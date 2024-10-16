Как ухаживать за рождественником, чтобы он красиво цвел

Рождественник, зигокактус, шлюмбергера - это растение мы любим за красивое цветение на Рождество. Но, чтобы кактус радовал вас эффектными цветами, он требует заботы и внимания.

Шлюмбергера - популярный вариант для цветоводов осенью и зимой. Эти кактусы выращивают как комнатные растения.

Хотя уход за рождественником, как правило, прост, даже самые укоренившиеся растения потребуют периодического обслуживания. Пересадка кактуса является важным аспектом и может помочь оживить рост и даже способствовать цветению.

Как это правильно делать, рассказывают специалисты Gardening Know How.

Когда пересаживать рождественник

В среднем растения требуют пересадки раз в 3-5 лет. Лучше всего это делать зимой, сразу после окончания цветения. Однако если вы заметили небольшое ухудшение здоровья растений, то их можно пересаживать в любое время года.

Болезни и вредители кактуса

Обычные проблемы шлюмбергера включают увядание, потерю цветов и задержку роста. Эти симптомы могут указывать на то, что почва истощена питательными веществами. Увядающие растения или те, которые начали сбрасывать бутоны, могут вызывать особую озабоченность. Это может указывать на корневую гниль, гниль стебля или повреждение комнатными вредителями.

Однако перед пересадкой следует рассмотреть другие возможные проблемы с растением, поскольку эти симптомы часто являются результатом других проблем: недостаточное воздействие света, неправильную температуру, неправильный полив и пренебрежение удобрениями.

Рождественский кактус / Фото: Credits

Как пересаживать шлюмбергеру

Пересадка кактуса может быть довольно сложной задачей. Поскольку многие растения могут вырастать довольно большими, вам следует позаботиться о том, чтобы не повредить хрупкие стебли. У растений острые шипы, поэтому необходимы качественные садовые перчатки.

Осторожно выньте кактус из горшка, избегая контакта с его шипами.

Удалите лишнюю почву из корневого кома растения.

Проверьте, нет ли мертвых, слабых или имеющих признаки болезни растений — удалите их острыми стерилизованными ручными секаторами.

Выберите горшок на 2-5 см больше в диаметре, чем старый контейнер, с большими дренажными отверстиями на дне. Если вы хотите использовать декоративный горшок для растений без дренажных отверстий, то используйте пластиковый внутренний горшок с отверстиями.

Пересадите растение в новую почву, убедившись, что вы используете специально разработанную почву для кактусов. Эти смеси исключительно хорошо дренируются и часто содержат комбинацию перлита и торфяного мха.

Обильно полейте, давая горшку стечь. После первоначального полива контейнеры следует поливать умеренно, пока растение не покажет заметные признаки нового роста.

Как размножать рождественник

Пересадка — идеальное время для размножения кактусов, позволяя вам вырастить новые растения, которыми можно поделиться с друзьями и семьей.

Процесс включает в себя прищипывание или отрезание частей стебля, затем позволяя необработанному концу сформировать корень, прежде чем поместить стебель в новый контейнер с влажной почвой. Закрепление прозрачного пластикового пакета сверху поможет сохранить влажность, пока черенок не сформирует новые корни.

Черенок должен укорениться через несколько недель, а через несколько месяцев у вас будет привлекательное новое растение, которое может зацвести в течение года.

Нравится ли кактусам быть со связанными корнями

В отличие от некоторых растений, которые могут испытывать трудности с ростом в небольших контейнерах, рождественники часто предпочитают, чтобы их корни были слегка связаны. Прохождение нескольких вегетационных сезонов между пересадками помогает укоренившимся растениям сохранять энергию.

Хотя эти кактусы будут процветать в этих условиях, периодическая пересадка все равно необходима как средство восстановления здоровья почвы и управления ростом растений.

Растения, которые остаются нетронутыми в течение длительного периода, могут начать страдать от повреждений или полной потери корней. Как только здоровье корневой системы растения начнет ухудшаться, реанимировать кактусы, находящиеся в состоянии стресса, может стать намного сложнее.

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