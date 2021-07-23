Как ухаживать за королевскими лилиями во время цветения и после него

Как ухаживать за королевскими лилиями во время цветения и после него

Этот крупный, эффектный и ароматный цветок - лучшее украшение вашего сада, но, как и любое растение, они имеют свои особенности и нюансы в уходе.

Белая королевская лилия - представительница семейства Лилейные. Это многолетнее и не прихотливое растение с огромными цветами и ярко выраженным ароматом, которое станет украшением любой клумбы. А чтобы эти цветы максимально долго вас радовали, стоит приложить совсем немного усилий.

Как ухаживать за лилиями во время цветения

Лилии любят солнечный свет, и, соответственно, земля под ними часто пересыхает. Чтобы цветок радовал вас, не забывайте его поливать примерно раз в неделю. Однако застой воды для этого растения губителен, поэтому, если погода не жаркая и земля долго держит влагу, лучше поливать реже. Идеальное время для полива - утро. Днем, когда на улице жара, цветок не стоит поливать, ведь на поверхности образуется плотная корка земли, которая будет мешать циркуляции воздуха, а если на лепестки или листья попадут капли воды, то они сработают, как лупа, под солнечными лучами, и на растении могут остаться ожоги.

Весь уход за лилиями завязан на питании луковицы, поэтому нужно следить, чтобы они не тратили энергию на цветоносные коробочки. После опадания лепестков оборвите цветоносную коробочку, но только ее, всю ветку, на которой был цветок, отламывать не нужно.

Для увеличения продолжительности цветения лилии есть один простой лайфхак: удалить из цветка тычинки. Так лилия порадует вас на 2-3 дня дольше, и нежный белый цветок не запачкается пыльцой. Также если вам нужно кому-то подарить лилию, тоже лучше удалить тычинки, ведь пыльца на них довольно жирная и от одежды ее не отстирать. Удалять тычинки после раскрытия цветка нужно ранним утром, когда они еще не лопнули и на них не появилась пыльца.

Лилии хоть и не привередливы, но все же, как и любые луковичные, подвержены нескольким опасностям: грибковым заболеваниям, любви мышей (луковицы у растения сладкие, поэтому эти маленькие вредители могут их надкусить) и, как упоминалось выше, застою воды. Поэтому при подкормке растения используйте только минеральные удобрения, а если на бутонах и листьях появились пятна - это грибковая болезнь, и лилии нужно обработать биопрепаратами. Также нужно грамотно распределить полив, но вот о грызунах стоит подумать еще во время высадки лилий в грунт и предпринять меры.

Как ухаживать за лилиями после цветения

После отцветания лилии стебель срезать полностью не нужно. Обрезайте только верхнюю часть - цветонос. Это делается для того, чтобы луковица в земле укрепилась и подросла. Чем больше луковица, тем больше у вас будет бутонов на следующий год.

Если обрезать все и сразу, луковицу лишается питательных веществ и больше буйного цветения вы не получите от нее, поскольку она ослабнет. Также можно несколько раз удобрить растение комплексными минеральными удобрениями, и на следующий год она порадует вас буйными цветами.

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