советами, как помочь растениям выжить во время волн жары.

Защитите растения от солнечных ожогов

Даже самые светолюбивые растения могут пострадать от прямых солнечных лучей в жару. Особенно это касается растений, стоящих на подоконниках, с выходом на юг или запад.

Что делать:

Реклама

Переместите растения в полутень или как можно дальше от окна.

Для рассеивания света используйте полупрозрачные шторы или жалюзи.

Помните, если вам слишком жарко сидеть на солнце, растениям тоже неуютно.

Особенно чувствительны к солнцу: фикусы, орхидеи, папоротники, спатифиллум, калатеи.

Контролируйте влажность почвы

Повышенная температура и сухой воздух заставляют растения быстрее улетучиваться влагу. Но важно не перепутать с чрезмерным поливом, ведь переливать в жару тоже небезопасно.

Что делать:

Проверяйте пальцем или деревянной палочкой влажность почвы: верхний слой может быть сухим, а нижний влажным.

Поливайте утром или вечером во избежание испарения воды в жару.

Во время полива давайте растению достаточно воды, чтобы оно прошло до дна горшка, а излишки стекли.

Не поливайте по чуть-чуть каждый день — это неэффективно. Лучше реже, но основательно.

Реклама

Повышайте влажность воздуха

Во время жары воздух в квартире становится очень сухим, особенно если вы пользуетесь вентилятором или кондиционером. Некоторые растения, в частности тропические, очень страдают этим.

Что делать:

Опрыскивайте растения утром из пульверизатора, избегайте попадания на цветы.

Используйте поддоны с водой и камешками, тогда влага испаряется вокруг растения.

Ставьте растения группами, вместе они образуют микроклимат.

Корректируйте подкормку

Растениям в жару требуется дополнительное питание, но важно не перекормить их в неподходящее время.

Что делать:

Реклама

Питайте только утром или вечером, но не в жару.

Используйте разбавленное удобрение в половинной дозе, чтобы не обжечь корни.

Приостановите подкормку, если растение имеет признаки стресса, например увядание, ожоги или сброс листьев.

Удобрение должно быть универсальным для комнатных растений или соответствовать конкретному виду.

Разворачивайте горшки

Растения в жару могут активно расти в одну сторону, к свету, что провоцирует неравномерный рост и даже ожоги с одной стороны.

Что делать:

Раз в неделю умеренно прокручивайте растение на 90°, чтобы все стороны получали свет равномерно.

Особенно это касается крупных растений, стоящих на одном месте долгое время.

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что растение перегревается? Тогда листья становятся вялыми, скручиваются, желтеют или сохнут по краям, а также растение сбрасывает листья или останавливается в росте.

Все ли растения все равно реагируют на жару? Нет. Суккуленты, сансевиерия, кактусы, юкка, хавортии, замиокулькас и т.д., более устойчивы к высоким температурам. Папоротники, калатеи, бегонии, стрелиции более уязвимы.

Как спасти растение после теплового стресса? Переместите ее в более холодное, но не холодное место. Обеспечьте равномерную влажность почвы, не переливайте. Поставьте на поддон с влажными камешками или увлажнителем воздуха. Приостановите подпитку до стабилизации состояния.

Жара — непростой период не только для людей, но и для наших комнатных растений. Но если придерживаться простых правил зеленые любимцы прекрасно перенесут лето и будут радовать вас свежестью и красотой весь сезон.

Реклама