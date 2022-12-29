Как ухаживать за орхидеями зимой: пять простых советов

Уход за орхидеями зимой немного отличается от ухода летом, так как эти тропические растения любят тепло и влажность. По словам экспертов по орхидеям, владельцы должны предпринять определенные шаги, чтобы орхидеи были счастливыми и здоровыми в этом сезоне.

Уход за орхидеями в зимний период очень важен для того, чтобы эти комнатные растения продолжали расти здоровыми. Специалисты по орхидеям поделились с Еxpress.co.uk пятью простыми советами по уходу за орхидеями в зимние месяцы, чтобы ваши цветы были счастливыми, здоровыми и красивыми.

Точно так же, как вам зимой нужно принимать дополнительные витамины С и витамин D, чтобы оставаться здоровыми, вашей орхидее тоже нужно немного дополнительного внимания. Эти несколько простых советов по уходу за орхидеями в зимние месяцы, определенно, пойдут растениям на пользу.

Больше света

Фото: Credits

По словам профессионалов, владельцы растений могут продлить им жизнь, обеспечив им доступ к достаточному количеству света в короткие зимние дни. Попробуйте поставить вазоны в самую солнечную комнату в вашем доме или в комнату с наибольшим количеством окон, так как это сейчас лучшее место для них.

Орхидеи любят яркий рассеянный свет большинства домов или офисов. Просто помните, что естественный солнечный свет — беспроигрышный вариант.

Нахождение орхидей под прямыми солнечными лучами может привести к ожогам растения, поэтому эксперты рекомендуют держать их на северном или восточном окне.

Меньше сквозняков

Будь то входная дверь или окно, пропускающее слишком много воздуха, старайтесь держать орхидеи подальше от сквозняков. Так же, как кондиционер замораживает орхидеи, эксперты предупредили, что воздух из систем отопления может их высушить.

Если вы заметили, что бутоны вашей орхидеи опадают, есть большая вероятность, что она страдает от сквозняков.

Подальше от высоких температур

Фото: Credits

Точно так же, как орхидеи не любят сквозняков, им не нравится и обдув горячим воздухом, как упоминалось выше. Профессионалы посоветовал держать орхидеи подальше от вентиляционных отверстий и обогревателей.

Общее правило заключается в том, что, если тепло комфортно для владельцев растений, оно должно быть комфортным и для их орхидей. Хотя орхидеи являются тропическими растениями, которые процветают в теплом климате, они могут серьезно пострадать, если оставить их в жаркой среде в течение длительного периода времени.

По данным Американского общества орхидей, когда влага испаряется из тканей орхидеи быстрее, чем восстанавливается, растение обезвоживается.

Проверьте корни

Для ухода за орхидеями в зимние месяцы владельцы должны регулярно проверять, не стали ли их корни сухими и серыми. Если это так, вашему растению может понадобиться больше воды.

Владельцам также следует внимательно осмотреть листья растения. Если они сморщенные, вероятно, им также нужно немного больше воды.

Гуру орхидей посоветовали увеличить количество воды, либо частоту полива. Когда корни станут зелеными и наполненными, вы поймете, что полива достаточно.

Увеличьте влажность

Фото: Credits

Как упоминалось ранее, орхидеи любят влажность: поскольку они являются тропическими растениями, им нужна влажная среда, особенно зимой. По словам экспертов, владельцы растений могут увеличить влажность вокруг своей орхидеи, сделав лоток для влаги, используя увлажнитель воздуха или опрыскивая растения.

Наполните неглубокий лоток галькой и налейте немного воды, а затем поставьте сверху вазон с орхидеей.

Вы также можете поставить в комнате увлажнитель воздуха или опрыскивать растение водой из пульверизатора.

Читайте также: