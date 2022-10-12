Как ухаживать за орхидеями, чтобы они цвели долго и повторно

Наступление осени не означает, что владельцы комнатных растений могут расслабиться, забыв о поливе и подкормке. Особенно это касается владельцев орхидей, потому что у этих растений есть особые потребности.

Если вы хотите, чтобы ваши орхидеи цвели круглый год, вам нужно все время о них заботиться.

Эксперты по растениям рассказали express.co.uk, как нужно заботиться об орхидеях, чтобы они цвели месяцами.

Что для орхидей важнее всего

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Ключ к уходу за орхидеями лежит в окружающей среде. В своей естественной среде обитания орхидеи в основном растут на деревьях и камнях, что довольно трудно воспроизвести в условиях квартиры.

Всегда сажайте эти растения в специальный компост для орхидей на основе коры, который способствует аэрации корней и дренажу. Аэрация чрезвычайно важна для орхидей, потому что они склонны к корневой гнили, которая возникает, когда их оставляют во влажном компосте. Никогда не поливайте орхидеи до того, как компост полностью высохнет, это приведет к загниванию коней.

Орхидеи восприимчивы к избыточному поливу, они получают большую часть влаги из воздуха и предпочитают высокую влажность, поэтому ежедневно опрыскивайте листву и воздушные корни или ставьте растение рядом с подносом с влажной галькой, чтобы увеличить влажность воздух вокруг них.

Как выбрать место для орхидей

Подумайте о том, чтобы найти им самые влажные места в доме. Это может быть ванная комната или кухня, но важно, чтобы они не находились под прямыми солнечными лучами.

Идеальное место для выращивания орхидей – окна, выходящие на юг или восток, где они могут получать непрямой свет. В холодные месяцы года размещайте цветы вдали от источников тепла и сквозняков.

Зимой имитировать влажную среду может быть еще сложнее, особенно при включенном отоплении, в это время в большинстве домов воздух очень сухой, поэтому орхидеям определенно пойдет на пользу регулярное опрыскивание прохладной водой. Это следует делать каждые два-три дня, стараясь брызгать на листья, а не на цветы.

Как заставить орхидею зацвести снова

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Как только цветы отцветут и опадут, может возникнуть соблазн выбросить растение, думая, что оно больше не зацветет. Тем не менее, можно заставить орхидею снова цвести, если ее обрезать, как только цветы опадут. .

Большинство владельцев орхидей признают, что добиться повторного цветения их растений может быть чрезвычайно сложно, но реально. Вот несколько шагов, которые вам нужно сделать, если вы хотите снова увидеть растение цветущим:

Как только цветы опали, обрежьте весь цветонос и продолжайте ухаживать за орхидеей, пока она пребывает в состоянии покоя.

Обрежьте все мертвые листья, ткани или корни, обязательно по диагонали.

Если у есть нездоровые коричневые шипы, обрежьте их до основания растения, или на 2 см выше узла.

Не забывайте о подкормке орхидей специальными удобрениями.

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