Как в три раза продлить жизнь срезанных цветов и букета / © Associated Press

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Свежие цветы мгновенно делают дом уютнее, но есть один неприятный момент: красивый букет может начать терять свежесть уже через день-два. Даже если регулярно подрезать стебли, менять воду и добавлять удобрения, об этом рассказало издание Real Simple.

Однако флористы знают один маленький секрет — это специальный раствор для мгновенной гидратации срезанных цветов. Он может помочь букетам оставаться свежими до трёх раз дольше.

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В чём секрет

Когда цветок срезают, в стебле запускаются процессы, которые мешают ему нормально поглощать воду. В крошечных сосудах могут образовываться воздушные пузырьки, а сам срез постепенно «закрывается», чтобы уменьшить потерю влаги. Если же нож или секатор были недостаточно чистыми, на срезе могут размножаться бактерии. В результате вода может доходить до листьев, но не попадать в нужном количестве к самому цветку.

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Специальный раствор служит своеобразным «стартом гидратации», особенно для цветов, которые долгое время находились без воды или уже стали хуже её впитывать.

Как это работает

Перед тем как составлять букет, стебли подрезают и буквально на одну секунду погружают в готовый раствор. Средство помогает раскрыть срез стебля и устранить препятствия для поступления воды и питательных веществ. После этого цветы ставят в вазу, предварительно удалив нижние листья, которые оказались бы в воде.

Представить себе этот механизм можно как обычный шланг: если его пережать, вода не проходит. Средство помогает условно «расправить» этот путь, чтобы цветок мог нормально пить.

Для каких цветов подходит

Этот способ применяется для создания самых разнообразных букетов — от обычных домашних композиций до свадебных букетов и праздничных украшений. Особенно хорошие результаты можно получить с:

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гортензиями

тюльпанами

пионами

нежными ранункулюсами

Благодаря этому средству цветы стоят до трёх раз дольше, чем при использовании только воды и стандартных удобрений. Поэтому, если вы любите свежие цветы в доме, но не хотите наблюдать, как дорогой букет увядает через несколько дней, стоит обратить внимание не только на воду и подкормку. Правильная подготовка стеблей перед тем, как поставить цветы в вазу, тоже важна.

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