Как ухаживать за комнатными растениями зимой: 7 важных советов

Зима влияет не только на садовые растения - условия в наших домах тоже меняются, а значит, уход за комнатными растениями должен быть не таким, как в теплое время года.

Комнатные растения, какими бы неприхотливыми они ни были, требуют дополнительного ухода с наступлением холодов, поэтому Woman&Home попросили экспертов рассказать все, что нужно об этом знать.

Изучение потребностей вашего растения и соблюдение режима ухода — это гарантированный способ заставить его процветать.

Отрегулируйте освещение

Как ухаживать за комнатными растениями зимой / Фото: Credits

Летом слишком много света может стать трагедией для ваших растений, это даже может быть причиной того, что кончик вашего спатифиллума потемнел. Однако, как только наступит зима и постоянное солнечное сияние исчезнет, ​​вам стоит пересмотреть размещение вашего растения.

Зимой растениям становится труднее расти из-за коротких дней и меньшей интенсивности освещения. Вы можете компенсировать недостаток света, переместив растения ближе к окнам или добавив лампы.

Суккуленты и кактусы процветают под прямыми солнечными лучами, поэтому предоставление им достаточного количества света имеет решающее значение для предотвращения этиоляции, которая делает стебли длинными и тонкими.

Даже для самых простых в уходе комнатных растений достаточное время на солнце — вопрос жизни или смерти. Особенно осенью и зимой.

Очищайте листья чаще

По той же причине, по которой вам придется немного усерднее работать, чтобы обеспечить растения светом, зимой становится еще важнее знать, как чистить их листья.

Летом света много, и наличие слоя пыли на листьях ваших комнатных растений не вызывает особых проблем. Однако это не относится к зиме, когда солнечный свет слабее. Из-за слабого солнца вам придется чаще чистить листья ваших растений, иначе скопление пыли вызовет у них проблемы со здоровьем.

Держите их дальше от радиаторов и сквозняков

Как ухаживать за комнатными растениями зимой / Фото: Credits

Ваши растения будут рады удалению от источников тепла и сквозняков. Растения любят постоянную температуру без перепадов.

Их следует размещать вдали от продуваемых мест, где они могут подвергаться воздействию холодного ветра, или слишком близко к радиаторам и другим источникам тепла, которые могут заставить их высохнуть быстрее.

Сократите частоту полива

Как ухаживать за комнатными растениями зимой / Фото: Credits

Одним из преимуществ ухода за комнатными растениями зимой является то, что растениям не требуется так много воды, как летом, поэтому вы можете расслабиться на несколько месяцев.

Обычно растениям требуется больше воды летом, потому что почва высыхает быстрее. Из-за более низких температур зимняя почва дольше остается влажной, поэтому вам придется поливать меньше. Перед повторным поливом зимой убедитесь, что верхние несколько сантиметров почвы высохли.

Всегда проверяйте почву перед поливом, особенно когда вы еще привыкаете к новому режиму, если вы не хотите, чтобы ваши растения были заболочены и это спровоцировало гниение корней.

Избегайте пересадки

Даже если вы знаете, когда пересаживать комнатные растения, и это время приходится на зиму, не поддавайтесь искушению сделать это. Пересадка растений в холодное время года — это сплошное табу, которое может нанести им большой вред.

Идеальное время для пересадки растений — только весна и осень. Дополнительный совет — не прекращайте подкармливать комнатные растения удобрениями.

Если вы продолжите подкармливать их каждый раз, когда поливаете, это не должно вызвать никаких проблем и даже пойдет им на пользу. Это не перегрузит их и не нарушит их покой, потому что в это время года вы будете поливать их реже.

Чаще проверяйте на вредителей

Если вы позволили некоторым из ваших комнатных растений наслаждаться уличным летним солнцем, вы, вероятно, скоро будете пытаться избавиться от пауков и других незваных ползучих гостей.

Имейте в виду, что когда вы создаете идеальную зимнюю среду для ваших комнатных растений, она также будет идеальной средой для насекомых.

Лучше всего подержите эти растения отдельно около четырех недель, что является самым коротким периодом жизненного цикла большинства вредителей. В то же время продолжайте осматривать комнатные растения на предмет вредителей, как вы это делаете летом.

Подкармливайте реже

Количество необходимой вашим растениям подкормки будет меняться в зависимости от сезона.

Зимой большинство комнатных растений впадают в спячку, замедляя свой рост и поглощение питательных веществ. Перекорм в этот период может вызвать ожог. Использование меньшего количества удобрений или даже приостановка их внесения до весны не позволит растениям впасть в стресс.

Чтобы избежать этого влияния на ваши растения, используйте зимой разбавленный раствор подкормки для растений.

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