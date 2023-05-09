Здоровье почвы имеет решающее значение для продуктивности и красоты наших садов. Неудивительно, что садоводы перед посадкой растений ищут способы улучшения качества почвы.

Качество почвы - залог будущего урожая вашего огорода и красивого цветения вашего сада. Очень важно, чтобы почва содержала все необходимые растениям вещества, не была слишком кислой и хорошо дренировалась.

О том, что можно сделать, чтобы улучшить качество почвы, рассказывают специалисты Gardening know how.

Что такое плохая почва

Плохая почва может быть разной. Плохой считают уплотненную и твердую почву, почву с чрезмерным содержанием глины, чрезвычайно песчаную почву, мертвую и обедненную питательными веществами почву, почву с высоким содержанием соли или мела, каменистую почву и почву с чрезвычайно высоким или низким pH.

Вы можете столкнуться только с одной из этих проблем или с их комбинацией. В большинстве случаев эти изъяны не замечаются до тех пор, пока вы не начнете копать ямы для новых растений. А иногда узнать о том, что почва недостаточно хороша, вы сможете только тогда, когда увидите, что ваши растения не растут.

Плохая почва может ограничивать поглощение растениями воды и питательных веществ, а также ограничивать развитие корневой системы, в результате чего растения желтеют, увядают, засыхают, останавливаются в росте и даже погибают.

Что ухудшает качество почвы

Ходьба по садовой земле, оставление голой земли под дождем или затопление, а также работа со слишком влажной почвой могут нанести вред.

В почве с низким содержанием органических веществ чрезмерная обработка может привести к образованию твердой корки. Воздействие непогоды на голую почву также может ухудшить качество, поэтому между посевами держите почву накрытой, например, брезентом, мульчей или покровными культурами.

Используйте почвенные кондиционеры

Как улучшить качество почвы перед посадкой растений / Фото: Credits

Кондиционирование почвы может значительно улучшить ее качество. Очень важно, чтобы структура почвы была достаточно рыхлая, что будет позволять воде свободно циркулировать. Почва с хорошей обработкой имеет структуру, которая поддерживает здоровый рост корней.

Также очень важна аэрация почвы. Водоудерживающая способность и дренажные свойства зависят от типа почвы, но правильная обработка может улучшить и то и другое. В идеале почва должна быть хорошо дренирована, но при этом содержит достаточно воды для поддержания здорового роста растений и способна удерживать питательные вещества. Например, глинистые почвы обычно обладают большей способностью удерживать питательные вещества, что означает, что они могут быть очень плодородными. Тем не менее глинистые почвы имеют склонность к уплотнению или комковатости.

Почвенный кондиционер способен изменить все. Добавление органического вещества в виде компоста, навоза или легкодоступных материалов, таких как кофейная гуща, является надежным средством улучшения качества почвы. Эти почвенные кондиционеры улучшают водоудерживающую способность песчаных почв и улучшают дренаж глинистых почв, склонных к заболачиванию.

Компост обеспечивает долгосрочные преимущества, увеличивая содержание питательных веществ в почве и способствуя биологической активности почвы. Компост подходит почти для любой почвы.

Другие методы кондиционирования почвы

Некоторые почвенные кондиционеры, такие как гипс и торф, приносят пользу только определенным типам почвы или определенным типам растений. Прежде чем использовать почвенные кондиционеры, проверьте наличие надежных доказательств эффективности продукта. Некоторые из них должны быть добавлены в непрактично больших количествах, чтобы изменить свойства вашей почвы.

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Еще один способ улучшить качество почвы - посадка почвопокровных культур. Этот метод может помочь вам защитить голую землю и добавить органические вещества в почву. Стержнекорневые культуры, такие как редька, люцерна и цикорий, могут помочь сформировать каналы, которые позволяют воде проходить через уплотненные или плохо дренированные почвы.

Помните, что кондиционирование почвы и ее удобрение - два разных процесса. Кондиционирование почвы нужно проводить перед ее удобрением.

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