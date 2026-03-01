Как ухаживать за шерстяным пальто дома и сохранить его вид

Как ухаживать за шерстяным пальто дома и сохранить его красивый вид / © Getty Images

Мода — это не только о том, что на вас надето, но и о том, как вы ухаживаете за своим гардеробом. Шерстяное пальто с правильным уходом может служить годами, оставаться мягким, чистым и элегантным. Однако многие избегают самостоятельного ухода из-за страха испортить ткань. Издание Martha Stewart готово развенчать эти страхи и рассказало, как правильно чистить и хранить шерстяное пальто дома.

Ежедневный уход

Шерсть естественно отталкивает грязь и запахи, поэтому частая стирка не требуется. После каждой носки:

Осторожно встряхните пальто, чтобы убрать пыль и мелкий мусор.

Проветрите его несколько минут на свежем воздухе.

Для свежести можно немного посыпать пальто содой на ночь и встряхнуть на следующий день, однако сначала проверьте на небольшом участке ткани.

Используйте щетку с мягкой щетиной и двигайтесь по направлению волокон, чтобы убрать поверхностную грязь без воды или химии.

Локальная очистка пятен

Самый безопасный способ — своевременная точечная очистка.

Используйте немного мягкого моющего средства на влажной ткани.

Осторожно промокайте пятно, избегайте сильного трения и замачивания.

Это позволяет избежать деформации и устраняет загрязнения без риска усадки.

Ручная стирка шерстяного пальто

Некоторые современные пальто позволяют осторожную ручную стирку. Придерживайтесь нескольких правил:

Используйте только холодную воду и специальное мягкое средство для деликатных тканей.

Пальто должно находиться в воде только 5-10 мин, без интенсивного трения.

Во время слива воды поддерживайте пальто, не отжимайте и не скручивайте его.

Сушка пальто без деформации без деформации

Неправильная сушка — главная причина повреждений шерсти.

Никогда не вешайте мокрое пальто, ведь вес воды деформирует плечи и длину.

Разложите пальто на чистом полотенце, осторожно придайте форму руками и оставьте сушиться на ровной, проветриваемой поверхности.

Избегайте сильного тепла и отжима, ведь это обеспечит сохранение структуры волокон.

Шерстяное пальто — ваш стильный союзник в холодное время года и уход за ним не обязательно требует химчистки. Встряхните, проветрите, очистите мягкой щеткой и осторожно очищайте пятна. Если позволяет этикетка, сделайте осторожную ручную стирку холодной водой. Если вы будете придерживаться этих простых советов, ваше пальто будет хорошо выглядеть из сезона в сезон.