Как ухаживать за лавандой: полезные советы от садовода

Как ухаживать за лавандой / © Credits

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Лаванда — важное растение для тех, кто мечтает о собственном изящном уголке для отдыха. Однако часто уже после первого сезона пышный кустик начинает некрасиво вытягиваться, обнажаться снизу и терять свой блестящий вид. Секрет безупречной лаванды кроется не в бесконечном уходе, а в понимании её характера. На самом деле немного вашего «игнорирования» пойдет ей только на пользу, об этом рассказал садовник Иш Камран.

Выберите сорт

Прежде чем покупать долгожданный вазон, стоит разобраться, что именно перед вами. Чаще всего вы встретите два основных вида:

Английская лаванда — настоящая леди с твердым характером. Она более устойчива к капризам погоды и холодам, но у нее есть свои особенности в цветении.

Французская лаванда — кокетка, которая обожает внимание и дарит невероятные, очень эффектные цветы.

Всё просто: если вам нужна выносливость — выбирайте английский, если же вы стремитесь к максимальному визуальному эффекту и роскошным бутонам — ваш выбор — французский.

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Полив — это ловушка

Самая большая проблема с лавандой связана именно с поливом. Большинство людей допускают классическую ошибку: они поливают её каждый день вместе с остальными цветами на клумбе. В результате корни начинают гнить, листья чернеют, а верхушка становится липкой и неприятной на ощупь. Лаванда просто гибнет от вашей любви.

Это растение — королева засухоустойчивости. Ему нужна легкая, слегка влажная почва, которая должна обязательно полностью просыхать между поливами. А когда куст уже хорошо приживётся и адаптируется, о поливе можно вообще забыть — ему вполне хватит редких летних дождей.

Солнце, песок и ни капли глянцевого роскошества в удобрениях

Чтобы лаванда чувствовала себя хорошо, нужно:

Максимум солнца: сажайте её на самых открытых участках — чем больше солнечных лучей она получит, тем лучше. Идеальный дренаж: если в вашем саду тяжелая, глинистая или слишком влажная почва, лаванда не выживет. Обязательно добавьте в землю песок и мелкий гравий, чтобы вода не задерживалась у корней. Никаких сложных «диет»: весной можно встретить рекомендации по использованию медленнодействующих удобрений, но Иш советует даже не тратить на это время и средства. Обычный хороший, здоровый компост обеспечит растение всем необходимым на долгие годы. Лаванда любит аскетизм.

Стрижка под корень

Чтобы куст не вытягивался вверх, как тонкие ветки, а оставался пышным, густым и компактным, его нужно вовремя подстригать.

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Идеальное время — конец лета, когда цветение подходит к концу. Соберите соцветия в большие пучки и смело срежьте добрую треть куста. Не бойтесь кардинальных изменений: такая искусственная приостановка роста заставит растение развивать боковые побеги. Благодаря этому вместо длинного и лысого стебля вы получите плотный, красивый и пушистый зеленый шар.

Красота лаванды заключается в её естественной дикости и независимости. Чтобы иметь безупречный сад в стиле загородного европейского поместья, не нужно проводить там все выходные с лейкой в руках. Позвольте лаванде побыть наедине с природой, и она отблагодарит вас за эту свободу потрясающим видом и головокружительным ароматом.

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