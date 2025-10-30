Как витамин С влияет на здоровье вашей собаки: что нужно знать владельцам

Как витамин С влияет на здоровье вашей собаки / © Credits

Реклама

Нужны ли собакам добавки и помогут ли они сохранить здоровье вашего пушистого друга, рассказало издание Daily Paws, а также раскрыло все факты о пользе и необходимости витамина С,

В отличие от людей и морских свинок, собаки самостоятельно вырабатывают витамин С в своем организме. Поэтому ежедневная добавка этого витамина для них не обязательна. Для собак не установлена суточная норма витамина С. Организм вашего любимца производит достаточно этого вещества, чтобы поддерживать здоровье организма.

Зачем собакам витамин С

Хотя добавки не являются необходимыми, витамин С имеет несколько полезных свойств для собак:

Реклама

Синтез коллагена — поддерживает кожу вашего любимца здоровой и увлажненной.

Антиоксидантная защита — помогает защищать клетки от повреждений.

Витамин С может помогать в лечении сепсиса у собак, хотя широко не применяется как лечебное средство.

Стоит ли давать собаке добавки

Для здоровых собак дефицит витамина С практически не встречается. Симптомов недостатка почти нет и даже тестов на уровень витамина в организме нет. Никаких признаков дефицита не описано у обычных кошек и собак. Единственное исключение — проблемы с печенью, ведь именно печень вырабатывает витамин С. Но даже в этом случае недостаток витамина — не главное, на что стоит обращать внимание.

Может ли быть передозировка витамином С

Передозировка витамина С у собак чрезвычайно редка. Избыток организм выводит с мочой. Но владельцам собак с проблемами мочевыводящих путей стоит быть осторожными, если ваша собака склонна к солям или камням в моче, дополнительный витамин С может сделать мочу более кислотной и повысить риск образования определенного типа камней.

Советы

Диета прежде всего — большинству собак добавки не нужны.

Фрукты как бонус — собаке иногда можно дать маленький кусочек апельсина.

Консультация с ветеринаром — перед употреблением любых добавок всегда советуйтесь со специалистом.

Ваш пушистый друг вырабатывает витамин С самостоятельно, поэтому переживать о дефиците не стоит. Главное — сбалансированное питание, уход и забота. А если очень хочется поделиться кусочком апельсина, иногда это вполне безопасно и даже весело.