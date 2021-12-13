Как украсить дом на праздники: 5 простых идей для новогоднего уюта

Эти небольшие декоративные детали наполнят ваш дом атмосферой праздника.

Если вы еще не украсили дом к праздникам - самое время начинать проявлять свой творческий потенциал. Украсить дом конечно можно только лампочками и поставить елку, но мы все же предлагаем расширить этот список, тем более, что существует много различных простых способов, которые наполнят дом уютом.

Венок из веток

Сделать такое украшение самому и задекорировать очень просто, но если хенд-мейд не для вас - венок можно купить. Они существую абсолютно разные: с шишек, елок, искусственные, с бантов и веток. Украсить им можно входную дверь, стену в доме, повесить над обеденным столом или положить на него, ведь в качестве декора стола такой венок тоже замечательно впишется.

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Носки с подарками

Эта традиция пришла к нам из Запада и мало кто такие развешивает у себя дома, а зря. В фильмах нам зачастую показывают, что вешать их нужно на камин, ведь по легенде Санта-Клаус спускает по дымоходу и кладет подарок в носок, но поскольку у нас в стране камины есть не у всех, от классического применения этого рождественского декора можно отклонится и повесить их на стену или на елку. Получится все равно красиво.

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Ветки в доме

Особой атмосферы также придадут дому и живые ветки из елки, сосны или же кипариса. Насобирать их всегда можно в лесу, тем самым прекрасно проведя день на свежем воздухе. Разложите такие ветки на столе, оформите или двери или поставьте в вазу. Очень красиво будет смотреться, если повесить на них еще и лампочки (для таких целей лучше использовать на батарейках).

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Праздничная посуда

Кому-то может показаться, что покупать отдельный набор посуды - ненужная трата денег, но иногда милые тарелки с елками, снеговиками или другими праздничными символами - лучше всего будут поднимать настроение и дарить новогоднюю атмосферу. Также красивая тематическая посуда может стать и отличным подарком на праздник.

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Рустик

Еще один простой способ украсить дом - собранные в лесу шишки, ведь с них можно самому сделать украшения или просто положить в прозрачную или плетеную вазу, дополнив палочками корицы, сушеными цитрусами и свечами.

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