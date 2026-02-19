Как ухаживать за комнатными растениями зимой / © Associated Press

Реклама

Комнатные растения дарят уют, красоту и свежесть воздуха нашим домам. Летом они легко переживают жару и интенсивное солнце, но зимой их ритм меняется. Растения, особенно те, которые происходят из тропиков, замедляют метаболизм и могут впасть в легкое состояние покоя. Издание Woman&Home рассказало, чтобы не испортить любимые зеленые композиции, стоит немного изменить уход.

Короткие дни означают меньше солнца. Чтобы ваши растения не вытягивались вверх и не теряли форму, переместите их ближе к окнам или используйте вспомогательную подсветку. Суккуленты и кактусы особенно нуждаются в прямом солнечном свете, чтобы избежать вытягивания стеблей.

Чаще очищайте листья. Зимнее солнце слабее, а пыль на листьях блокирует свет. Регулярная очистка листьев помогает растениям получать достаточно света и дышать привычным способом.

Держите растения как можно дальше от батарей. Батареи, камины и теплый пол высушивают воздух и листья растений. Поставьте растения на большем расстоянии от источников тепла, избегайте сквозняков и следите за стабильной температурой. Объединение растений в группы помогает создать микроклимат и поддерживать влажность.

Регулируйте полив. Зимой почва сохнет медленнее, поэтому полив сокращают. Перед тем как полить, проверяйте верхний слой почвы на сухость. В отапливаемых помещениях почва может высыхать быстрее, поэтому наблюдайте за растением и почвой, чтобы избежать пересыхания или перелива.

Воздержитесь от пересадки. Пересадка зимой стрессует растение и может быть вредной. Лучше оставить эту процедуру на весну или осень. Легкая подкормка разведенным удобрением на полив не повредит и поможет поддержать силу растения.

Проверяйте на вредителей. Зимой растения возвращаются с лета на подоконник или с балкона домой, а теплое сухое помещение — идеальная среда для вредителей. Отделяйте новые растения на несколько недель, осматривайте их и при необходимости обрабатывайте.

Уменьшите подкормки. В холодное время большинство растений замедляет рост и потребность в питательных веществах. Лишняя подкормка может навредить. Используйте разведенное удобрение или сократите его частоту до минимума до весны.

Добавьте мульчу. Мульча на поверхности почвы помогает удерживать влагу и защищает корни от резких перепадов температуры. Даже несколько сантиметров полезного слоя могут спасти растение от высыхания.

Дополнительные лайфхаки

Повышайте влажность воздуха: небольшая миска с водой возле растений или регулярное опрыскивание поможет.

Следите за стабильностью температуры: резкие перепады вредят тропическим и субтропическим видам.

Не паникуйте из-за немного коричневых кончиков листьев, часто это временно и легко исправить.

Зимний уход за комнатными растениями требует немного больше внимания и осторожности, но это вполне по силам. Правильное освещение, контроль влажности, корректный полив и внимательность к вредителям позволят вашим зеленым друзьям пережить холодные месяцы здоровыми, красивыми и счастливыми. И помните, что немного заботы зимой — это гарантия буйного зеленого лета в доме.