Как украсить сад зимой: простой лайфхак с кашпо / © Credits

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Когда большинство растений впадает в зимний сон до весны, самое время добавить в сад немного цвета. Для этого не нужны большие клумбы или сложный уход — достаточно настенных кашпо, качественной почвы и нескольких сезонных растений. А небольшой секрет от садовода Иша Камрана поможет превратить зимнюю композицию в настоящий сюрприз весной.

Как создать зимнюю композицию

Прежде всего выберите настенное кашпо. Иш советует отдавать предпочтение как можно более крупной модели, поскольку подвесные конструкции вмещают немного воды, а дополнительный объём поможет дольше сохранять влагу.

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Прежде чем засыпать почву, расставьте растения в кашпо и посмотрите, как они смотрятся вместе. В качестве основы композиции подойдут морозостойкие сезонные цветы, цикламен и вечнозелёный плющ. А веточка хвойного растения добавит фактуры и естественного объёма. Зимние анютины глазки помогут внести нежные цветовые акценты.

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Когда определитесь с расположением, заполните кашпо компостом или подходящим грунтом. Садовод советует не жалеть почву на этом этапе: лучше сначала насыпать немного больше, а затем освободить место для корней, чем пытаться добавить почву между уже высаженными растениями.

Секрет посадки

Есть ещё один маленький секрет, который сделает композицию более интересной. Посадите внизу несколько луковиц нарциссов. Зимой они будут оставаться незаметными, а весной прорастут сквозь другие растения и придадут кашпо новый цвет и текстуру.

При посадке не бойтесь слегка наклонять растения вперед, к краю кашпо. Настенные композиции лучше всего рассматривать спереди, поэтому цветы должны быть обращены к зрителю, а не спрятаны внутри.

Красота, меняющаяся в зависимости от сезона

Когда композиция готова, закрепите кашпо на надежном настенном кронштейне. Сочетание различных форм, оттенков и фактур будет красиво смотреться зимой, а со временем станет ещё более пышным.

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Стоит помнить, что хвойные растения и плющ могут перерасти кашпо. Весной или летом их можно пересадить в другое место и освободить пространство для новых сезонных идей.

Зимнее кашпо — простой способ добавить красок даже в самый мрачный уголок сада или двора. А несколько луковиц нарциссов превратят композицию в подарок с отсроченным эффектом, ведь когда наступит весна, она раскроется с новой стороны.

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