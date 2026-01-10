Как украсить дом после праздников / © Associated Press

После Рождества и Нового года многие чувствуют легкий «декоративный спад». Пространство, которое еще вчера сияло огоньками и наполнялось ароматами корицы и хвои, вдруг выглядит сдержанным и даже немного грустным. Однако именно этот период — идеальное время, чтобы обновить интерьер, сделать его более взрослым, спокойным и одновременно теплым.

Издание Woman&Home рассказало, что сохранить ощущение праздника можно без всякой мишуры. Достаточно света, зелени, текстур и правильных ароматов.

Не убирайте гирлянды

Мягкое мерцание огоньков — один из главных элементов зимнего уюта и оно вовсе не обязано ассоциироваться только с праздниками. Перенесите гирлянды с елки на подоконник, каминную полку, вдоль дверного проема или зеркала.

Чтобы вид был менее «праздничным», выбирайте нейтральные варианты, например, теплый белый свет, бумажные фонарики или гирлянды с текстильными элементами.

Заполните пустоту зеленью

После елки в комнате часто образуется визуальная «пустота». Самый простой способ ее заполнить — растения. Высокие комнатные деревья, такие как монстера, драцена или фикус, создают акцент и добавляют пространству жизни.

К тому же такой дизайн — один из самых устойчивых интерьерных трендов, который положительно влияет на настроение и уровень стресса.

Оформление каминной полки или консоли

Даже без камина каждый дом имеет свою «сцену» — консоль, полку, комод. После праздников замените массивные гирлянды на сдержанные композиции, например, свечи разной высоты, керамика, сухие ветки или книги.

Это добавляет пространству характера и делает интерьер «собранным».

Оставьте венок

Венки давно перестали быть атрибутом только декабря. Снимите красные банты, ягоды и добавьте эвкалипт, сухоцветы или нейтральную зелень. Такой элемент украсит не только входную дверь, но и внутреннее пространство, например, спальню или кухню.

Теплый свет с помощью свечей

Свечи — почти обязательный атрибут холодного сезона. LED-свечи безопасны, дают мягкий свет и идеальны для подоконников и полок. Живые свечи стоит использовать там, где вы можете контролировать процесс, но их эффект — мгновенный: пространство становится уютным и «живым».

Обновите центральную композицию

Рождественскую сервировку стола можно легко трансформировать в зимнюю. Замените еловые ветви на сезонные цветы, сухие травы или даже ветки из сада. Если обеденный стол используется редко, перенесите композицию на журнальный столик или комод.

Добавьте цвета у входа

После праздников прихожая часто выглядит особенно пустой. Яркий коврик, текстиль или декоративная мелочь сразу меняют первое впечатление от дома, делают его более гостеприимным.

Позитивные сообщения вместо праздничных декораций

Флажки, постеры, надписи с теплыми словами или ироничными фразами — отличная замена рождественским украшениям. Они создают эмоциональный фон и добавляют дому индивидуальности.

Обновите ароматы

Зима — не только про корицу и гвоздику. После праздников стоит перейти на свежие, успокаивающие ноты, например, лаванда, эвкалипт, базилик или цитрус. Аромат напрямую влияет на настроение и помогает отделить рабочие зоны от зон отдыха.

Украсьте окна

Декор для окон — тренд, который остался с Рождества и прекрасно работает круглый год. Полупрозрачные пленки, художественные наклейки или витражные мотивы добавляют характера и не забирают свет.

Послепраздничный период — не повод грустить по блеску и декору, который остался в коробках. Это время для перезагрузки пространства, создания более спокойного, зрелого и заботливого интерьера. Несколько световых акцентов, немного зелени, теплые текстуры и правильные ароматы помогут пережить зиму красиво и с ощущением, что дом действительно «обнимает».