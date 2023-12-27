Как вернуть блеск помутневшим бокалам и столовым приборам: очень простой лайфхак

Стаканы и столовые приборы со временем могут выглядеть тусклыми, несмотря на то, что их мыли в посудомоечной машине.

Во время праздников очень важно, чтобы все, что вы ставите на стол, выглядело безупречно. Недостаточно прозрачный бокал или потемневший нож могут испортить наше праздничное настроение, даже если гости этого не заметят.

Чтобы помочь вернуть стаканам и столовым прибором первозданное сияние, Еxpress.co.uk советует воспользоваться приемом, которым эксперты по стеклу поделились с читателями.

Почему приборы и стаканы становятся мутными

Помутнение стекла и металлических приборов после мытья в посудомоечной машинке случается чаще, чем нам хотелось бы. Это может произойти по нескольким причинам, таким как жесткая вода, использование слишком большого количества моющего средства или даже старое моющее средство и перегрузка посудомоечной машины.

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Как предотвратить помутнение посуды

Но все эти проблемы можно решить. Если в вашем районе жесткая вода, вы можете установить смягчитель воды. Это предотвратит образование накипи в трубах и сделает вашу воду более полезной для питья.

Важно производить правильную загрузку посудомоечной машины. Перегрузка может заблокировать разбрызгиватели, что приведет к неправильной очистке. Старайтесь не ставить тарелки и блюда друг на друга, оставляя вокруг каждого предмета достаточно места.

Также необходимо регулировать количество используемого моющего средства, не стоит перебарщивать и добавлять больше средства, чем написано в инструкции.

Как вернуть сияние

А чтобы помочь вернуть любимым приборам и стаканам сияние, эксперты рекомендовали добавить кусочек фольги в загрузку. Добавление свернутого куска фольги в отдел столовых приборов действительно поможет придать им дополнительный блеск.

Алюминий в фольге окисляет моющее средство, что помогает удалить даже самые стойкие пятна. Фольга также поможет стаканам выглядеть чистыми и блестящими, но следите за тем, чтобы кусок фольги не был слишком маленьким и не застревал в приборах.

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