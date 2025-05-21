Как увеличить урожай и избежать болезней: почему кальций важен для помидоров

Помидор / © Associated Press

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Использование кальция для растений помидоров может быть лучшим способом наслаждаться большими урожаями и сладкими, сочными плодами. Кальций часто рекламируют как универсальное средство от вершинной гнили, но он играет более важную роль. Его следует учитывать как на этапе посадки, так и во время удобрения, чтобы добиться идеального урожая.

О роли кальция в процессе выращивания томатов рассказывает GardeningKnowHow.

Кальций — это важный минерал, необходимый всем растениям. Он используется клетками для поддержания прочности и мембран.

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Выбирая лучшее удобрение для томатов, проверьте, содержит ли формула кальций. Однако вы можете легко сделать собственное удобрение, богатое кальцием, для томатов, чтобы предоставить им дополнительный стимул.

Нужен ли растениям томатов дополнительный кальций

Если вы учитесь выращивать помидоры, то один из первых уроков заключается в том, что все начинается с хорошей почвы. Лучшая почва для помидоров — это суглинистая, хорошо дренированная и богатая питательными веществами. Если почва бедная или очень сухая, то, вероятно, возникнет дефицит кальция в помидорах. Кальций играет несколько ролей в здоровье растений:

Регулирует перенос питательных веществ

Укрепляет клеточные стенки

Балансирует отрицательные и положительные ионы

Улучшает выработку пыльцы

Помогает создать прочную корневую систему

Обеспечивает развитие плодов

Без достаточного поглощения кальция у плодов помидоров будет развиваться вершинная гниль. Однако он также важен при развитии растения на разных стадиях. На ранней стадии рассады минерал способствует росту корней и новых листьев. Позже кальций поддерживает вегетативный рост, а также поглощение влаги и питательных веществ. Когда плоды начинают формироваться, кальций укрепляет клеточные стенки и помогает плодам сохранять жесткость. Без достаточного количества кальция клеточные стенки плодов нестабильны и разрушаются. Это приводит к появлению плодов с чёрным, мягким кончиком.

Добавление кальция к почве — лучший способ избежать гниения плодов, но при посадке помидоров также следует рассмотреть другие способы улучшения бедной почвы, такие как добавление органических веществ и других добавок для улучшения структуры и увеличения количества питательных веществ.

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Причины дефицита кальция у помидоров

Пораженные помидоры часто растут в бедной почве, где корни растения тяжело поглощают достаточное количество влаги. Поскольку это путь для попадания кальция в растение, причиной часто являются сухие и бедные почвы. Однако есть и другие причины, на которые следует обратить внимание:

Аммонийные азотные удобрения могут препятствовать поглощению кальция, как и почва с высоким содержанием магния.

Полное высыхание почвы также влияет на поглощение кальция.

pH почвы ниже 5,5 будет иметь более низкую доступность кальция. При 7,8 и выше доступного кальция достаточно. Идеальный pH почвы для выращивания помидор составляет от 6,0 до 6,8.

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Воздействие экстремальной жары или холода также может препятствовать поглощению кальция.

Растения в контейнерах часто страдают от гниения верхушек, поскольку корни ограничены и скучены и часто повреждаются.

Как обеспечить достаточное количество кальция для помидоров

Итак, как добавить кальций к растениям помидоров для более здорового роста и идеальных плодов? Кальциевая селитра — это рекомендованная добавка для садоводов, пытающихся избежать гнили верхушек цветков, но есть и другие вещи, которые вы можете сделать.

Подготовка почвы перед высадкой рассады

Самый быстрый способ определить, будет ли у вашего растения помидоров проблемы, — это провести анализ почвы.

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Многие садоводы используют измельченную яичную скорлупу, чтобы попытаться внести больше кальция. Но яичная скорлупа разлагается слишком долго, чтобы быть действительно эффективной. Если вы хотите сделать домашний кальций для помидорных растений, высушите скорлупу и положите ее в блендер или кухонный комбайн. Это облегчит дальнейшее высвобождение кальция из почвы.

Костная мука содержит от 12 до 18% кальция и была раздроблена и измельчена, что облегчает его усвоение растением.

Регулярный полив

Нерегулярный полив еще больше усложняет способность растения усваивать кальций. Влажные почвы высасывают минералы, тогда как сухим почвам не хватает влаги, необходимой растению для усвоения кальция. Равномерный полив является ключевым, но частота полива помидоров зависит от погодных условий и типа почвы.

Полезно мульчировать помидоры органическим продуктом, который сохранит влагу и предотвратит высыхание почвы.

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Добавки кальция

Вы можете найти жидкий кальций для помидоров. Чаще всего продается как кальциевый спрей для помидоров, продукт распиливается на листья как внекорневое опрыскивание. Эти спреи с хлоридом кальция могут повредить растение, если применять их под ярким солнцем или в условиях экстремальной жары.

Принимайте профилактические меры

Правильный уход за культурой может помочь предотвратить многие распространенные проблемы с растениями. Растение, находящееся в стрессе, болеет или страдает от вредителей не может преуспевать, также это невозможно, если оно находится на участке с дефицитом питательных веществ или минералов.

За сезон до посадки вашего сада проверьте почву и добавьте серу или известь при необходимости, чтобы отрегулировать pH до 6,0-7,0.

Уменьшите использование аммонийных удобрений с высоким содержанием азота, которые предотвращают попадание кальция в корни растений.

Обогащайте почву компостом и другими органическими удобрениями, богатыми питательными веществами, которые могут помочь регулировать температуру почвы и удерживать влагу.

Используйте мульчу, где это возможно.

Каждый год практикуйте севооборот, чтобы предотвратить определенные болезни и вредители томатов и помочь почве восстановиться.

Тщательно поливайте помидоры 1 или 2 раза в неделю, чтобы способствовать глубокому росту корней.

Яичная скорлупа, замоченная в воде, представляет собой мощный тоник для растений.

Многие продукты содержат кальций, который можно использовать для стимуляции роста томатов растений. Любой из этих ингредиентов можно внести в верхние 7-8 см почвы:

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Известь

Молотая яичная скорлупа

Молотые раковины устрицы

Зола лиственных пород древесины

Костная мука

Гипс

Горный фосфорит

Вы также можете сделать домашнее внекорневое опрыскивание из молотой яичной скорлупы:

Измельчите яичную скорлупу в кухонном комбайне. Замочите пыль в уксусе на несколько дней — это поможет высвободить кальций из скорлупы. Процедите смесь и разведите ее водой. Опрыскивайте листья растения томата каждую неделю. Используйте спрей утром, чтобы листья успели высохнуть.

Если вы варите яйца, а затем храните воду, это также можно использовать как внекорневое опрыскивание каждые несколько дней. Однако это будет не так эффективно, как смесь молотой яичной скорлупы.