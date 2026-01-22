ТСН в социальных сетях

Дом
75
2 мин

Как улучшить качество воздуха в доме зимой

Зима заставляет нас проводить больше времени дома, а это означает, что мы чаще контактируем с воздухом, который выдыхаем. Сухость, пыль, запахи и микробы могут накапливаться, создавать дискомфорт и влиять на здоровье.

Станислава Бондаренко
Как улучшить качество воздуха в доме зимой

Как улучшить качество воздуха в доме зимой / © Associated Press

К счастью, улучшить качество воздуха в квартире или доме совсем несложно. Достаточно нескольких простых привычек, чтобы зимние дни были комфортными, а дыхание — легким.

Во время холодных месяцев мы плотно закрываем окна и двери, чтобы сохранить тепло. Но вместе с теплом в помещении задерживаются пыль, аллергены и бактерии. Издание Martha Stewart рассказало, что плохое качество воздуха включает повышенный уровень аллергенов, застойный воздух, чрезмерную влажность или сухость, недостаточную вентиляцию и пыль — все это влияет на здоровье и комфорт в доме.

Как улучшить качество воздуха зимой

  1. Открывайте окна. Даже несколько минут ежедневного проветривания освежают воздух и удаляют накопленные загрязнения. Эффективнее всего делать это в гостиной, кухне и ванной.

  2. Установите систему вентиляции. Это инвестиция на весь год: воздух постоянно циркулирует, оставляет комнаты свежими и очищенными, даже когда на улице холодно.

  3. Используйте вытяжки. Если система вентиляции недоступна, вытяжки в ванной, кухне и прачечной помогают удалять загрязнения сразу у источника.

  4. Регулярно меняйте фильтры. Фильтры в кондиционерах, очистителях воздуха и увлажнителях задерживают пыль и аллергены. Замена фильтров каждые 1-3 месяца гарантирует более чистый воздух в доме.

  5. Очищайте воздуховоды. Пыль, плесень и мусор в каналах распространяются по дому и снижают эффективность системы отопления. Регулярная очистка поддерживает здоровье и комфорт.

  6. Ограничьте ароматизированные свечи и спреи. Приятный запах не всегда означает чистоту, ведь синтетические ароматы добавляют в воздух химические вещества. Используйте продукты без запахов или сводите запахи к минимуму.

  7. Регулярно пылесосьте. Высококачественный пылесос с HEPA-фильтром удаляет пыль, шерсть и аллергены, особенно в домах с коврами или домашними животными.

  8. Контролируйте влажность. Идеальный диапазон влажности — 30-50%. Увлажнители помогают избежать сухости воздуха, а осушители — предотвращают появление плесени и пылевых клещей.

  9. Установите UV-лампы в HVAC-системе. Ультрафиолетовые лучи убивают бактерии, вирусы и плесень, обеспечивают еще один уровень защиты и чистый воздух в доме.

Зима — это время тепла, уюта и заботы о себе, и воздух, которым мы дышим, играет ключевую роль в нашем комфорте и здоровье. Простыми привычками можно создать в своем доме настоящий оазис свежести. Дышите легко, чувствуйте уют и наслаждайтесь зимними днями в здоровом пространстве.

