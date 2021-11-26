Как украсить дом на Новый год и Рождество: красивые идеи для вдохновения

Как украсить дом на Новый год и Рождество: красивые идеи для вдохновения

Зимние праздники уже на носу, поэтому самое время подумать, как же украсить дом, чтобы создать атмосферу сказки.

Не бойтесь использовать много лампочек, дерева и различных милых деталей и обязательно украшайте все комнаты своего жилища. Также отличным украшением будут живые елочные веточки, которые можно собрать в лесу или парке. А вот долголетним "декором" станет рождественник (пуансеттия) - цветок будет радовать яркой листвой в зимнее время и создавать уютную атмосферу.

А чтобы наполнить каждый сантиметр вашего дома праздничным настроением, воспользуйтесь этими креативными и очень простыми идеями украшения, которые мы для вас собрали.

Венок на двери и не только

Самым простым способом украсить дом станет венок из елочных веточек. Делать такой венок довольно просто, а если еще и шишки в лесу собрать и покрасить белым акрилом - будет просто сказочно красиво.

Но венки можно делать не только из елок, а и из елочных игрушек, сушеных апельсинов, шишек и даже мотков ниток.

Свечи на подносе

В этом варианте декорирования можно использовать зеркальный поднос, тарелку, срез дерева или красивое блюдо для десертов. Поставьте на него несколько ароматических свеч, можно в одном цвете, а можно и разные. Сами свечи можно предварительно украсить веточкой или бечевкой. Жечь их необязательно, можно просто использовать для красоты. Но вечером, когда свечи зажжены, выглядит такая композиция намного красивее. Также сами свечки можно декорировать палочками корицы, аниса и сушеными апельсинами. Они будут наполнять дом приятным ароматом.

Мелкие детали

Необязательно обставлять все свечами, можно поставить по дому маленькие детали, особенно это актуально, если ваша квартира небольшая. Например, можно купить маленьких гномиков, мини-елки, снежинки. Разложите это все на видных местах, и тоже будет очень уютно.

Гирлянды

Куда без них. Наверное, можно обойтись без всего на зимние праздники, но только не без гирлянд. Особенно уютно, современно и стильно выглядят гирлянды со светлыми огнями.

Елочные игрушки

Это тоже универсальный элемент декора, который можно применять не только на елках. Например, развесьте игрушки на окне или на люстре.

Просто, но со вкусом

Ну и не забывайте, что двери и окна всегда можно украсить вырезанными снежинками.

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