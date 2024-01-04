Как ускорить рост комнатных растений и предотвратить корневую гниль: очень простое средство

Этот ингредиент есть в каждом доме, и многие даже не догадываются, как он может помочь вырастить красивый комнатный сад.

Комнатные растения прекрасно дополняют любой интерьер, они улучшают качество воздуха и даже борются с плесенью на подоконниках.

Естественно, нам хочется, чтобы наши комнатные цветы выглядели эффектно и радовали нас быстрым ростом. Многие пытаются выращивать растения из черенков и часто терпят неудачу. К счастью, помощь под рукой в виде дополнительных ингредиентов, таких как мед, который, как обнаружили ученые, может действовать как гормон укоренения роста.

О том, какие преимущества можно получить, используя мед как удобрение, рассказывает Еxpress.co.uk.

Оказывается, что сырой, непастеризованный мед служит эффективной средой, способствующей развитию корней растений. Ученые связывают эти эффекты с несколькими компонентами меда. В концентрированной форме высокое содержание сахара в непастеризованном меде делает его негостеприимной средой для размножения бактерий. Непастеризованный мед также обладает рядом антиоксидантных свойств и питательных веществ, которые помогают развитию и росту растений. Мед также известен своими антимикробными свойствами, которые могут защитить комнатные растения от опасности корневой гнили – распространенного "убийцы" растений.

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Садоводы должны помнить, что использование слишком большого количества меда на растениях может привести к брожению, что, в свою очередь, может способствовать росту плесени.

Также нет необходимости использовать мед для взрослых растений растений, поскольку их корневая система уже достаточно сильна, чтобы защититься от нежелательных заболеваний.

Более того, мед никогда не следует использовать в качестве замены других необходимых мер по уходу, таких как полив и обрезка.

Чтобы приготовить жидкое удобрение из меда, специалисты рекомендуют смешать 1-2 столовые ложки меда с 7 стаканами кипятка, хорошо перемешать и дать остыть. Затем использовать это для полива цветущих или плодоносящих растений.

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