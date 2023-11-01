Как ухаживать за котятами

На протяжении жизни кошке требуется уход за шерстью, когтями, зубами и ушами. Лучше всего приучить питомца к этим процедурам как можно раньше — так он будет переносить их без стресса.

В этой статье мы расскажем об основных правилах ухода за котенком вне зависимости от породы.

Как ухаживать за шерстью

Расчесывание — отличный способ наладить тесную эмоциональную связь с питомцем. Такой уход за котятами также помогает сохранить опрятный внешний вид животных и вовремя выявить проблемы со здоровьем или поведением. Поэтому даже самых чистоплотных питомцев нужно расчесывать и при необходимости купать.

Помните, что на качество шерсти влияет и питание животного. Гамма рационов Royal Canin Kitten содержит сбалансированный комплекс питательных веществ для здоровья котят возрастом до 12-15 месяцев.

Расчесывание

Процедура расчесывания помогает удалять отлинявшую шерсть, накопившуюся пыль и грязь. Если оставить их на шерсти, могут возникнуть колтуны. Колтуны способны стягивать кожу, вызывать раздражение и повреждение кожи.

Расчесывать кошку рекомендуется сверху вниз — от головы через грудь к лапам. Мягкими, не давящими движениями, без спешки, делая перерывы, чтобы избежать стресса у животного. Особенно тщательно следует вычесывать котенка под лапами и подбородком, за ушами.

Средняя и длинная шерсть

Питомцев с шерстью средней длины вычесывают до двух раз в неделю. Длинношерстным котятам уход может требоваться каждый день. Для процедуры используют расческу с большими зубьями, известную как колтунорез. Возможно, понадобится приобрести фурминатор для более качественного вычесывания.

Если шерсть густая (например, как у норвежской лесной кошки, мейн-куна), перед вычесыванием ее можно обрабатывать специальным кондиционером в виде спрея, чтобы упростить процесс и снизить риск появления колтунов.

Короткая шерсть

Питомца с короткой шерстью расчесывают раз в неделю. Процедура проходит в два этапа. Сначала котенка аккуратно массируют щеткой для груминга против роста шерсти — так удаляются отлинявшие волоски и грязь (также можно использовать резиновую расческу, которая тоже массирует кожу). Затем животное расчесывают по росту шерсти с помощью мягкой щетки.

Купание

Котят гораздо легче приучить к водным процедурам, чем взрослых кошек. Поэтому начинать знакомство с ванной лучше с восьминедельного возраста. Сначала можно смачивать шерсть питомца влажной салфеткой, угощая и хваля его. Повторяйте раз в несколько дней, пока котенок не привыкнет. Затем переходите к настоящему купанию.

Фелинологи рекомендуют начинать издалека: сначала приучить животное к месту, где будет происходить купание, и только после этого — к звуку воды.

В отдельный тазик набирают теплую воду и размешивают шампунь. Дно застилают полотенцем/резиновым ковриком (чтобы не скользили лапки). Когда животное привыкнет к месту купания и перестанет убегать, можно проводить водные процедуры, включающие легкое поливание теплой водой с шампунем. Избегайте попадания воды на голову (особенно в глаза и уши). Затем массажными движениями втирайте шампунь в шерсть и кожу. Таким же деликатным способом, аккуратно поливая животное лейкой с теплой обычной водой, смойте шампунь.

Во время купания желательно, чтобы вам кто-то помогал держать котенка. Важно хвалить его за спокойное поведение на протяжении всей процедуры и давать лакомства или любимый корм.

После смывания шампуня шерсть тщательно высушивают. Питомца лучше всего обернуть полотенцем, которое впитает влагу (без интенсивного вытирания). Не стоит использовать для сушки фен — воздух от него слишком горячий, а звук может напугать.

Чтобы не пересушить кожу, животное нельзя купать чаще, чем раз в 4-6 недель. Но в основном кошки хорошо ухаживают за собой, поэтому специалисты рекомендуют водные процедуры лишь в случае сильного загрязнения или запутывания шерсти.

Как ухаживать за ушами

В ушах питомца не должно быть порезов, царапин, покраснения, зуда, грязи. Кроме того, от ушей котенка не должно исходить неприятного запаха.

Если уши требуют очистки, ветеринар назначит специальный раствор, который можно использовать в домашних условиях. Несколько капель закапывают в слуховой канал, затем осторожно массируют ухо у основания. После этого излишки раствора удаляют салфеткой. Ветеринарные врачи настоятельно не рекомендуют использовать ушные палочки для чистки ушей котятам и взрослым кошкам. С более сложными случаями необходимо обращаться к специалисту.

Как ухаживать за когтями

Котенок точит когти об мебель, прыгает на шторы/стены или слишком заигрывается и царапает вам руки/ноги? В таком случае можно периодически подрезать ему когти с помощью специальных ножниц-когтерезов. Срезается белый кончик когтя, где не видно кровеносных сосудов. Если у питомца черные когти, лучше попросить ветеринарного врача показать, какую длину вы можете срезать, не навредив животному.

К процедуре обрезания когтей тоже важно приучать с детства, чтобы минимизировать стресс. Вначале обрезайте по несколько когтей и давайте лакомство, растягивая процесс на несколько дней.

Как ухаживать за зубами

На момент смены у котят молочных зубов на постоянные (начинается в четырехмесячном возрасте) владельцы могут замечать неприятный запах изо рта питомцев. В более взрослом возрасте неприятный запах обычно является свидетельством наличия зубного камня и налета, которые нередко становятся причиной воспаления десен и потери зубов. Поэтому, как только у котенка появляются почти все молочные зубы, его приучают к чистке. Рекомендуется чистить один раз в день ежедневно. Но если котенок не любит эту процедуру, можно сократить количество чисток до нескольких раз в неделю.

Для процедуры потребуется специальная щетка или резиновый напальчник (удобнее использовать резиновый напальчник) и паста для кошек. Мягкими круговыми движениями постепенно переходят от корневых зубов к резцам, очищая внешнюю сторону зубов.

Как только котенок появился в вашем доме, начните приучать его к уходу за шерстью, когтями, ушами и зубами. Такие процедуры, выполняющиеся с первых месяцев жизни животного, окажут благоприятное влияние не только на внешний вид, но и на здоровье котенка. А вам облегчит уход за питомцем во взрослом возрасте.