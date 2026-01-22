Как улучшить качество воздуха в доме зимой / © Associated Press

К счастью, улучшить качество воздуха в квартире или доме совсем несложно. Достаточно нескольких простых привычек, чтобы зимние дни были комфортными, а дыхание — легким.

Во время холодных месяцев мы плотно закрываем окна и двери, чтобы сохранить тепло. Но вместе с теплом в помещении задерживаются пыль, аллергены и бактерии. Издание Martha Stewart рассказало, что плохое качество воздуха включает повышенный уровень аллергенов, застойный воздух, чрезмерную влажность или сухость, недостаточную вентиляцию и пыль — все это влияет на здоровье и комфорт в доме.

Как улучшить качество воздуха зимой

Открывайте окна. Даже несколько минут ежедневного проветривания освежают воздух и удаляют накопленные загрязнения. Эффективнее всего делать это в гостиной, кухне и ванной. Установите систему вентиляции. Это инвестиция на весь год: воздух постоянно циркулирует, оставляет комнаты свежими и очищенными, даже когда на улице холодно. Используйте вытяжки. Если система вентиляции недоступна, вытяжки в ванной, кухне и прачечной помогают удалять загрязнения сразу у источника. Регулярно меняйте фильтры. Фильтры в кондиционерах, очистителях воздуха и увлажнителях задерживают пыль и аллергены. Замена фильтров каждые 1-3 месяца гарантирует более чистый воздух в доме. Очищайте воздуховоды. Пыль, плесень и мусор в каналах распространяются по дому и снижают эффективность системы отопления. Регулярная очистка поддерживает здоровье и комфорт. Ограничьте ароматизированные свечи и спреи. Приятный запах не всегда означает чистоту, ведь синтетические ароматы добавляют в воздух химические вещества. Используйте продукты без запахов или сводите запахи к минимуму. Регулярно пылесосьте. Высококачественный пылесос с HEPA-фильтром удаляет пыль, шерсть и аллергены, особенно в домах с коврами или домашними животными. Контролируйте влажность. Идеальный диапазон влажности — 30-50%. Увлажнители помогают избежать сухости воздуха, а осушители — предотвращают появление плесени и пылевых клещей. Установите UV-лампы в HVAC-системе. Ультрафиолетовые лучи убивают бактерии, вирусы и плесень, обеспечивают еще один уровень защиты и чистый воздух в доме.

Зима — это время тепла, уюта и заботы о себе, и воздух, которым мы дышим, играет ключевую роль в нашем комфорте и здоровье. Простыми привычками можно создать в своем доме настоящий оазис свежести. Дышите легко, чувствуйте уют и наслаждайтесь зимними днями в здоровом пространстве.