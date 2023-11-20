Как ухаживать за комнатными растениями зимой

Пережить зиму без отопления в нашим климате невозможно. Но то, что , идет на пользу нам, может нанести серьезный вред нашим растениям.

Эксперты по садоводству предупреждают, что источники тепла и колебания температуры не полезны для комнатных растений.

Специалист по растениям рассказал Express.co.uk как помочь комнатным цветам пережить зиму.

Обязательно найдите в своем доме подходящие места, где растения находятся вдали от источников тепла, но при этом соблюдайте безопасное расстояние от окон, чтобы защитить их от холодных сквозняков.

Температура

Комнатные растения в зимние месяцы находятся в состоянии покоя, но они все равно могут сильно пострадать, если за ними не ухаживать должным образом, поскольку отопление является одним из главных угроз для цветов. Эксперт по садоводству рекомендовал размещать растения вдали от прямых источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели или камины. По словам профессионалов, это предотвращает перегрев и предотвращает высыхание растений. Большинству комнатных растений для нормального развития необходима температура от 12°С до 18°С.

Влажность

Чтобы поддерживать влажные условия, в которых хорошо себя чувствуют комнатные растения, эксперт рекомендовал использовать увлажнитель воздуха или приносить растения в ванную комнату во время принятия душа или ванны. Полезно также регулярно опрыскивать свои растения теплой водой, чтобы повысить влажность вокруг них, но не переусердствуйте, поскольку чрезмерная влажность может привести к грибковым заболеваниям.

Возможно, вам придется скорректировать график полива, поскольку отопление в помещении может быстрее высушить растения. Регулярно проверяйте влажность почвы и поливайте только тогда, когда верхний слой станет сухим.

Идеальные места для растений в вашем доме те, которые получают достаточно непрямого солнечного света, но практически не подвержены колебаний температуры.

Помимо всего вышеперечисленного, эксперт рекомендовал обрезать длинные побеги и удалять с растений поврежденные листья, потому что это способствует энергичному и здоровому росту и побуждает растения направлять свою энергию в нужные области.

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