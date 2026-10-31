Как уничтожить пень: советы арбористов и почему это важно для здоровья вашего участка

Пень / © Credits

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Для здоровья вашего газона и безопасности дома важно знать, как впоследствии удалитьпень. Даже если вы не планируете использовать место, где когда-то росло дерево, арбористы предупреждают: оставленный без присмотра пень может вызвать целый ряд новых проблем.

Как избавиться от пня, рассказали эксперты журналу Architectural Digest.

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Существует несколько способов удаления пней, но мнение экспертов единодушно: чтобы считать процесс удаления дерева действительно завершённым, необходимо также уничтожить пень.

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Старые пни привлекают вредителей, становятся очагами грибковых заболеваний и создают риск споткнуться. Некоторые из них даже пытаются отрасти заново. Удаление пней защищает почву, предотвращает появление вредителей и помогает сохранить задуманный вами ландшафтный дизайн.

Проблемы с вредителями, возникающие из-за гнилого пня, могут распространиться на весь участок. Насекомые — например, муравьи, — которых привлекает такой пень, могут размножиться и нанести вред всем насаждениям: либо напрямую, либо перенося грибки или патогены на соседние деревья и растения. Этот «мертвый» пень может стать плацдармом для вполне живых «захватчиков», которые нанесут серьезный ущерб вашему саду.

Теперь, когда мы выяснили, почему иногда возникает необходимость избавиться от пня, рассмотрим несколько способов, которые помогут удалить его навсегда. Обратите внимание: если первый метод не сработает с особенно прочным пнем, вы всегда можете попробовать второй или третий вариант. Если у вас нет срочной необходимости (то есть вам не нужно срочно освободить место для строительства патио или зимнего сада), то четвертый способ будет наиболее щадящим для экосистемы вашего участка.

Как уничтожить пень

Подготовительный этап: определите размеры

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Прежде чем выбрать метод удаления пня, стоит оценить масштаб работы — в буквальном смысле. Для пней разного размера требуются разные подходы к удалению.

Начните с измерения диаметра плоской поверхности среза в самом широком месте, учитывая при этом любые крупные наросты или неровности формы. Также обратите внимание на корневую шейку (расширение ствола у земли), поверхностные корни и высоту пня над уровнем почвы. В совокупности эти измерения помогут вам лучше представить общий размер пня. Пень диаметром менее примерно 30 см обычно считается небольшим, тогда как пень диаметром более примерно 75 см — большим. При оценке также следует учитывать наличие поверхностных корней и высоту пня. Небольшие пни можно измельчить за считанные минуты, тогда как огромные пни могут оказаться слишком большими для такого способа удаления. Удаление пней с помощью химических веществ или огня может нанести им настолько серьезный ущерб, что они фактически «гибнут» — и полное выкорчевывание может уже не понадобиться; если пень успешно уничтожен, его корни перестают расти. В случае с пнями среднего размера выбор метода (из приведенных ниже) будет зависеть от вашего бюджета, терпения и навыков выполнения работ собственными силами.

Уничтожение пня с помощью гербицидов

Почти все эксперты рекомендуют использовать химические гербициды — это быстрый и эффективный способ избавиться от нежелательных пней. Многие специалисты назвали именно этот вариант лучшим. Специализированные гербициды, такие как глифосат (или нитрат калия) или триклопир, можно наносить непосредственно на свежий срез или в отверстия, просверленные в пне, — это позволяет уничтожить корневую систему. Это может быть чрезвычайно эффективно. Это отличный способ полностью уничтожить пень, но будьте осторожны: эти химикаты могут быть опасными. Крайне важно использовать надлежащую защиту и держать детей и домашних животных подальше, если вы используете этот метод удаления пня.

Как уничтожить пень с помощью химических гербицидов:

Срежьте пень как можно ближе к земле, а затем просверлите в нём отверстия С помощью бензопилы срежьте пень так низко, насколько это безопасно. После этого просверлите в пне несколько отверстий, стараясь заглубить их как минимум на 20–25 сантиметров. Используя средства индивидуальной защиты, введите гербицид, а затем добавьте воду Обильно залейте выбранный вами гербицид в каждое из просверленных отверстий. Будьте очень осторожны, чтобы порошок или жидкость не попали на открытые участки кожи или в область лица. Затем налейте в каждое отверстие примерно стакан воды, чтобы активировать химические вещества. Плотно накройте пень брезентом. Закрепите его с помощью эластичных шнуров, веревок, камней или других тяжелых предметов, чтобы надежно прижать брезент к земле.

Уже через несколько дней пень должен сгнить, хотя процесс может несколько затянуться в зависимости от его прочности. Брезент защищает от дождя, а также помогает удерживать тепло и влагу, что ускоряет разложение. Стоит проверять состояние обработанного пня каждые несколько недель; «через несколько месяцев он должен стать настолько мягким, что его можно будет разбить топором или лопатой».

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Удаление пня методом измельчения (фрезерования)

Если пень небольшой, его вместе с корневой системой можно попробовать выкопать вручную с помощью лопаты, кирки и значительных физических усилий. Для более крупных пней лучший способ удаления — это измельчение (фрезерование). Для удаления пня ниже уровня почвы можно использовать измельчитель (фрезу для пней); при этом участок вокруг почти не повреждается. Часто мы также измельчаем и корневую систему. Владельцы домов могут арендовать компактный измельчитель пней в строительных гипермаркетах или обратиться в компанию, занимающуюся уходом за деревьями.

Стоит учесть, что аренда или покупка измельчителя пней может потребовать значительных затрат. Прежде чем выбрать этот метод, необходимо убедиться, что к пню есть удобный подход, а вокруг него достаточно места для размещения техники. «Существуют различные типы измельчителей, рассчитанные на пни разного размера; кроме того, вам понадобится пространство для маневрирования машиной, а также источник электропитания.

Независимо от того, арендуете ли вы оборудование, покупаете его или нанимаете специалистов, этот способ удаления пней является самым дорогостоящим. Однако затраты могут быть оправданы: измельчение — это, безусловно, самый быстрый, а зачастую и самый эффективный метод.

Как удалить пень с помощью измельчителя:

Если у вас есть бензопила и вы умеете безопасно ею пользоваться, срежьте пень как можно ниже, до уровня земли. После этого тщательно расчистите участок вокруг: во время работы бензопилы неизбежно будут разлетаться опилки, ветки, листья и камешки. Следите за тем, чтобы цепь пилы не касалась земли! Грязь не только мгновенно затупляет цепь, но и может вызвать опасный обратный удар, разлет камней и другого мусора — словом, это крайне нежелательно. Более того, если на какой-либо части пня (в том числе и на корнях) видна грязь, тщательно смойте её водой и дайте древесине полностью высохнуть, прежде чем приступать к пилению.

Срежьте пень как можно ближе к земле, а затем уберите мусор. Измельчите пень, перемещая инструмент из стороны в сторону Установите измельчитель пней так, чтобы его режущий диск оказался над пнем, включите устройство и медленно опустите его. Как только режущий диск коснется пня, начните перемещать его из стороны в сторону, а также вперед и назад — это позволит постепенно измельчить древесину. Перережьте корни, а затем засыпьте яму. Используйте измельчитель, чтобы перерезать и измельчить в щепу крупные корни, которые обнажаются в процессе работы. Когда пень и корневая система будут полностью измельчены, засыпьте образовавшуюся яму почвой и тщательно утрамбуйте её до уровня поверхности земли. Полученную щепу можно использовать в качестве мульчи. Чтобы окончательно избавиться от пня, важно уничтожить всю корневую систему.

Уничтожение пня с помощью огня

Если вы решили использовать огонь, помните: безопасность превыше всего! Убедитесь, что над местом работы нет веток, которые могут загореться; удалите траву, кустарники и сорняки вокруг; обязательно держите под рукой огнетушитель на случай, если искры или угли разлетятся в стороны.

Несмотря на многочисленные риски, о которых следует знать, прежде чем выбирать этот метод удаления пней, существуют веские аргументы в пользу использования огня. «Метод выжигания заслуживает особого внимания, поскольку он не требует выкорчевывания пня вручную или с помощью тяжелой техники — что может быть проблематично, если пень расположен в труднодоступном месте, — говорит Джош Гестон, совладелец компании ALC Property Maintenance. — Этот процесс не занимает много времени, но требует строгого соблюдения правил безопасности».

Как безопасно уничтожить пень с помощью огня:

Просверлите большое отверстие в центре пня, а затем — дополнительные отверстия по бокам. В идеале для этого стоит использовать корончатое сверло, например, такое, которое применяется для установки дверных ручек: просверлите большое отверстие в центре пня, углубившись как можно дальше. Взяв сверло меньшего диаметра, просверлите отверстия по бокам пня так, чтобы они соединились с центральным отверстием. Обратите внимание: этот метод не подойдет для слишком широких пней. Впрочем, его можно адаптировать: просверлите в верхней части пня несколько отверстий, а затем соедините их с боковыми отверстиями. Это довольно трудоемкий процесс, но он может быть очень эффективным — поэтому стоит попробовать даже с большими пнями. Пропитайте ткань средством для разжигания, вставьте её в отверстие и подожгите. Будьте очень осторожны (обязательно наденьте перчатки). Пропитайте полоску (или несколько полосок) хлопчатобумажной ткани бензином или жидкостью для зажигалок, а затем вставьте её в центральное отверстие, оставив снаружи лишь кончик длиной в несколько дюймов. В целях безопасности сменьте перчатки (помните, что на них могут остаться следы горючего) и подожгите ткань. Поднося огонь, отойдите как можно дальше от отверстия. Также не забудьте о защитных очках: вряд ли вы хотите стать героем интернет-мема, лишившись бровей из-за этого эксперимента. Поддерживайте пламя. Чтобы пень начал гореть изнутри, нужен приток кислорода. Для этого периодически вдувайте воздух в боковые отверстия. Кроме того, время от времени бросайте в центральное отверстие сухие ветки, чтобы поддерживать огонь внутри». И ни в коем случае не подливайте бензин или жидкость для зажигалок — это неоправданный риск. Следите за процессом, а по его завершении убедитесь, что огонь полностью погас

Может потребоваться несколько часов, чтобы пень выгорел настолько, что его можно будет легко удалить с помощью лопаты и кирки. Даже если вы не планируете полностью выкорчевывать пень — а просто хотите его уничтожить — этот метод отлично подойдет и нанесет минимальный вред окружающей среде.

«Натуральный» метод: время, терпение и соль для уничтожения пня

Чтобы избавиться от пня, не обязательно прибегать к огню, агрессивным химикатам или тяжелой технике; можно выбрать гораздо более «естественный» подход — хотя это и займет некоторое время. Суть «естественного метода» заключается в том, что вы используете «тот же инструментарий, что и в случае с химическим способом, но заменяете химикаты на английскую соль (сульфат магния) или каменную соль».

Как уничтожить пень с помощью соли

Срежьте пень как можно ближе к земле, а затем просверлите отверстия. Если есть возможность, воспользуйтесь бензопилой и срежьте пень так низко, насколько это безопасно. Опять же, обратите внимание на приведенные выше советы по безопасности при удалении пней бензопилой: следите за тем, чтобы цепь не касалась земли, камней и т. п. После этого просверлите в пне несколько широких отверстий. Засыпьте соль, а затем добавьте воду. Насыпьте достаточное количество каменной или английской соли, чтобы заполнить каждое просверленное отверстие солью, а затем залейте водой так, чтобы соль полностью пропиталась. Если кажется, что вся соль проваливается в отверстие, повторите процедуру ещё один-два раза, добавляя больше соли, а затем — воды. Если пень очень пористый (например, из-за гниения), возможно, придется добавлять соль и воду два или более раз. Плотно оберните пень брезентом, а через несколько месяцев проверьте результат. Оберните пень прочным брезентом и надежно закрепите его. После этого остается только ждать. Этот процесс длительный — от 6 до 12 месяцев, — но он нетоксичен и почти не требует физических усилий. Со временем пень настолько разрушится, что либо станет частью почвы, либо его можно будет легко убрать с помощью лопаты.

Рекомендации по безопасности при удалении пня

Эксперты подчеркивают необходимость соблюдать осторожность при работе с химикатами, огнем, бензопилами и тяжелой техникой (например, измельчителями пней), которые могут использоваться для уничтожения пня. Однако безопасное удаление пня также предполагает понимание того, что именно находится под землей.

Никогда не пытайтесь удалить пень силой. Удаление пня — это тяжелый труд, требующий значительных усилий. Использование опасных методов, таких как попытка вырвать пень с помощью грузовика и цепи, может привести к серьезным травмам: если цепь сорвется, она может отскочить в сторону дома или автомобиля. К тому же вы рискуете повредить или даже полностью уничтожить свое транспортное средство. Если у вас есть сомнения, наймите профессионала — квалифицированного, опытного специалиста, имеющего лицензию и страховку.

Какие бытовые средства помогут уничтожить пень

Как уже упоминалось, наиболее распространёнными бытовыми средствами для уничтожения пней являются английская соль (сульфат магния) и каменная соль. Однако дома могут найтись и другие вещества, пригодные для этой цели. Как и в случае с солью (или специальными химическими гербицидами), эти средства следует заливать в отверстия, предварительно просверленные в пне.

Можно использовать неразбавленный отбеливатель (будьте осторожны, чтобы не вдыхать его пары) или обычный белый уксус. После того как вы нанесли выбранное средство, плотно оберните пень герметичным брезентом или пленкой. Важно: никогда не смешивайте отбеливатель с уксусом. Ни в коем случае! При их смешивании образуется опасный, даже смертельный газ.

Как как можно быстрее уничтожить пень и корни дерева

Хотя измельчение (фрезерование) пня — это, пожалуй, самый трудоемкий и дорогой способ полного удаления, в то же время это самый быстрый метод. Избавиться от пня с помощью измельчителя можно всего за час-два. Для сравнения: если уничтожать пень химическими средствами, а затем выкапывать его, на это могут уйти недели или даже месяцы. Особенно если речь идет о крупных пнях, которые нужно быстро удалить, лучше всего воспользоваться измельчителем пней. Крупные пни могут быть устойчивы к воздействию солей или химикатов; они способны еще долго пускать новые побеги или служить рассадником для вредителей и грибков.

Сколько времени нужно, чтобы уничтожить пень

С помощью измельчителя пней вы можете избавиться от пня за час или два, независимо от времени, необходимого на подготовку и уборку. Для уничтожения пня путем «естественного разложения» может потребоваться от шести месяцев до двух лет, что является лучшим выбором для экологически сознательных или малобюджетных садов, если у вас есть время ждать.

Как пни могут повредить водопроводные и канализационные трубы

Сам пень не повредит зарытые водопроводные трубы, но корни могут безжалостно повредить их. Владельцы домов обычно сосредотачиваются на том, что находится над землёй, но реальный риск заключается в том, что корни делают под землёй.

Корни деревьев (или пней) могут распространяться под землей на расстояние, в два-три раза превышающее ширину кроны дерева; они растут в поисках воды и питательных веществ, а глиняные или ПВХ-трубы являются прямым источником и того, и другого. Дренажные линии, по сути, являются мишенью. Пень опасен даже тогда, когда дерева уже нет; живые корни продолжают расти в течение месяцев после удаления, и бывают случаи, когда корневая система проникает на четыре метра от первоначального пня. Иногда дерево наверху мертво или отсутствует, но корневая система внизу по-прежнему очень активна. Если пень находится в пределах трех метров от дренажной линии, его полное удаление является правильным решением. Оставление пня создает проблему медленного проникновения корней, которое редко проявляется на поверхности, пока корни не проникнут через крошечные швы или трещины, расширятся изнутри, и вы не заметите, что это приближается, пока во дворе не появится медленный дренаж или влажный участок.

По каким причинам следует срубить пень

Главная причина, по которой стоит удалить пень, — это освободить место; возможно, он находится посреди вашего двора, и дети хотят там поиграть, или это избавит вас и вашу газонокосилку от лишних хлопот. Возможно, он находится посреди вашего сада, и вам нужно больше места для посадок. Список можно продолжать.

Но есть и другие веские причины, по которым вам может понадобиться удалить пень — причины, которые могут защитить ваш дом и другие деревья и растения поблизости. Грибковая гниль из пня может распространиться на соседние растения, а гнилая древесина часто привлекает вредителей. Мертвые пни могут привлечь вредителей, таких как термиты, муравьи или грибки, которые могут распространиться на соседние здоровые деревья или даже на конструкцию вашего дома.

Может ли дерево отрасти из пня?

Да, дерево иногда может вырасти из пня, но это зависит главным образом от породы дерева и состояния оставшихся корней. Когда дерево срублено, а его корневая система остается живой, некоторые виды способны пускать новые побеги прямо из пня или из корней в ходе естественного процесса, называемого порослением. Такие виды деревьев, как дуб, ива, клен, тополь, береза и эвкалипт, особенно хорошо справляются с этим и могут на удивление быстро отрастать, особенно если дерево было относительно молодым и здоровым, когда его срубили. С другой стороны, большинство хвойных пород (вечнозелёных, таких как сосна, ель, пихта и кедр) обычно не отрастают из пней, поскольку они не способны давать новые побеги из старой древесины, поэтому после их сруба пни обычно погибают. На то, произойдёт ли отрастание, влияют и другие факторы, в том числе возраст дерева (опять же, более молодые деревья реагируют лучше и имеют тенденцию отрастать), общее состояние корневой системы, насколько высоко был срезан пень и даже сезон, когда дерево было удалено.

Когда можно оставить пень, не удаляя его

Если пень не представляет угрозы для подземных коммуникаций, не становится рассадником вредителей и не мешает косить траву вокруг него, возможно, лучше всего оставить его на месте — даже если он довольно заметный на вашем участке.

Удаление — не единственный вариант; пень может стать частью ландшафтного дизайна. Создание насыпи из растений вокруг него позволяет гармонично вписать пень в сад и развить предыдущие идеи ландшафтного оформления. Сам пень может служить скамейкой, либо его можно обработать, превратив в художественный акцент. Кроме того, если оставить его на месте, можно избежать значительного повреждения участка, которое неизбежно возникло бы при полном удалении корневой системы. Посадка растений вокруг пня и непосредственно на нём — в щелях между поверхностными корнями, — а также использование мха и цветущих многолетников придадут саду глубину и визуальную выразительность.

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