Как визуально увеличить комнату с помощью краски: 9 советов от экспертов

Никогда не недооценивайте силу краски. Цветом можно добиться практически любого эффекта: расширить пространство или, наоборот, сократить его, "поднять" потолок или "отодвинуть" стену.

Существует множество способов при помощи краски визуально сделать маленькую комнату просторной.

Ведущие специалисты по покраскам рассказали Woman&home, какие приемы можно использовать для увеличения пространства.

Пропитка цветом

Как визуально увеличить комнату с помощью краск / Фото: Credits

Пропитка цветом — это последняя тенденция в дизайне интерьера, которая предполагает насыщение всей комнаты одним цветом. Это включает в себя мебель, а также покраску стен, изделий из дерева и даже потолков в одной связной цветовой палитре, которая растягивает пространство, заставляя стены казаться бесконечными.

При пропитке цветом используется один оттенок или близкородственные цвета во всем: от плинтуса до потолка: стен, оконных рам, дверей и радиаторов. Пропитка цветом не только создает современный монохромный вид, но и является простым способом создать иллюзию больших стен, благодаря чему комната в целом кажется более просторной.

Если вы выберете этот метод, забудьте о белом плинтусе как об эквиваленте высоких белых носков, которые притягивают взгляд и делают штанины короткими. В случае со стенами этот эффект может уменьшить высоту комнаты и, следовательно, сделать пространство меньше. Поэтому плинтусы необходимо покрасить в тот же цвет, что и стены.

Светлые тона

Как визуально увеличить комнату с помощью краск / Фото: Credits

В светлые, яркие цвета обычно предпочитают красить небольшие или неудобные помещения, поскольку светлые поверхности отражают естественный свет и, следовательно, создают ощущение пространства.

Самый простой способ сделать комнату больше с помощью небольшого количества краски — это использовать светлые цвета, благодаря которым стены будут выглядеть дальше, чем они есть на самом деле.

Это мягкие органические зеленые и небесно-голубые оттенки. Покрасьте ими все стены, а мебель подберите того же цвета или нежного кремового оттенка.

Двухтоновый эффект

Как визуально увеличить комнату с помощью краск / Фото: Credits

Заставьте глаза думать, что комната больше, чем она есть на самом деле, покрасив стены двумя цветами. Это добавит высоты, создав смещенное от центра разделение, которое создаст более высокую перспективу и заставит комнату выглядеть больше с помощью краски.

Цветная полоса, нарисованная вдоль нижней трети стен, в сочетании с нежным кремово-белым цветом сверху и на потолке поможет сделать комнату выше и воздушнее.

Для достижения наилучших результатов разделите комнату на трети и покрасьте нижнюю треть в более насыщенный оттенок, чем оставшиеся две трети наверху, чтобы зафиксировать взгляд внизу и фактически расширить пространство между полом и потолком.

Все, что вам понадобится, чтобы получить четкую линию между двумя разными цветами, — это рулон малярной ленты и уровень, чтобы убедиться в точности линии.

Цветной потолок

Для потолков обычно используют белую краску. Однако эксперты рекомендуют поискать альтернативные цвета краски для потолка.

Погружая интерьер в один цвет и объединяя все элементы в пространстве, вы можете создать по-настоящему привлекательное, целостное и обволакивающее пространство пространств.

Вы можете выбрать для потолка, например, синий или небесно-голубой оттенок, который создаст ощущение безграничного неба и сделает пространство менее ограниченным. Голубой потолок будет хорошо смотреться в синем интерьере, но и в другом цвете концепция все равно будет работать. Для зеленого интерьера подойдет шалфейно-зеленый или бледно-серый потолок, потому что идея состоит в том, чтобы просто убрать резкий контраст белого.

Цветная мебель

Как визуально увеличить комнату с помощью краск / Фото: Credits

Один из наиболее эффективных способов организовать небольшое пространство — обеспечить достаточно места для хранения вещей. Чтобы с помощью краски комната выглядела больше, просто покрасьте эти шкафы и стеллажи в тот же цвет, что и стены. Это сделает комнату более просторной и является одним из лучших способов сделать небольшую комнату больше. Если мебель будет сливаться с окружающей средой, она не будет выглядеть слишком громоздко в небольшом пространстве.

Контрастные детали

Если в вашем интерьере есть такие детали, как, например, рельсы для картин или лепные карнизы, вам стоит проследить, чтобы их цвет не контрастировал с, следовательно, не делил пространство на зоны. Выберите более мягкую альтернативу ярко-белому цвету, потому что часто резкость белого может привлечь нежелательное внимание. Точно так же, как ярко-белые плинтусы могут привлечь нежелательное внимание, то же самое может сделать и область под потолком, поэтому более мягкое постепенное выцветание цвета будет предпочтительным.

Светлый пол

Как визуально увеличить комнату с помощью краск / Фото: Credits

Покраска половиц в светлый оттенок поможет создать ощущение простора, образно отодвигая пол от потолка и всех четырех стен.

Хорошо известно, что полностью белая цветовая гамма идеальна для того, чтобы сделать комнату визуально больше благодаря воздушности и светоотражающим свойствам, а также добавить в любую комнату нотку спокойной роскоши. Если вы хотите использовать белый цвет, выберите хорошо сбалансированный, теплый белый цвет, а не резкий, яркий белый с синим оттенком. Используйте его более светлые и глубокие версии на стенах, потолке и отделке, чтобы добавить комнате глубину.

Металлический эффект

Как визуально увеличить комнату с помощью краск / Фото: Credits

Металлический эффект означает, что поверхности становятся отражающими, что может помочь привлечь свет в меньшее пространство, мгновенно оживляя его и делая ярче. Металлическая отделка — идеальный вариант для спальни, который добавит роскоши в интерьер.

Нанесение металлической краски на плоскую матовую эмульсию сделает цвет ярким и выделяющимся, а также придаст комнате глубину. Если вы чувствуете себя смелым, покраска потолка краской с металлическим эффектом — это интересный способ добавить в комнату что-то особенное. Металлическая краска также хорошо подойдет в небольших комнатах, таких как гостевые туалеты или гардеробные, чтобы они казались больше.

Цветные двери

Как визуально увеличить комнату с помощью краск / Фото: Credits

Покраска дверей в тот же цвет, что и стены, является продолжением идеи пропитки цветом.

Покраска дверей, как и покраска других акцентов, включая оконные рамы и плинтусы, в тот же цвет, что и стены, — это особенно эффективный способ сделать комнату больше.

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