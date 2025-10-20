Как украсить свой дом к Хэллоуину: что приобрести для декора / © www.credits

Реклама

Каждый октябрь магазины сверкают новыми хэллоуинскими декорациями. Но настоящие сокровища для этого праздника не на полках гипермаркетов, а в секондхендах и барахолках. Там — винтаж, история, фактура и тот самый «таинственный шарм», которого не найдешь в пластиковых тыквах из супермаркета.

Издание Martha Stewart рассказало, что нет ничего страшнее, чем переплата за декор. Поэтому предлагаем 7 категорий вещей, которые стоит искать именно в секондхендах, чтобы сделать дом атмосферным и не тратить большое состояние.

Канделябры и подсвечники

Ничто не добавляет загадочности пространству так, как мягкий свет свечей. В секондхендах часто можно найти латунные или серебристые подсвечники, которые идеально подходят для хэллоуинского стола. Добавьте черные, бордовые или темно-зеленые свечи и вот вы уже в поместье с привидениями.

Реклама

Совет: сделайте «кровавые» свечи — капните красным воском на белые. Простой трюк, который выглядит очень эффектно.

Сезонные фигурки и декор

Керамические тыквы, черные коты, крошечные черепа или надписи «Boo» — в секондхендах этого добра множество. Если цвет не соответствует вашей эстетике, просто перекрасьте.

Совет: фигурки любой тематики можно сделать хэллоуинскими за несколько минут, просто покрасьте их черной или металлической краской.

Стеклянная посуда и сервировка

Хэллоуин — это еще и праздник угощений. Поищите в секондхендах стеклянные бокалы, тарелки, подносы, хрустальные конфетницы.

Реклама

Обычная конфетница легко превратится в «дом» для конфет.

Старый поднос станет фоном для свечей и тыкв.

А бутылки разной формы — отличные флаконы для зелья, если добавить этикетки с надписями «Яд» или «Ведьмина варка».

Картины в рамах

Любое старое полотно или репродукцию можно сделать уникальным элементом декора. Нарисуйте на пейзаже летучую ведьму, призраков или тыквы и картина получит новую жизнь.

Лайфхак: если не хотите рисовать, просто распечатайте тематический постер и вставьте в старинную раму, получится винтажно и стильно.

Искусственные цветы с готическим настроением

Не отказывайтесь от пластиковых или тканевых цветов, они идеальны для хэллоуинского декора. Покрасьте их в черный или бордовый цвет, добавьте немного паутины или блесток. Расставьте такие букеты в вазах и ваш дом мгновенно приобретет атмосферу старинного поместья.

Аксессуары для костюмов

В секонгендах часто можно найти шляпы, перчатки, ожерелья, старые украшения, которые отлично смотрятся и как декор. Драпируйте жемчуг на зеркале, оставьте шляпу с вуалью возле книги заклинаний и вуаля, готов намек на присутствие элегантного призрака.

Реклама

Зеркала

Самый эффектный предмет декора для Хэллоуина — старинное зеркало. В старой раме, немного потускневшее, оно уже само по себе выглядит жутковато.

Совет: сделайте из него «зеркало-призрак», просто наклейте внутри полупрозрачное фото силуэта или надпись «Я тебя вижу». Это просто, но эффект гарантирован.

Хэллоуинский декор — это не только о тыквах. Это о настроении: свет свечей, тени, текстуры, истории. И лучше всего, что для создания этой магии не нужен большой бюджет. Немного фантазии, краска, старые вещи и ваш дом станет настоящим мистическим арт-пространством.