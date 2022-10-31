Как уменьшить влажность в доме: четыре растения, которые помогут удалить плесень и конденсат

Когда на улице холодно, а батареи греют недостаточно хорошо, в квартире может быть повышенная влажность. А это часто приводит к появлению грибка.

Плесень в домах является распространенной проблемой в странах с довольно холодной зимой и влажным климатом, таких как Британия. Поэтому британцы знают много способов того, как с ней бороться. Поэтому к их советам стоит прислушаться. Издание Еxpress.co.uk предлагает бороться с плесенью при помощи комнатных растений, которые могут уменьшить влажность в помещении.

Плесень в доме возникает из-за избыточной влажности. Теплые помещения, такие как ванные комнаты, подвергаются особому риску.

Использование растений для борьбы с плесенью — это практичный и естественный способ контролировать влажность в вашем доме. Насколько хорошо растение снижает влажность, зависит от его способности поглощать росу, туман и другую влагу через листья. Затем эта влага опускается к корням.

Прелесть этого естественного решения в том, что вы одновременно поборетесь с влажностью и украсите дом растениями.

Английский плющ

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Английский плющ может удалить плесень из влажных помещений и является отличным выбором для небольших ванных комнат.

Эксперты говорят, что он лучше всего растет при ярком непрямом свете и нуждается в регулярном поливе, но не забывайте держать его подальше от домашних животных, так как его листья для них токсичны. По этой причине рекомендуется сжать английский плющ в подвесной горшок или ставить высоко на шкаф.

Спатифиллум

Спатифиллум любит тень и хорошо себя чувствует при высокой влажности, поэтому это идеальный выбор для мест, подверженных плесени.

Растение поглощает влагу из воздуха через свои листья и не нуждается в прямом солнечном свете для роста — оно может расти при флуоресцентном освещении. Эти растения также отлично подходят для тех, кто страдает аллергией или астмой, растение дает красивые цветы, но также токсично для домашних животных, поэтому держите его в недоступном месте.

Сансевиерия

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Сансевиерия, также известная как тещин язык, является выносливым и адаптируемым растением и одним из лучших для конденсации или влаги.

Растение лучше всего растет при ярком свете и теплых температурах, за ним довольно легко ухаживать, требуется полив каждую неделю или две, что делает его отличным стартовым растением для начинающих.

Растение имеет различные формы и цвета листьев, многие из которых напоминают змеиную кожу, и листья не только поглощают лишнюю влагу, но и фильтруют обычные бытовые токсины.

Пальма

Говорят, что пальмы — "отличный выбор для контроля влажности и защиты от плесени", потому что они поглощают влагу через свои листья.

Есть несколько разновидностей пальм на выбор, но пальмы арека, бамбуковые пальмы, карликовые финиковые пальмы и тростниковые пальмы являются лучшими для конденсации.

Другими растениями, которым нравится влажность, являются орхидеи, бостонские папоротники и паутинные растения.

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