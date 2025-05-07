Как покрыть клумбу эффектным и ароматным ковром: все, что вам нужно знать о выращивании чабреца

Тимьян / © Credits

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Немногие растения нуждаются в таком легком уходе, а дают хорошее покрытие и яркое весеннее цветение , как чабрец (тимьян). Это травянистое растение обладает способностью создавая плотный, мягкий ковер из нежных, пушистых листьев. Растения чабреца ползучего легко найти в большинстве питомников, а также их можно выращивать из отростков.

Почвокровный чабрец идеально подходит для участков с бедной почвой и сухих мест. Как выращивать это растение, рассказывает GardeningKnowHow .

Краткие факты о чабреце

Ботаническое название: Thymus serpyllum

Высота: 2,54-7,62 см

Ширина: 7,62-30,48 см.

Солнечное освещение: полное

Требования к почве: хорошо дренированная, слегка песчаная.

Морозостойкость: USDA 4-8

Когда сажать: весна, осень

Уход за тимьяном

Освещение. Существует более 300 разновидностей тимьяна, но каждый из них нуждается в большом количестве солнечного света. В идеале участок должен обеспечивать 8 часов солнца для оптимального роста и цветения. При недостаточном освещении растение становится долгоногим, вытягивается к солнечному свету, и цветение уменьшается. Это приводит к довольно лохматому виду.

Вода. Чтобы сформировать почвопокровный чабрец ползучий, нужно регулярно поливать, поскольку он укореняется. После нескольких месяцев роста растение процветает при средней влажности. Однако хорошо укоренившиеся участки могут переносить засушливые условия, особенно в весенние и осенние месяцы. В сильную летнюю жару им понадобится дополнительное орошение для лучшего здоровья.

Температура и влажность. Тимьян ползучий морозостойкий к зонам 4-8. В умеренных регионах растение зимой будет зеленым, но в холодном климате переходит в состояние покоя. Тимьян считается теплолюбивой культурой и растет при температуре от 18 до 30°С. Он может выдерживать гораздо более высокие температуры, но рост замедлится, и может произойти некоторая потеря стеблей и листьев. Температуры ниже -18°C не убьют растение, но оно перейдет в состояние покоя. Растения чабреца нуждаются в относительно низкой влажности и на самом деле предпочитают сухой окружающий воздух.

Почва. Растения чабреца не любят плотных, тяжелых почв. Они могут переувлажняться, что приводит к гниению корней. Они переносят почву с низким плодородием, но она должна быть хорошо дренированной. Предпочтение отдается рыхлой, песчаной, песчаной или даже каменистой почве с определенной кислотностью. В районах с богатой органикой почвой перед посадкой чабреца удобряйте участок большим количеством песчаного материала.

Удобрение. Эти травы не нуждаются в удобрениях. Но если на участке нет питательных веществ, внесите разбавленную внекорневую подкормку один раз ранней весной.

Проблемы, вредители и болезни. Наибольшими проблемами является нехватка света и плохо дренированная почва. Мало кто из вредителей беспокоит эти ароматические растения. На тяжелых, перенасыщенных водой участках корневая гниль является распространенной проблемой.

Тимьян / © Associated Press

Как и когда сажать чабрец

Лучшее время для создания почвопокровного растения ползучего тимьяна — ранняя весна, как только можно будет обработать почву. Подготовьте участок, добавив лишний песчаный материал, если необходимо, и разрыхлив грунт на 7-8 см. Поливайте молодые растения, чтобы утрамбовать почву вокруг неглубоких корней. Тимьян также можно сажать осенью, за 5 недель до ожидаемых заморозков.

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Как обрезать чабрец

Материнская ветвь чабреца не нуждается в обрезке, кроме удаления мертвой растительной массы. Некоторые садоводы любят обрезать отцветшие цветы, чтобы улучшить внешний вид, хотя это не необходимо для здоровья растения.

Размножение чабреца

Тимьян хорошо растет из семян, но для приживления понадобится некоторое время. Более быстрые результаты можно получить, принимая ветви из здоровых растений. Выкопайте куст и отделите маленькие кустики его от материнского растения, стараясь сохранить много корней.

Пересадка тимьяна

Когда растение деревенеет и у него появляются участки, которые прекращают рост, приходит время разделить растение и пересадить. Извлеките его из контейнера и разделите на 2 или 3 секции. Наполните контейнер свежей, хорошо дренированной, слегка песчаной почвой. Полейте почву, чтобы она осела, и поставьте контейнер там, где он будет получать много света.

Как зимует тимьян

Растения, произрастающие в контейнерах, возможно, придется перенести в защищенное место для зимовки. Почвенные растения нуждаются в незначительном специальном зимнем уходе, если они полностью прижились. Убедитесь, что они хорошо политы перед сильными заморозками, а затем прекратите полив на зиму.

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Тимьян / © Associated Press

Виды тимьяна

Существует разновидность тимьяна для любых нужд, но не все они ползут. В ландшафте широко используются 2 основных вида. Thymus serpyllum, или дикий чабрец, и Thymus praecox, более известный как шерстяной чабрец, оба вида широко доступны. Оба низкорослые, слегка деревянистые, вечнозеленые растения с мелкими листьями. Листья дикого тимьяна насыщенно-зеленые, тогда как шерстяной тимьян имеет пушистые, серовато-зеленые листья.

Недостатки тимьяна

Тимьян может «сбежать» с участка и колонизировать места, для него не предназначенные. Он не любит большого пешеходного движения и его следует сажать там, где по нему не будут ходить. Тимьян любого сорта не подходит для уплотненных, тяжелых, влажных грунтов.

Это ароматическое растение очень устойчиво. В холодных регионах длительные, сильные заморозки могут уничтожить часть растения, но подождите, пока температура не поднимется, и вы увидите, как оно возродится. Старые насаждения могут вас порадовать при разделении, поскольку старые деревянистые стебли замедлят образование листьев через несколько лет.