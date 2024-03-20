Как ухаживать за орхидеей, которая отцвела: советы экспертки

С орхидеей ассоциируется элегантность и изысканность, но когда она отцветает, владельцы часто не знают, что делать дальше.

Владислав и Анна, авторы канала " Наш сад ", делятся советами по уходу за комнатными растениями. На своей странице Анна поделилась, как ухаживать за орхидеей, когда она отцвела.

Прежде всего, не торопитесь срезать цветонос, когда орхидея отцвела, поскольку он может продолжить давать новые почки. Также это идеальное время для пересадки орхидеи. Извлеките растение из старого горшка, осторожно удалив старый субстрат, и пересадите его в новый горшок со свежим субстратом. Подберите его по размеру корневой системы.

Не забывайте подпитывать орхидею между цветением и используйте удобрения с повышенным уровнем азота сначала, а затем через месяц-два переходите на удобрения с фосфором и калием, чтобы стимулировать здоровый рост и новое цветение.

Не менее важна теплая душевая процедура для вашей орхидеи. Это не только стимулирует рост, но помогает избежать паразитов и заболеваний.

Инвестиция времени и внимания после отцветания вашей орхидеи позволит наслаждаться ее красотой и здоровьем долгие годы. Воспользуйтесь советами и обеспечьте растению необходимый уход.

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