Как в течение года выращивать огурцы в помещении: полезные советы

Как в течение года выращивать огурцы в помещении / © Associated Press

Реклама

Большинство из нас ассоциирует огурцы с летним огородом и запахом земли после дождя. Но на самом деле эти зеленые любимцы прекрасно чувствуют себя в квартире, например, на подоконнике, лоджии или под лампами. Издание Martha Stewart рассказало, о правильном уходе за огурцами, чтобы они родили круглый год.

Даже без большого огорода можно иметь собственный миниурожай. Главное — подобрать правильный сорт и создать комфортный микроклимат.

Самые лучшие сорта для комнатного выращивания

Не все огурцы одинаково «домашние». Некоторые сорта слишком высокие или требуют опыления насекомыми. Для квартиры лучше выбирать компактные, самоопыляемые (партенокарпические) сорта. Короткоплодные сорта лучше приспособлены к комнатному пространству — меньше плетей, меньше проблем.

Реклама

Как посадить огурцы дома

Выращивание огурцов в помещении — не сложнее вазона с фикусом, если знать базовые шаги.

Выберите правильный горшок. Глубина должна быть не менее 30 см, с хорошими дренажными отверстиями. Чем больше емкость, тем обильнее урожай. Подготовьте почву. Огурцы любят питательную, но водопроницаемую почву. Выберите легкий субстрат для овощей или универсальный торфяной микс. Посев. Семена заглубляют на 1,5-2 см во влажную почву. До появления всходов накройте пленкой или стеклом для создания «парникового эффекта». Как только ростки появятся, снимите накрытие и поставьте ближе к свету. Поддерживайте влажность. Поливать нужно регулярно, но без застоя воды. Идеально — когда верхний слой земли уже немного подсох, а нижний еще влажный.

Освещение и тепло

Свет — главный секрет успеха.

Поставьте горшок возле южного или восточного окна.

Если солнца мало, используйте лампы для выращивания растений. Они должны светить 12-14 часов в сутки.

Оптимальная температура — +23-28°C днем и +18-20°C ночью.

Когда температура превышает +30°C, огурцы начинают «гореть» — листья вянут, а завязи опадают.

Подкормка

После появления цветов растение нуждается в большем количестве сил.

Реклама

В начале роста используйте сбалансированное удобрение 1:1:1 (азот, фосфор, калий).

Когда появляются бутоны, перейдите на смесь с большим содержанием фосфора и калия, чтобы стимулировать плодоношение.

Не переусердствуйте с азотом, от него появится много листьев, но мало огурцов.

Поддержка

Даже комнатные огурцы тянутся вверх. Используйте опору или сетку, чтобы плети не ломались. Это не только практично, но и имеет очень эстетичный вид, почти настоящий зеленый декор для дома.

Сбор урожая

Срезайте огурцы, когда они 6-8 см длиной, пока еще упругие и насыщенно-зеленые.

Пользуйтесь ножницами или ножом, не отрывайте — это может повредить стебель.

Регулярный сбор стимулирует появление новых плодов.

Как хранить домашние огурцы

Огурцы лучше всего хранятся в теплом отделении холодильника (например, в ящике для овощей). Резкие перепады температуры им не нравятся, они быстро теряют хрусткость.

Частые вопросы

Будут ли расти огурцы без солнечного окна? Да, но обязательно нужна лампа, чтобы осветить.

Как долго живет огурец в квартире? Если все делать правильно, плодородие непрерывное в течение года.

Чего избегать? Чрезмерного полива, недостатка света и частого пересаживания. Корневая система огурцов очень чувствительна.

Выращивание огурцов в квартире — это не только о хрустящем салате в декабре. Это о терапии зеленым цветом, заботе о себе и удовольствии от маленьких успехов. Потому что ничто не радует так, как собственный урожай, даже если он вырос прямо на подоконнике.